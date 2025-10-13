海鯤號交艦期程跳票　顧立雄：還在裝備調校「11月完成有很大挑戰」

▲國防部長顧立雄13日在立法院回應媒體詢問海鯤號進度。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

潛艦國造原型艦「海鯤號」原定11月交艦給海軍，但目前尚未進行海測，國防部長顧立雄今（13日）表示，他對於潛艦最後能夠建造完成還是有信心，只是現在這些海測前的裝備測試跟調校還是需要時間，要在11月完成確實具有很大的挑戰性。

立法院外委會13日上午安排顧立雄進行「潛艦國造專案進度報告」，並備質詢，但採全程秘密會議。會前媒體詢問，潛艦部分，因為9月底完成海測、11月底交艦，畢竟部長說有困難，現在目前進度為何？

顧立雄回應，他今天就是來立法院做報告，現在是在做海測前裝備測試跟調校階段，「我對於整個潛艦最後能夠建造完成還是有信心」，只是現在這些測試跟調校還是需要時間，要在11月完成確實具有很大的挑戰性。顧立雄也說，今天機密專報之後，他會請海軍就能公開部份就完整說明。

海鯤號7月初已進行第3次浮航測是，接著進入乾塢實施檢整，並於9月2日自乾塢移泊至高雄港第91號碼頭。根據造艦期程，原訂是9月底完成海測、11月底交艦給海軍。顧立雄9月30日在立法院受訪時已表示，他對潛艦原型艦能夠完成建造還是有信心，不過潛航的前置準備跟測試，現在進度確實有些落後，所以要在11月以前完成交艦確實還蠻有挑戰性。