7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

▲台灣遺囑協會理事長劉韋德律師表示，廢除兄弟姊妹特留分，是時代的必然。（圖／劉韋德律師提供）

文／CTWANT

廢除違憲過時法律，還財產自主權於民：一場凝聚6500位人民意志的修法呼籲民意浪潮，勢不可擋。

2025年9月，台灣遺囑協會發起第二次「廢除兄弟姊妹特留份公民連署」，在短短八天內就匯集超過5400人支持附議，這驚人的速度不僅是數字的展現，更是社會對現行過時繼承法規沉默已久的吶喊。

此案迅速通過附議，進入行政機關回應階段，法務部亦於9月23日正式公告將其納入研議。我們對法務部正視民意、啟動研究表示肯定，但更要強調，民意的浪潮已然成形，改革的腳步刻不容緩。

法務部的回應：看見問題，更需加速行動

法務部回應指出，2016年相關草案曾因各界意見分歧及立法院屆期不續審而擱置，並已於今年委請學者進行「因應高齡化社會檢討修正民法繼承編」之研究，將「刪除兄弟姊妹特留分」議題納入其中。這說明政府已看見問題癥結。

然而，從2016年至今，社會變遷日益加劇，家庭結構、人際關係與財產觀念更今非昔比。一個曾經擱置的議題，不應在多年後僅僅是「再次研究」，而應是基於明確的民意基礎，加速提出具體修法草案的時刻。

廢除兄弟姊妹特留分，是時代的必然

我們必須嚴肅指出，民法中「兄弟姊妹特留分」的規定，已成為一部製造家庭糾紛、悖離社會現實、且侵害人民憲法權利的過時法規。其問題包含懲罰無子女者，造成荒謬的「單向繼承權」、與現代社會核心家庭價值觀嚴重脫節、侵害憲法保障人民財產權與遺囑自由、悖離國際立法趨勢、使台灣成為制度孤例，並淪為家庭爭訟的導火線，虛耗司法資源。

具體建議與沉重呼籲

民意之所向，改革之所趨。目前6552份附議書所承載的，是無數家庭的真實血淚與對財產自主的深切期盼。我們具體建議：

應立即修正民法第1223條，明確刪除第四款：「兄弟姊妹之特留分，為其應繼分三分之一。」

我們殷切期盼法務部能體察民意，加速委託研究案的進程，儘速整合出符合現代社會需求的修法草案，並立即送交行政院，轉請立法院審議。請不要讓人民的意志在漫長的「研議」中被消磨，不要讓不合時宜的法規繼續撕裂家庭。實現遺囑自由，回歸財產自主，是健全法治社會的基石，也是對每一位公民畢生奮鬥的最終尊重。是時候採取行動，完成這項遲來多年的正義了！

台灣遺囑協會講座主題：預立遺囑 圓滿人生，日期：114年10月25日星期六上午10-12點，以及114年11月29日星期六上午10-12點；地點在台北市信義區信義路5段100號B1 (信義房屋大樓信義學堂)*從松智路口進入，請至協會官網報名。

