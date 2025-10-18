地牛翻身「北部人超有感」！大票急求1地平安：花蓮還好嗎

▲太魯閣燕子口。（圖／記者吳世龍攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

稍早地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午10時10分台灣東部海域發生芮氏規模4.1的小區域地震，震央在花蓮縣政府東北東方60.7公里處，深度18.8公里，屬於極淺層地震。氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為2級，出現在花蓮縣太魯閣。就有網友擔憂直呼，「花蓮還好嗎？擔心」、「花蓮加油！」

地震發生後，有網友馬上在PTT的Gossiping板發文，吸引眾人在底下回報，「台北超大」、「台北超有感」、「也太久了吧」、「我以為頭暈」、「在一樓也感受到。」當中，大多北部人都回報「大、久、還在搖」，有人則喊手機沒發警報，也看見有人稱捷運短暫受影響。

其中，還有網友邊報平安邊關心花蓮與山區狀況，「立霧溪gg」、「花蓮還好嗎？擔心」、「堰塞湖麻煩了，地震又有颱風要來」、「花蓮加油」、「堰塞湖呢！」「希望太魯閣沒事」、「超級有感，左右搖晃，大家平安就好。」

據了解，花蓮台8線靳珩隧道西口（175.5公里處）附近17日發生大規模山崩，滑落的土石阻塞了立霧溪河道，形成堰塞湖，水位每小時升高約0.7至1公尺。18日凌晨2時許，有網友驚覺水流已湧入靳珩隧道，隨後網路即時影像中斷，現場情況引發各界關注。