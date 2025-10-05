五角大廈人事風暴！　美防長再出手「開除海軍幕僚長」

▲ 赫格塞斯開除海軍幕僚長哈里森。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）3日突然開除海軍幕僚長哈里森（Jon Harrison），今年1月才上任的哈里森一直是川普政府重塑五角大廈政策的關鍵推手。

《衛報》報導，哈里森上任後與今年3月出任海軍部長的費倫（John Phelan）合作，致力於海軍政策及預算部門全面改革。據報兩人試圖限制海軍副部長影響力，而該職位傳統上在軍種預算管理上扮演重要角色。

五角大廈向Politico聲明證實哈里森離職的消息，「他將不再擔任海軍部長幕僚長一職，我們感謝他對國防部的貢獻。」而哈里森被解職的幾天前，越南裔退役海軍上校高雄（Hung Cao）才剛獲參議院確認為新任海軍副部長。

赫格塞斯上任以來美軍高層動盪不斷，他5月下令削減20%四星上將及海軍上將，並和川普聯手解雇逾半數高級將領，包括僅有的2名女性四星軍官；赫格塞斯2月更開除參謀長聯席會議主席、非裔將領布朗（Charles Q. Brown Jr）職務。

赫格塞斯本周對軍方高層發表談話時，猛烈抨擊多元化與包容性政策（DEI），聲稱國防部已淪為「覺醒部」（Woke Department），引發許多退伍軍人強烈反彈。