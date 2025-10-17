鄭麗文拜會馬英九　獲墨寶勉勵「世代接棒、同行致遠」

▲鄭麗文拜訪馬英九，馬英九致贈墨寶。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

明（17日）就是國民黨主席選舉，主席參選人鄭麗文今上午前往內湖拜訪馬英九，請益黨主席選舉意見，結束拜訪後，鄭麗文獲得馬英九墨寶，上面寫下題字「麗文同志留念，世代接棒、同行致遠」等字眼鼓勵。

鄭麗文今拜訪馬英九，拜訪前鄭麗文表示，馬英九重視黨的團結，總統高度他會對於每個侯選人都會給予鼓勵、支持，今天是選舉最後一天，特別來看看馬英九有沒有特別的指示、叮嚀，所以特別跟馬英九報到。

鄭麗文也提到，馬英九任內8年兩岸真的是春暖花開，也讓中華民國在國際空間有非常大的突破，當時是兩岸交流的重大成就，今天也是馬英九念茲在茲的事情，馬英九也會對未來黨主席如何在兩岸工作上有更大的努力，給予很多建議。

大約經過半小時的時間，鄭麗文結束拜訪，她受訪表示，馬英九現在非常關心選情，今天也是選舉最後一天了，對她非常關心、鼓勵，最後時刻也希望順利圓滿，也希望她當選黨主席後，一定要推動兩岸青年的交流，因為年輕就學的時刻，這時候的友誼是最純粹的，如果兩岸青年就可以有很深的情誼，對於未來兩岸的發展非常重要，而且馬英九也強調，大陸人來到台灣後一定要愛上台灣。

鄭麗文說，因此未來當選後，馬英九希望國民黨還是秉持著九二共識、反對台獨，儘速擴大兩岸交流，現在兩岸兵凶戰危，種種錯誤的歷史論述，讓總統非常搖頭、痛心，因此希望國民黨要擔當起重責大任，總統叮嚀兩岸青年交流，是國民黨最重要的使命。

此外，馬英九也致贈墨寶給鄭麗文，文字寫到「世代接棒、同行致遠」，鄭麗文說，對於這次主席選舉，馬英九希望世代接棒、同行致遠，希望國民黨主席人選可以耳目一新，更希望同行致遠，大家應該並肩同行，未來任重道遠，一定要團結一致，再度開創兩岸和平的榮景。



