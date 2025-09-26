八德外役監舉辦「中秋節電話懇親」　200位收容人參與傳達思念

▲八德外役監舉辦「中秋節電話懇親」。（圖／八德外役監提供，下同）

記者郭運興／台北報導

法務部矯正署八德外役監26日表示，「但願人長久，千里共嬋娟」為解收容人佳節思親之情，本監特於114年9月24日舉辦中秋節電話懇親活動，當日共計200名收容人參加，期盼高牆內的收容人們，透過通訊方式傳達心中思念，以增進親情、強化家庭支持，啟動自我向善、改過向上決心，邁向人生下半場的康莊大道。

八德外役監獄表示，特別感謝中華電信桃園營運處，秉持公益精神無償提供10部電話線路，讓收容人透過專線，將此方的思緒化作無盡的祝福傳達彼方，活動會場滿是收容人對親人的問候、思念、關懷等等。

收容人阿幫表示，「年輕的時候只會講義氣，沒有講親情，為了幫兄弟背上刑案，服刑期間那些被我幫助過的兄弟只有一開始來看幾次，後面就直接人間蒸發聯絡不到了，只有家人持續地來關心我，希望我能夠記起這次的教訓，出去後好好的過日子，我才知道真正對我好的人，以及值得我好好對待的人就在離我最近的地方，以前不懂事不珍惜，幸好現在開始浪子回頭還不算晚」。

典獄長黃鴻禧表示，親情的聯繫及維持，對收容人改過向善、更生復歸的推力是十分強大的，透過此類電話懇親活動，紓解收容人思親情懷，同時讓家屬感受到收容人的變化、強化家庭鍵結，喚起收容人改變的動力，奔向嶄新的人生。

另外，八德外役監強調，為遏止詐騙風氣，本監除針對詐欺收容人安排詐欺認知治療團體處遇課程，以避免其未來再次觸法外，並透過該活動會場的反詐騙影片播放，向參加此次活動的收容人進行宣導，提升其反詐騙資訊之理解。

八德外役監指出，當日共計200名收容人參加，活動讓親情溫度穿透冰冷鐵窗，電話懇親讓收容人深刻體會到家庭的溫暖與支持，使他們體悟到親人永遠是其最堅強的後盾，強化家庭連結，踏實地步向復歸之途。