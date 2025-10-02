屏東分署10/7聯合拍賣　奧迪名車+遠洋漁船成亮點

▲奧迪AUDI小客車拍賣。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署中秋後、國慶節前夕的聯合拍賣會，將於10月7日（週二）在屏東市建豐路180巷28號屏東分署拍賣室登場。當天最受矚目之拍賣標的是2020年份出廠，深藍色1395cc奧迪AUDI小客車，里程數為113,873公里，歡迎有代步需求的民眾踴躍投標。

▲德鴻發漁船。

10月7日（週二）上午10時30分，屏東分署拍賣室將以喊價之方式拍賣2020年份出廠、深藍色1395cc奧迪AUDI小客車及日產汽車(型式: LIVINA L11 CM ，年份：2014年6月，排氣量：1598CC)各1輛，機會難得，有興趣的民眾千萬不要錯過。

同日下午3時，將以投標方式拍賣遠洋漁船德鴻發號，總噸數55.65噸、淨噸數16.7噸、船長18.4公尺、總長 27.7 公尺，船質為玻璃纖維強化塑膠，主機為6缸柴油機1部，進水日期為民國81年11月1日，漁業種類為鮪延繩釣。該案係義務人違反遠洋漁業條例所處之罰緩，拍賣標的漁船之漁業執照換發期限為114年4月15日，拍定人須先繳清本案罰鍰約新臺幣603萬元及其他相關費用，始得辦理過戶登記，請應買人注意。

其他拍賣標的還有位於屏東市、霧臺鄉、里港鄉、枋寮鄉、林邊鄉、萬巒鄉及恆春鎮等多筆不動產，相關拍賣訊息可至屏東分署官網查詢。

屏東分署定期於每個月第「1」週星期「2」下午「3」時於分署（屏東市建豐路180巷28號）舉辦聯合拍賣會，更多的拍賣資訊，可以參閱法務部行政執行署官網（http://www.tpk.moj.gov.tw/）或屏東分署官網（http://www.pty.moj.g ov.tw/）查詢相關拍賣訊息。