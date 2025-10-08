八德外役監導入「醫院職能治療資源」　盼打造收容人復歸新路

▲法務部矯正署八德外役監近期引進職能治療強化職涯輔導，協助收容人逐步提升自我效能與復歸能力。（圖／八德外役監提供，下同）

記者郭運興／台北報導

法務部矯正署八德外役監7日表示，團隊積極推動多元教化與專業處遇，近期引進職能治療強化職涯輔導，協助收容人逐步提升自我效能與復歸能力。以「從探索到設計:打造屬於自己的職涯生活」為主題，正式展開個案會談與系列課程。

八德外役監表示，此方案在引導收容人理解自我發展與生涯規劃的關聯，透過探索個人興趣、能力與價值觀，協助其認識職涯方向，並培養以積極與靈活的心態面對未來挑戰，特別邀請三軍總醫院北投分院司法病房職能治療師葉俐君擔任師資，結合臨床與矯正專業，進行專業且務實的個案會談。

八德外役監指出，本次會談，個案小米(化名)為自願參與者。他擁有高學歷與多項專業背景，過去曾任職不同領域專業人員且具備良好統整規劃能力。然而，因自信心不足、情緒表達受限及缺乏穩固的社會支持網絡，且深陷囹圄，對於未來感到迷惘。透過完整職能治療評估與會談，小米逐步釐清自身優勢與挑戰。短期目標以專業領域為基礎，確立穩定就業方向;中期目標則強化人際互動與壓力管理技巧，長期目標則朝技能多元化與社會再適應發展，為日後重返社會奠定基礎。

八德外役監指出，治療團隊除協助個案職能會談外，並辦理多項團體課程，課程包括情緒調適訓練、正念減壓、認知行為取向治療。同時，亦強調修復家庭關係與擴展社會支持網絡，期能協助收容人完成從監所到社會的過渡。

八德外役監強調，此次跨域合作充分展現醫療專業與矯正教育結合的價值，不僅能協助受刑人強化職涯規劃也能促進其情緒調適、重建家庭與社會連結。未來，將持續推動此類計畫，並逐步建立跨專業合作的常態化機制，期望讓更多收容人能在「探索自我、規劃未來、復歸社會」的循環中找到新方向，翻轉人生。