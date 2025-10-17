日溫泉員工遭熊襲「遺體嚴重毀損」無法辨認！　只能靠衣服認人

記者王佩翊／編譯

日本岩手縣北上市瀨美溫泉16日一名溫泉設施的員工在打掃露天溫泉池時，遭黑熊襲擊失蹤，而警方與獵人17日在距離100公尺遠的山中發現疑似失蹤男子的遺體，並在附近發現一頭熊，同時將其射殺。根據獵人證詞，死者遺體嚴重毀損，無法指認，警方初步只能依靠衣著認人，接下來還需要進一步確認遺體身分。

根據《日本電視台》報導，溫泉設施60歲男員工笹崎勝巳16日上午在打掃露天浴池時突然失蹤，警方在現場發現大片血跡和約10根熊毛，判斷他應該是遇到野生熊隻襲擊，因此當天立即展開搜救任務，但仍無果。

警方與獵友會17日上午出動40人搜索，終於在溫泉設施西北方約50公尺至100公尺的山林中發現遺體，並當場擊斃一頭成年公熊。

和賀獵友會會長鶴山博透露，「我們17日上午9時10分接獲通報稱，已經捕獲黑熊並找到受害者，但我完全沒料到，黑熊竟然會跑到露天浴池把人拖走。」

據了解，遺體被發現時損傷極為嚴重，警方只能透過服裝等特徵初步判定為失蹤男子，還需進行進一步的身份確認。

被擊斃的黑熊身長約150公分，為成年公熊。鶴山博研判，這頭公熊可能就是上周在2公里外山林攻擊另一名男性並導致其死亡的兇手。他說，「從行動模式來看，應該是同一個體，因為其他熊不太可能出現這種行為。」