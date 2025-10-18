堰塞湖溢流滿出魯丹橋「形成小瀑布」　公路局出動怪手降挖壩體

記者黃資真／花蓮報導

花蓮太魯閣國家公園燕子口一帶因大量土石崩塌，使立霧溪形成新的堰塞湖，今(18日)凌晨大量湖水從台8線靳珩隧道東口溢流，並穩定回流至立霧溪主河道，一早林業及自然保育署花蓮分署會同廠商進入勘查，並出動3台怪手開挖便道銜接舊台8線，以抵達壩體邊進行降挖作業。

▲立霧溪堰塞湖溢流到台8線靳珩隧道，而溪水從魯丹橋護欄外溢出後排入魯丹溪，再匯入立霧溪。（圖／林業及自然保育署花蓮分署提供）



根據公路局東區養護工程分局CCTV影像顯示，今日凌晨2時30分左右，堰塞湖水開始漫淹至台8線靳珩隧道西口路面，隨後湖水經西口沿隧道向東漫流，溢流水出了隧道出口後立即從到道路兩側流回立霧溪河道。現場觀察顯示，水流穩定，未對下游造成重大威脅。

為即時掌握現場情勢與堰塞湖變化，今日上午7時，已由林業保育署會同廠商進入現場勘查，隨即展開便道開設作業，預計從新台8線開設約30公尺便道銜接舊台8線，以抵達壩體邊進行後續降挖及安全評估。

此外，昨日請陽明交大初步評估，假設堰塞湖1小時內潰決，潰決後約50分鐘水流抵達下游錦文橋(河寬約100公尺)，河床水位抬升5公尺，過錦文橋後因河道擴寬，水位上升量約2公尺。因下游右岸富世村民樂部落高於河床10公尺，左岸的台灣電力公司東部發電廠立霧機組高於河床5公尺，應不會發生影響，但為慎重，仍請該兩區域居民預防性撤離。今日成功大學堰塞湖防災團隊亦於上午抵達，將展開精密測量與資料蒐集，並重新評估對沿線道路設施及聚落的影響範圍，以提供即時，且更精細的的防災決策依據。

今早行政院李顧問孟諺再次前往現場勘查，並與公路局、太魯閣國家公園管理處及地方政府持續密切協調，監測水位變化及壩體穩定度，同步研議後續降挖與排水作業可行性，以確保下游居民及設施安全。

花蓮分署再次呼籲，台8線靳珩隧道至燕子口路段目前仍屬警戒區域，公路局已實施交通管制，請民眾切勿擅入或靠近溪谷觀察，以免發生意外。