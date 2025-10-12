　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陷愛情圈套！海鋒士兵洩機密給女特工　他分析中共吸收共諜4部曲

▲▼民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

▲民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

肩負鎮守海疆任務的海軍「海鋒大隊」1名林姓上兵因賭博遭汰除後，在交友軟體認識中共女特工，陷入愛情圈套遭吸收，還賄賂同袍蔡姓士兵翻拍個資、大量雄二飛彈操作書，轉交給女方賺取3萬8千元，檢方分別依違反國家安全法、貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪起訴林、蔡。綠委王定宇今（12日）分析「中共對國軍發展共諜網絡的四部曲」，包括金錢糾紛、離退學長吸收學弟或同僚、中共以線上交友接觸特定對象，以及從提供不機密文件開始鎖定。

王定宇表示，這件事有幾個點值得注意，立法院外交及國防委員會也會要求國防部及軍安總隊強化管理這些現象。第一，被中共吸收的這位林姓前士兵，因為賭博、金錢糾紛遭部隊淘汰。現在許多在軍中被中共吸收的共諜案都跟金錢糾紛、賭博和沉迷於線上遊戲有關。因此，在軍中不管是對有財務困難時，如何尋求正常健康管道外，對這些異常現象也要強化管理、避免國軍被腐化、滲透。

第二，王定宇指出，這位被汰除的士兵，回過頭來找還在軍中的蔡姓同胞，並吸收他和中國女特工接觸，這也是非常典型的案例。共諜案有將近7成都跟離退或在職軍中人員有關，其中離退的學長吸收學弟或同僚是最常見的管道，特別是離退學長如果在中國有經商或人際關係，常被鎖定為滲透吸收的對象。

王定宇認為，這位蔡姓士兵為了自身蠅頭小利背叛國家，現在犯了重罪，死有餘辜，但這種吸收犯罪模式也是必須加強監督列管的；而這位中國女特工又是第三個必須注意的現象，她編制在中國山西武警通信隊裡，身分是否為真還待詳查，她後來又化名冒用香港《大紀元時報》記者，透過線上交友軟體吸收林姓前士兵，再透過林支付金錢吸收蔡姓士兵。藉由冒充身分、線上交友的方式來接觸特定行業、特定的人，也是非常典型的樣態。

王定宇表示，在各大交友網站或社交平台上，會發現有鎖定台灣公務員、軍公教、警察等作為交友對象，對方會提供「非常好看的照片」，讓你不會懷疑他的身分來進行接觸，這樣的樣態也必須進行監管跟掌握。

最後，王定宇指出，在犯罪過程也發現，對方常常提供一定的報酬，要求提供不重要的文件，聲稱「那個不是機密啦」、「不會違法」、「沒關係」，一旦你收錢提供，哪怕資料不機敏，「你就被他鎖住了」，若以後不配合對方，他就揭露出來，讓你吃不完兜著走。

王定宇說，所以很多共諜案第一步都是金錢往來、提供不相關的排班表、自己個案的基本資料調查表，當你配合第一步，將來要求提供更機敏的資料，你就很難拒絕，就會被中共的特工網絡所掌握。

 
10/11 全台詐欺最新數據

肩負鎮守海疆任務的海軍「海鋒大隊」1名林姓上兵因賭博遭汰除後與中共女特工接觸，賄賂同袍蔡姓士兵，蔡男將個資、大量雄二飛彈操作書翻拍照等透過林男轉交給該女，共賺取新台幣3.8萬元。對此，國防部今（12日）表示，針對外流資訊，已妥採損害管控，藉變更、修改、終止計畫等措施，降低影響程度；另面對中共滲透攻勢，國防部已建立全員「接觸機密資格認證」機制應對。

