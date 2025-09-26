北監「中秋節面對面懇親活動」　808位收容人、1483位家屬報名參與

▲台北監獄114年「中秋節面對面懇親活動」。（圖／台北監獄提供，下同）

記者郭運興／台北報導

法務部矯正署台北監獄25日表示，時逢中秋佳節前夕，為加強家庭支持、增進雙向互動，並緩解收容人思親之情，北監特於114年9月22日至9月25日舉辦「中秋節面對面懇親」，為期4天上下午，合計8梯次辦理，共808位收容人及1483位家屬報名參與，齊聚共享溫馨又感人的懇親時光。

北監指出，為響應「打詐」政策並加強全民反詐意識，本次懇親特別呈現由法務部與超人氣網路插畫家「柴語錄」攜手合作之反詐海報與宣導短片，淺顯易懂的內容及可愛插圖皆令人印象深刻，讓打詐知識不再只限於艱澀的法條。

北監指出，此外，本監亦舉辦文康活動「打詐四格漫畫比賽」，取材自收容人詐欺案件親身經歷，道出切身省悟，展現真實想法與悔悟決心，讓「歹路不可行」更具說服力，達到日後「不貳過」之教化目的，因此特別印製獲獎作品給予所有家屬，希望現場的親友們都能感受到收容人浪子回頭的決心。

北監提到，為使高齡不便及身心障礙者可安心與會懇親，懇親會場更貼心打造無障礙坡道，現場也特地準備「自營手工低糖餅乾」，不僅美味更健康，廣受大、小朋友喜愛；亦發放廣受孩童歡迎的造型氣球，每顆都是「造型氣球職訓班」學員親手製作，滿含收容人對家屬的祝福心意；更循例備置拍立得相機，替每位懇親參與者合影，使收容人和家屬都能保留這溫馨一刻，留作日後思念留存的深刻紀念。

北監說，本次懇親受佳節氣氛影響，會場瀰漫感動團圓氛圍，收容人們紛紛向親人訴諸思念及愛語，一位長刑期收容人阿政憐愛地抱著小孩表示「入獄多年，每一年最期待當面抱抱小孩，感謝台北監獄給我這個機會！親手抱著孩子，聽他說『爸鼻我愛你』，為了小孩，我一定會改過自新，早日回家陪伴他的童年」。

北監再說，另一名詐欺收容人小傑也摟著高齡母親表示「母親年紀大了，膝蓋一直不好，無法長途步行，監獄懇親很用心，有樓梯的出入口都設有無障礙坡道，坐輪椅也方便」。

北監強調，本次懇親報名人數眾多，千人懇親聚中秋之盛況，使印象嚴肅的監獄，充滿歡聲笑語之佳節氛圍；北監許典獄長金標也特別親臨現場送上中秋祝福，考量到高齡家屬們，常苦於行動不便而無緣懇親，特排除萬難於懇親前夕增設無障礙坡道，讓所有家屬都能無障礙懇親，藉此勉勵收容人能化親情為動力，不辜負家人的愛與信賴，皆在家庭支持下順利復歸社會。