日本簽證費恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」　實施時間曝

▲日本擬調漲簽證費用與出國稅，同時針對免簽遊客加收電子旅行授權費用。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府預計最快於2026年度大幅調漲簽證申請費用，將現行收費標準拉升至歐美國家同等水準，這也是日本自1978年來，時隔48年首度調漲簽證費用。不僅如此，當局也同步考慮調高國際觀光旅客稅，同時於2028年啟用「電子渡航認證制度（JESTA）」。

根據《日本經濟新聞》、《朝日新聞》報導，目前日本單次簽證費用僅約3000日圓（約新台幣660元），多次簽證約6000日圓（約新台幣1320元），相較美國2萬8000日圓（約新台幣6160元）、英國2萬6000日圓（約新台幣5720元）、加拿大1萬1000日圓（約新台幣2420元）及歐洲申根區約1萬5000日圓（約新台幣3300元），確實偏低許多。

受到訪日觀光客暴增、簽證發行成本增加以及物價高漲等原因，日本政府有意將相關費用反映在簽證手續費上，同時也希望藉由提高門檻，減輕觀光公害問題。此次費用調整幅度將以G7及OECD成員國收費為參考基準，透過跨部會協商確定最終標準。商務簽證與長期居留簽證也將包含在內。

日本外務大臣岩屋毅表示，「審查細節尚未決定，但我們正考慮各種因素，包括對入境旅遊可能產生的影響。但日本目前的簽證費用相當低。」他強調政府將參考其他國家設定標準進行調整。日本當局預計2026年調高簽證費用，而這也將成為自1978年有紀錄以來，日本時隔48年首度調漲簽證申請費用。

除了簽證費用外，日本政府也同步考慮調高2019年創設的國際觀光旅客稅，又稱出國稅，現行每人1000日圓（約新台幣220元）的出國稅可能提升至美國標準的3300日圓（約新台幣726元）水準。不過出國稅不只外國人，日本公民也是徵稅對象。因此為了避免日本國民負擔加重，當局研議同步降低護照申請及更新費用作為配套措施。

另外，日本也預定在2028年啟用的「電子渡航認證制度（JESTA）」，等同於電子旅行授權，藉此向免簽旅客收取手續費，而價格將會參考美國ESTA約40美元（約新台幣1216元）的收費標準。這項針對免簽入境外國人的事前審查機制，則會成為日本政府增加收入的新管道。