2026國民黨選情不容樂觀？　謝寒冰：不是藍白合就搞定

▲媒體人謝寒冰。（圖／資料照）

實習記者石嘉豪／台北報導

藍綠白三黨近來已逐步展開2026地方大選的布局，對此，媒體人謝寒冰昨（16日）表示，國民黨要贏其實很難，因為上一次贏太多了，就像考95分的人，要考100分很難，他強調，國民黨不要過度樂觀，不是單純國民黨、民眾黨，藍白合就搞定。

謝寒冰昨日在直播節目中表示，如果站在賴清德的立場想，其實2026也蠻好打的，因為民進黨的執政縣市本來就很少，所以輸的機率本來就不高，把力量集中在這5個執政縣市就好了。

謝寒冰指出，如果國民黨跟民眾黨在宜蘭擺不平，民進黨是有機會的，然後嘉義市，其實機會超大，張啓楷雖然很努力，可是嘉義是一個靠地緣關係的地方，不是單純國民黨、民眾黨，藍白合就搞定。

此外，謝寒冰進一步指出，嘉義市的個人因素要大於政黨，所以，在這種狀況下，張啓楷要去跟王美惠拚，他覺得真的很難，民進黨是有機會拿回嘉義的，而且機會還不低。

謝寒冰認為，民進黨只要守住那五個縣市，基本上就立於不敗之地，搞不好還會倒贏，所以，他不懂為什麼國民黨很多人對2026充滿信心，國民黨要贏其實很難，因為上一次贏太多了，就像考95分的人，要考100分很難，不要過度樂觀。