柬埔寨遣返64名韓籍詐欺犯！　韓出動專機押解回國

▲64名涉嫌在柬埔寨從事電信詐騙的南韓公民18日清晨搭乘專機返回南韓。（圖／取自柬中時報）



記者張方瑀／綜合報導

柬埔寨與南韓近日聯手展開打擊跨國犯罪行動，共64名涉嫌在柬埔寨從事電信詐騙的南韓公民18日清晨搭乘專機返抵南韓，當中包含遭拘捕的犯罪嫌疑人與主動求助獲救者。韓國警方更動用超過190名警力隨機押送，顯示對此案高度重視。

根據《柬中時報》報導，柬埔寨當局17日晚間在金邊德崇國際機場完成遣返程序，64人中部分是因違法遭逮捕，部分則是求助後獲救。整起遣返行動由柬埔寨移民總局主導，並獲韓國駐柬大使館積極配合，韓方特別派遣包機與工作小組前往當地，確保全程護送無虞。

▲韓國警方更動用超過190名警力隨機押送。（圖／取自柬中時報）



《韓聯社》指出，這架大韓航空KE9689專機18日凌晨自金邊起飛，歷時約5小時20分鐘，於當日上午8時35分抵達仁川國際機場。根據南韓《國籍法》，專機機艙屬韓國領土，警方可依法在機上執行拘留令，相關嫌犯一上機即被拘捕，下機後立即被帶往轄區警署接受調查。

警方表示，這64人涉嫌在柬埔寨境內的詐騙基地從事電信詐騙活動，其中59人是遭當地警方打擊犯罪行動時當場逮捕，另有5人是主動向警方報案獲救。多數嫌犯已被南韓司法機關核發拘留令，甚至包含數名遭國際刑警組織（Interpol）發布紅色通緝的逃犯。

柬埔寨警方強調，未來將與南韓持續深化合作，共同打擊跨國犯罪行為，並保障在柬韓國公民的合法權益。