首片美製Blackwell晶圓誕生　黃仁勳現身台積電亞利桑那廠慶祝

▲輝達執行長黃仁勳（右3）造訪台積電亞利桑那廠。（圖／取自NVIDIA ）



記者張方瑀／綜合報導

美國晶片製造再創里程碑！輝達執行長黃仁勳17日親赴台積電位於亞利桑那州的晶圓廠，與台積電營運副總王英郎共同簽署首片在美國本土生產的Blackwell晶圓，象徵Blackwell架構的AI晶片正式進入量產階段。黃仁勳直言，這是歷史性的一刻，也實踐了總統川普（Donald Trump）「讓製造業回流美國」的願景。

黃仁勳表示，美國首次生產最先進的人工智慧晶片，背後是一段極為關鍵的產業轉捩點，「這不只是帶來就業機會，更讓世界上最重要的科技產業在美國本土落地生根」。

根據輝達（Nvidia）發布的新聞稿，黃仁勳此行特別為慶祝Blackwell晶圓於美國土生土長，親自造訪位於亞利桑那州的台積電晶圓廠，並在晶圓上簽名留念。他也對現場台積員工致詞表示，「你們成就了不凡的歷史時刻，未來回頭看會發現，自己曾是這段歷史的一部分。」

台積電亞利桑那子公司執行長莊瑞萍則強調，從設廠到產出Blackwell晶圓，台積團隊僅花了短短數年時間，展現過去30年與輝達攜手合作的深厚基礎與執行力。她表示，這一切的成果，歸功於台積電員工與當地夥伴的齊心努力。

輝達指出，台積電亞利桑那廠將負責生產多款先進製程技術，包括2奈米、3奈米、4奈米與A16晶片，未來將廣泛應用於人工智慧、電信與高效能運算等領域，對相關產業發展意義重大。

美國科技媒體Axios報導指出，黃仁勳在現場向員工透露，輝達未來幾年內將投入高達5000億美元（約合新台幣15兆元），加速AI基礎設施建設，進一步鞏固其在全球AI領域的領導地位。