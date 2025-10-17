　
    • 　
>
政治

忙接市長電話！消防局長不甩議員質詢挨轟　陳其邁親揭通話原因

記者賴文萱／高雄報導

民進黨議員黃文志昨日在高雄市議會質詢消防局長王志平，本該是由局長進行回覆的時間，但他竟當場講起電話，這讓坐在主席台的國民黨議員許采蓁看不下去，出聲怒批「搞什麼鬼」，王志平掛完電話馬上說「剛才市長指示事項」。對此爭議，高雄市長陳其邁今也解釋「通電話」原因，澄清真的不曉得他在備詢台。

▲▼忙接市長電話！消防局長竟未理議會質詢挨罵　陳其邁曝通話原因。（圖／翻攝高雄市議會直播）

▲忙接市長電話！消防局長議會不甩質詢挨罵。（圖／翻攝高雄市議會直播）

昨日在高雄市議會發生一起尷尬插曲，當時黃文志正在質詢消防員勞動權益相關議題，但請局長王志平答覆時，他卻遲遲未起身，而是在座位上接手機講電話，黃文志在等待的同時，只好尷尬的拿起水喝。

▲▼忙接市長電話！消防局長竟未理議會質詢挨罵　陳其邁曝通話原因。（圖／翻攝高雄市議會直播）

▲▼消防局長忙接市長電話，未理議會質詢，許采蓁氣到大罵「搞什麼鬼」。（圖／翻攝高雄市議會直播）

▲▼忙接市長電話！消防局長竟未理議會質詢挨罵　陳其邁曝通話原因。（圖／翻攝高雄市議會直播）

消防局長的舉動讓坐在主席台上的議員許采蓁看不下去，質問「欸！局長！我們現在正在開會！」但王志平卻依然持續通話，許采蓁則怒批「搞什麼鬼！」直到通話結束，王志平在趕緊回覆表示「剛才市長指示事項」，但許仍不接受，大罵「市長不知道在質詢嗎？」

國民黨高雄市黨部發言人張永杰狠酸，陳市長真的好大尾，連依法在議會備詢中的官員，看到市長來電都要無視議員質詢優先接，根本藐視議會監督權。「自家民進黨議員不知道是不是被當市府局處長小弟，面對這樣的情形，現場敢怒不敢言，還幫忙緩頰說局長在接電話拍謝，晾在一旁是被看衰小嗎...？ 邁系王朝好暖好暖....」。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁曝跟消防局長通話內容。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁今日則解釋，昨天因為高雄的特搜隊去花蓮剛回來，包含有18位同仁還有3隻搜救犬，他是特別關心在整個花蓮的一個狀況，希望說回來的時候，也能夠好好的來照顧我們的搜救犬跟特搜大隊的同仁，澄清「昨天也真的不曉得他在備詢台」。

10/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獨／BLACKPINK今晚包機抵高雄！班機時間曝光
快訊／空服員猝逝　長榮航總經理率高階主管鞠躬道歉
LIVE／空姐猝逝　長榮高階主管出面說明
叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」！赴完約…她車上淚崩：太
NONO涉性侵遭判2年6個月　歌后老婆朱海君最新動向曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

