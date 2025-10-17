　
國際

買自家公司股票變富婆！女40年滾出8億退休金　年收2000萬配息

買自家公司股票買到變富婆！女職員40年沒換股滾出8億退休金　年收2000萬配息

▲一名在伊藤忠商事任職40餘年的女性員工，退休時靠自家股票累積逾8億日圓資產，成為超富裕層代表。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

在薪資成長緩慢、少子高齡化加劇財務焦慮的當代日本，有人卻以穩健投資走出不凡之路。根據日本財經媒體《Financial Field》於2025年10月16日報導，在伊藤忠商事近期公開的《統合報告書》中，揭露一則引發廣泛關注的退休故事。一名在公司任職超過40年的女性職員，憑藉持續投資自家股票，退休時累積超過10萬股，市值約8億日圓（約新台幣1.6億元），每年光是股息就有2000萬日圓（約新台幣409萬元），堪稱實現「日本夢」的真實案例。

報導指出，該名女性自1970年代中期進入伊藤忠商事織品部門擔任行政職務，直至近日屆齡退休。多年來，她默默以每月小額方式累積公司股票，最終在股價從低點200日圓翻升至7000日圓（截至2025年3月）時，達成驚人財富成就。

根據野村綜合研究所分類，淨金融資產超過5億日圓者為「超富裕層」，在日本家庭中僅佔0.2%。這名女性從基層職員晉升至此級距，不靠遺產或創業，單憑長期投資與堅持，讓不少投資人感到鼓舞。

《Financial Field》專欄作者指出，這名女性雖未分散資產，但在「長期」、「集中」及「低成本」投資三原則下，實現財富翻倍的奇蹟：

  • 長期：長達40年以上不間斷持股
  • 集中：鎖定伊藤忠商事單一個股投資
  • 低成本：以個別股票投資方式避開高額手續費

專家亦強調，若她選擇分散投資至指數型ETF或全球市場，最終財富可能遠不及當前成果。不過，也必須承認其成功與企業表現強勁密不可分，若伊藤忠股價未反彈，甚至公司經營不善，她也可能面臨重大損失。

儘管這則故事展現了「信任自家企業」所能帶來的驚人回報，報導最後仍提醒一般投資人應量力而為，落實「長期、分散、低成本」策略，才是穩健的財富累積之道。

買自家公司股票變富婆！女40年滾出8億退休金　年收2000萬配息

買自家公司股票變富婆！女40年滾出8億退休金　年收2000萬配息

