海鋒士兵洩雄二飛彈操作書給中共　國防部：已採損害管控降低影響

▲海鋒大隊士兵洩雄風二型反艦飛彈（圖）資料洩給中共女特工賺取3萬元賄賂。(資料照／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

肩負鎮守海疆任務的海軍「海鋒大隊」1名林姓上兵因賭博遭汰除後與中共女特工接觸，賄賂同袍蔡姓士兵，蔡男將個資、大量雄二飛彈操作書翻拍照等透過林男轉交給該女，共賺取新台幣3.8萬元。對此，國防部今（12日）表示，針對外流資訊，已妥採損害管控，藉變更、修改、終止計畫等措施，降低影響程度；另面對中共滲透攻勢，國防部已建立全員「接觸機密資格認證」機制應對。

台中地檢署起訴書指出，上述女特工為中華人民共和國人民武裝警察部隊山西省總隊通信站的情報人員，以化名及《大紀元時報》駐香港記者掩護其身分；2023年透過交友軟體認識林男，林在明知該女為大陸地區或外國派遣人員，仍介紹軍中同袍蔡男與她認識，要求蔡男提供軍中資料。

蔡男2023年5月將個資、軍職單位、工作崗位等，填寫在女特工提供的基本資料以及問卷調查表，透過林男回傳女特工後，收到8000元賄賂；同月，蔡男又以手機翻拍雄風二型飛彈發射車上的「放列陣地操演教範」全冊、飛彈車操作手冊等資料外傳，女特工收到認為有軍事情報價值，蔡男再獲得3萬元。台中地檢署依貪污違背職務收受賄賂罪嫌起訴蔡男；另外，林男因涉及國安法也遭羈押、起訴。

對此，國防部12日表示，政戰局於2023年7月間，接獲官兵主動檢舉，林姓民人涉利誘官兵刺蒐國軍機密，即通報國安局統合調查局共同調查，並報請高等檢察署台中分署指揮偵辦，合力偵破共諜不法組織。另針對外流資訊，已妥採損害管控，藉變更、修改、終止計畫等措施，降低影響程度。

針對中共滲透攻勢，國防部表示，已建立全員「接觸機密資格認證」機制，依派任機敏職務或涉密等級範圍，訂頒國軍涉密人員安全調查做法，妥慎應處人員安全現況。

國防部強調，盱衡當前安全情勢，中共對我滲透攻堅未曾停頓，少數官兵因利慾薰心、背叛國家，應受最嚴厲處分。國防部將持恆落實保防教育，深化官兵保防警覺與愛國意識；並與國安團隊密切合作，提升國家整體安全韌性。