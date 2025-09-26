　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

北監「中秋節面對面懇親活動」　808位收容人、1483位家屬報名參與

▲台北監獄114年「中秋節面對面懇親活動」。（圖／台北監獄提供）

▲台北監獄114年「中秋節面對面懇親活動」。（圖／台北監獄提供，下同）

記者郭運興／台北報導

法務部矯正署台北監獄25日表示，時逢中秋佳節前夕，為加強家庭支持、增進雙向互動，並緩解收容人思親之情，北監特於114年9月22日至9月25日舉辦「中秋節面對面懇親」，為期4天上下午，合計8梯次辦理，共808位收容人及1483位家屬報名參與，齊聚共享溫馨又感人的懇親時光。

北監指出，為響應「打詐」政策並加強全民反詐意識，本次懇親特別呈現由法務部與超人氣網路插畫家「柴語錄」攜手合作之反詐海報與宣導短片，淺顯易懂的內容及可愛插圖皆令人印象深刻，讓打詐知識不再只限於艱澀的法條。

北監指出，此外，本監亦舉辦文康活動「打詐四格漫畫比賽」，取材自收容人詐欺案件親身經歷，道出切身省悟，展現真實想法與悔悟決心，讓「歹路不可行」更具說服力，達到日後「不貳過」之教化目的，因此特別印製獲獎作品給予所有家屬，希望現場的親友們都能感受到收容人浪子回頭的決心。

▲▼台北監獄114年「中秋節面對面懇親活動」。（圖／台北監獄提供）

北監提到，為使高齡不便及身心障礙者可安心與會懇親，懇親會場更貼心打造無障礙坡道，現場也特地準備「自營手工低糖餅乾」，不僅美味更健康，廣受大、小朋友喜愛；亦發放廣受孩童歡迎的造型氣球，每顆都是「造型氣球職訓班」學員親手製作，滿含收容人對家屬的祝福心意；更循例備置拍立得相機，替每位懇親參與者合影，使收容人和家屬都能保留這溫馨一刻，留作日後思念留存的深刻紀念。

▲▼台北監獄114年「中秋節面對面懇親活動」。（圖／台北監獄提供）

北監說，本次懇親受佳節氣氛影響，會場瀰漫感動團圓氛圍，收容人們紛紛向親人訴諸思念及愛語，一位長刑期收容人阿政憐愛地抱著小孩表示「入獄多年，每一年最期待當面抱抱小孩，感謝台北監獄給我這個機會！親手抱著孩子，聽他說『爸鼻我愛你』，為了小孩，我一定會改過自新，早日回家陪伴他的童年」。

北監再說，另一名詐欺收容人小傑也摟著高齡母親表示「母親年紀大了，膝蓋一直不好，無法長途步行，監獄懇親很用心，有樓梯的出入口都設有無障礙坡道，坐輪椅也方便」。

北監強調，本次懇親報名人數眾多，千人懇親聚中秋之盛況，使印象嚴肅的監獄，充滿歡聲笑語之佳節氛圍；北監許典獄長金標也特別親臨現場送上中秋祝福，考量到高齡家屬們，常苦於行動不便而無緣懇親，特排除萬難於懇親前夕增設無障礙坡道，讓所有家屬都能無障礙懇親，藉此勉勵收容人能化親情為動力，不辜負家人的愛與信賴，皆在家庭支持下順利復歸社會。

▲▼台北監獄114年「中秋節面對面懇親活動」。（圖／台北監獄提供）

▲▼台北監獄114年「中秋節面對面懇親活動」。（圖／台北監獄提供）

▲▼台北監獄114年「中秋節面對面懇親活動」。（圖／台北監獄提供）

▲▼台北監獄114年「中秋節面對面懇親活動」。（圖／台北監獄提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
救出6歲女童！屏東特搜「泥濘爬行」60小時生死瞬間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

