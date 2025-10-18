俄提「普丁－川普隧道」串兩國！　點名馬斯克施工省上千億

▲克里姆林宮提出構想，建議在白令海峽下方興建一條「普丁－川普」鐵路隧道。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

克里姆林宮特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）提出構想，建議在白令海峽下方興建一條「普丁－川普」（Putin-Trump）鐵路隧道，串連俄美兩國，並象徵團結與和平，並由擁有地下工程公司的億萬富翁馬斯克（Elon Musk）承包施工，節省開發成本。

根據《路透社》報導，德米特里耶夫是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的投資特使，同時擔任俄羅斯主權基金「俄羅斯直接投資基金」（RDIF）總裁。他構想中的隧道全長約120公里，預估造價80億美元（約台幣2616億元），由莫斯科與「國際夥伴」共同出資，計畫在8年內完工，成為白令海峽下的跨國鐵路與貨運通道。

▲美國位於白令海峽上的小代奧米德島（Little Diomede）距離俄羅斯僅3.8公里。（圖／達志影像／美聯社）



德米特里耶夫於普丁與美國總統川普（Donald Trump）通電話後提出這項提議；兩人已同意在布達佩斯（Budapest）會面，討論結束俄烏戰爭的可能途徑。

隔日，川普在華府與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤時，被問及這項構想時表示「很有趣」，澤倫斯基則回應「我對這個提案不太高興」，現場引發笑聲。

德米特里耶夫在社群平台X上指出，此連結構想最早可追溯至1904年的「西伯利亞－阿拉斯加鐵路計畫」。他強調，RDIF已研究過包括美加俄中鐵路在內的方案，並將支持「最具可行性」的版本。

德米特里耶夫並建議，美國大型能源企業可參與俄羅斯北極地區的開發項目，並提議由馬斯克的隧道工程「無聊公司」（The Boring Company）承包施工。

他更在貼文中表示，「想像一下，讓美國與俄羅斯、美洲與歐亞非透過『普丁－川普隧道』相連——象徵團結的70英里通道。傳統造價需650億美元以上，但若採用無聊公司的技術，成本可降至80億美元以下。」目前，馬斯克尚未對此構想作出回應。

德米特里耶夫補充，冷戰時期曾有人提出「甘迺迪－赫魯雪夫世界和平大橋」構想，如今隧道計畫將延續這份願景。他強調，「RDIF已投資並建造首條俄中鐵路橋，現在是時候進一步連結兩大洲。人類歷史上第一次，俄羅斯與美國應該被連在一起。」