台灣民意民調／郝龍斌全民調大贏10百分點　支持者民調反被鄭麗文輾壓

▲國民黨主席選舉辯論。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席選戰熱戰正酣，支持郝龍斌的趙少康更影射位於領先位置的鄭麗文「有境外勢力介入相助」、「中共介選」。而台灣民意基金會今（17日）公布最新民調，若採用全國性民調，則24.2%民眾支持郝龍斌、14.1%支持鄭麗文，郝龍斌領先10.1個百分點。但在政黨傾向部分，國民黨支持者28.6%支持鄭麗文、21.2%支持郝龍斌，鄭麗文倒贏7.4個百分點，情勢大逆轉。

▲國民黨主席選戰民調。（圖／台灣民意基金會提供）



民調詢問：「10月18日，國民黨將舉行黨主席選舉，在張亞中、蔡志宏、羅智強、郝龍斌、鄭麗文、卓伯源這六個候選人中，您最欣賞哪一位？（單選）」結果發現：24.2%郝龍斌、14.1%鄭麗文、9%羅智強、2.9%卓伯源、2.6%張亞中，1.6%都欣賞、16.4%都不欣賞、16.9%沒意見、6.2%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是，在國民黨主席選舉的最後幾天，全國性民意顯示郝龍斌是相對最受國人青睞的候選人，他領先居次的鄭麗文10.1個百分點，一個相當舒適的領先。

若從政黨支持傾向看，國民黨支持者中，28.6%最欣賞鄭麗文，21.2%最欣賞郝龍斌，17.8%最欣賞羅智強，其他依序是卓伯源、張亞中、蔡志宏。其他政黨支持者與中性選民，基本上不相干，省略。



與統獨傾向交叉分析，統派支持者中，最欣賞的前三名依序是，28.6%鄭麗文、19.7%郝龍斌、18.3%羅智強；現狀派支持者中，最欣賞的前三名依序是，20.9%鄭麗文、19.9%郝龍斌、13.9%羅智強；獨派支持者，基本上不相干，省略。

游盈隆表示，根據以上分析，全國性民調所呈現的選民偏好模式和國民黨支持者的偏好模式有明顯不同。換言之，這次國民黨主席選舉，全國性民意呈現的第一選擇是郝龍斌，但國民黨支持者的第一選擇卻是鄭麗文；前者，郝龍斌領先鄭麗文10.1個百分點，後者，鄭麗文領先郝龍斌7.4個百分點。此外，從統獨傾向與省籍族群角度看，鄭麗文也稍有領先。

游盈隆指出，這些訊息強烈暗示，這是一次三足鼎立的國民黨主席選舉，選情空前緊繃，鹿死誰手，不到最後，不見分曉。顯然，百年大黨的中國國民黨已走到歷史性的十字路口，正面臨一次歷史性的空前巨變。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年10月13-15日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。

民調有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下，約正負三個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。