台南看守所「中秋懇親活動」　盼370名收容人透過親情建立正確價值觀

「花好月圓　分享幸福甜」更保台北分會傳愛幫助更生人生活有力

八德外役監舉辦「中秋節電話懇親」　200位收容人參與傳達思念

北監「中秋節面對面懇親活動」　808位收容人、1483位家屬報名參與

吊車大王出手救災

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

百歲人瑞家中遭洪水淹死！曾孫監視器見最後一面「目睹滅頂」

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

台南看守所「中秋懇親活動」　盼370名收容人透過親情建立正確價值觀

「花好月圓　分享幸福甜」更保台北分會傳愛幫助更生人生活有力

八德外役監舉辦「中秋節電話懇親」　200位收容人參與傳達思念

北監「中秋節面對面懇親活動」　808位收容人、1483位家屬報名參與

李多慧捐錢助花蓮　全場感動：買車50萬要考慮，捐台灣30萬卻超乾脆

富邦金控啟動技術人才升級　攜手CloudMile萬里雲培育金融轉型人才

高通挑戰「Intel Inside」PC市場　行銷長：複製成功模式建立品牌形象

高通強攻Windows PC市場　推Snapdragon X2 Elite系列挑戰x86霸主

東富村淹慘！79歲阿公獨自清淤　虛弱上前求救：可以來幫幫我嗎

美妝超強IP跨界聯名！　超萌線條小狗、CareBears一次滿足少女心

台中虎媽拘禁21歲女兒致死　疑高中室友驚爆悲慘內幕

殺傷力出現了？馬文君抓包史書華造謠「縣府害軍卡被沖走」

洪水淹村！76歲嬤返家挖出「淤泥婚紗照」　開心：好險老公還在

災區自救會籲「別再送物資進來部落」　現場塞爆需時間消化配送

杜汶澤模仿吳慷仁喝豆汁　讚他舌頭很會舔

法律熱門新聞

台南看守所「中秋懇親活動」　盼370名收容人透過親情建立正確價值觀

八德外役監舉辦「中秋節電話懇親」　200位收容人參與傳達思念

北監「中秋節面對面懇親活動」　808位收容人、1483位家屬報名參與

更保台北分會中秋傳愛活動

更保花蓮分會「曙光之屋」揭牌

使用身分證產生器　犯偽造文書罪

職業法官讚國民參審讓判決更廣角

疑小三睡男客　醋男打死人判刑

葉益發／詐騙團夥是受害者或加害者

湯文章／清潔隊員助人卻被判刑？

洪敏超／網拍3C產品需NCC認證

雷皓明／「打我啊笨蛋」　你真打？

給說法／高雄氣爆案為何廠商都無罪

雷皓明／濫訴有罰則　善用司法資源

更多熱門

相關新聞

交通部連假祭「三合一疏運+運具聯防」　防高鐵自由座人潮外溢

交通部連假祭「三合一疏運+運具聯防」　防高鐵自由座人潮外溢

教師節、中秋節及國慶日3個連假將接力登場，其中教師節連假明天(27日)率先開跑，交通部特別以「三合一」方式進行整體疏運規劃，另也備妥「運具聯防」機制，若高鐵台中站自由座人潮外溢，台鐵列車將增停新烏日站或從彰化站加開列車，並啟動國道客運臨時路線分流。

3超市香菜、青椒農藥超標　高雄衛生局開鍘

3超市香菜、青椒農藥超標　高雄衛生局開鍘

公路局公布3連假易壅塞路段　國道客運最低享6折優惠

公路局公布3連假易壅塞路段　國道客運最低享6折優惠

佳德鳳梨酥解除「限購令」

佳德鳳梨酥解除「限購令」

頂呱呱「中秋優惠」限時10天

頂呱呱「中秋優惠」限時10天

關鍵字：

台北監獄矯正署收容人法務部中秋節懇親

讀者迴響

熱門新聞

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

法籍網紅赴花蓮救災！下車後見一幕超感動

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

鏟子超人塞爆光復車站！醫師感動：值得驕傲

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

以色列總理聯合國大會演說　多國代表離席

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

救出6歲女童！屏東特搜泥濘爬行60小時畫面曝

光復泥巴狗叫「黑龍」住院大口吃飯

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

要變天了！首波東北季風最快10月初殺到

花蓮賑災捐款1天破1億　近5成透過Line pay

救災現場「不收水」！反指定太陽餅

恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃

家家：花蓮救災不用感謝政府　貼文炎上

更多

最夯影音

更多
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災
孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面