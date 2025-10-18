細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區府中商圈，昨天（17日）晚間6時許，一名穿著細肩帶背心、牛仔短褲、馬靴的女子，騎機車沿著館前東路逆向行駛，並且未依規定戴安全帽；巡邏警員發現，隨即上前攔查，女子竟情緒激動大叫，並將自己機車踹倒，引起附近逛街民眾注意，支援警力抵達，在隨身紙袋發現喪屍菸彈，隨即帶回偵辦。

▲林女違規遭警方攔下盤查，竟然情緒失控將自己車踹倒。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有多項毒品前科的37歲林姓女子，昨天晚間騎機車，沿著板橋館前東路往中山路一段騎行，當時等紅燈的巡邏警員發現，林女不僅未戴安全帽，還大膽的在眼前逆向行駛，隨即上前攔查。沒想到林女下車後，情緒失控不斷對警員胡言亂語，並激動地將自己機車踹倒在地，警員立即通知支援到場協助。

▲林女當警面前騎車未戴安全帽，並且闖紅燈逆向行駛。（圖／記者陸運陞翻攝）

支援警力到場，一面安撫林女情緒，並檢視機車上物品，在所攜帶的牛皮紙袋內，發現電子煙彈，經檢驗含有依託咪酯，隨即將其逮捕。但林女全程不願多做交代，警詢後依毒品罪函送新北地檢署偵辦，另實施驗尿測試，如呈陽性反應，另依公共危險罪函送偵辦，而逆向行駛、未戴安全帽及闖紅燈行為，同時製單告發。

▲警員在林女隨身牛皮紙袋內，搜出喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）