籲兩岸該回歸現實、理性、可落地　他讚郝龍斌政策務實可重新出發

▲郝龍斌。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉即將於週六登場，近日候選人均提出兩岸政策論述看法，國民黨前駐美副代表黃裕鈞表示，「不論誰當國民黨主席，國民黨的兩岸政策都應該務實、理性、可落地」，其中，更認為候選人郝龍斌提出「五大兩岸政策」，或許可以讓兩岸回歸現實再重新出發。

黃裕鈞表示，兩岸議題若被大國博弈綁架，台灣就會成為被動的棋子。讓兩岸問題必須回到兩岸自己手上處理，讓兩岸成為談判的主體。中國大陸的體制內同樣存在官僚系統與不同政治派系的利益結構。兩岸若能擴大交流、建立常態互動，不僅有助於理解對岸的內部邏輯，也能展現台灣的自信。這是務實，不是投降。

黃裕鈞認為，郝龍斌提出「台灣不獨，大陸不武」，是一種戰略智慧。這句話的背後，是希望雙方都能回到和平精神與現實基礎上，為共贏創造條件。這種以和平為核心的務實論述，值得國民黨重新思考並接軌民意。

黃裕鈞說，如果張亞中覺得這是「小學生作文」，或許也該思考，當多數台灣民眾對兩岸議題的理解，正處於張教授口中所謂的「基礎階段」時，政治的任務應該是讓人民貼近、有感、能理解，而不是只讓少數人去考博士論文。

黃裕鈞指出，台灣民眾對兩岸問題的關心，往往不是從宏大的理論出發，而是從自身生活的實際感受反饋到國家安全感、經濟穩定與未來方向。政治人物若忽略這一點，就無法真正掌握民意的脈動，也忽略了兩岸和平的核心是民主價值。

黃裕鈞直指，過去張亞中提出「從合到和」的理論主張，理論上很完整，也有理想色彩，但若缺乏民意與社會共識，終究難以落地。政治不是哲學，而是群眾能理解、能參與的公共實踐；鄭麗文則主張，兩岸政策必須以民主制度的自信為基礎，既不恐懼對話，也不迴避差異。如果能讓人民參與、讓制度公開透明，兩岸關係才可能走出對立的循環，也能與郝龍斌的務實方向相呼應。國民黨若能整合這樣的思維，將能同時兼顧理性民意與中華民國的尊嚴。

黃裕鈞說明，卓伯源主張「聯合國總部設在台灣」，理論上是諾貝爾和平獎等級。政策的構想必須先凝聚社會共識，才能形成共鳴，也要考量國際政治的現實。政治不是誰講得更高，而是誰更接地氣、誰能讓人民真正認同。郝龍斌的「五大兩岸政策」，提供了一個務實起點，也凸顯中華民國的存在感。

黃裕鈞強調，政策的價值，不在語言多漂亮，而在能否帶著人民，一步一腳印，打造民主與和平的未來。

