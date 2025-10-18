　
東部海域6分鐘連震2次　氣象署：3天內恐再出現規模5餘震

▲▼東部海域出現規模5.3地震。（圖／氣象署提供）

▲東部海域出現規模5.3地震。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

今天(18日)上午10時04分台灣東部海域發生規模5.3地震，6分鐘後再發生規模4.1地震。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，該地震為菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊碰撞擠壓導致，未來3天內可能還會發生規模4.5到5.0餘震，提醒民眾留意。

台灣東部海域6分鐘內連2震，氣象署地震測報中心主任吳健富表示，該地震為菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊碰撞擠壓，於花蓮東邊外海擠壓隱沒，過程能量留在上面的和平海盆位置，該地區地震比較淺層，大多在深度20公里以內，對於鄰近的宜蘭、花蓮震度較大，台北地區比較有感的原因，主要是因為盆地效應和高樓效應導致。

吳健富也提醒，該區域地震相當多，未來3天內仍要留意有規模4.5到規模5.0的餘震會發生。

氣象署地震測報中心科長邱俊達則補充表示，台灣東部海域規模5.3地震，震度分布在宜蘭南部、花蓮北部，宜蘭南澳、花蓮和平都有3級，其中南澳出現6秒、和平有4秒，國家級警報發布範圍為宜蘭縣。

邱俊達指出，根據歷史背景地震來看，該地震附近半徑30公里範圍內，自1980年迄今規模5.5以上地震有18起，該地區地震數量不少，該起地震後餘震可能持續3天，會有規模4.5到5.0餘震，地震無法預測，提醒民眾多加注意自身安全。

由於太魯閣國家公園燕子口步道一帶因土石大量崩落，導致立霧溪河道受阻形成堰塞湖，有隨時溢流潰決風險。吳健富表示，立霧溪形成堰塞湖，離今天該起地震震央相當遠，研判震度上沒有影響，不過台灣7成地震都發生在東部，都要注意地震影響的效應並留意防震和救災。
 

10/17 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

東部海域6分鐘連震2次　氣象署：3天內恐再出現規模5餘震

