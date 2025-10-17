　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣民意民調／郝龍斌全民調大贏10百分點　支持者民調反被鄭麗文輾壓

▲國民黨主席選舉辯論。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席選舉辯論。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席選戰熱戰正酣，支持郝龍斌的趙少康更影射位於領先位置的鄭麗文「有境外勢力介入相助」、「中共介選」。而台灣民意基金會今（17日）公布最新民調，若採用全國性民調，則24.2%民眾支持郝龍斌、14.1%支持鄭麗文，郝龍斌領先10.1個百分點。但在政黨傾向部分，國民黨支持者28.6%支持鄭麗文、21.2%支持郝龍斌，鄭麗文倒贏7.4個百分點，情勢大逆轉。

▲▼國民黨主席選戰民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲國民黨主席選戰民調。（圖／台灣民意基金會提供）

民調詢問：「10月18日，國民黨將舉行黨主席選舉，在張亞中、蔡志宏、羅智強、郝龍斌、鄭麗文、卓伯源這六個候選人中，您最欣賞哪一位？（單選）」結果發現：24.2%郝龍斌、14.1%鄭麗文、9%羅智強、2.9%卓伯源、2.6%張亞中，1.6%都欣賞、16.4%都不欣賞、16.9%沒意見、6.2%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是，在國民黨主席選舉的最後幾天，全國性民意顯示郝龍斌是相對最受國人青睞的候選人，他領先居次的鄭麗文10.1個百分點，一個相當舒適的領先。

若從政黨支持傾向看，國民黨支持者中，28.6%最欣賞鄭麗文，21.2%最欣賞郝龍斌，17.8%最欣賞羅智強，其他依序是卓伯源、張亞中、蔡志宏。其他政黨支持者與中性選民，基本上不相干，省略。

與統獨傾向交叉分析，統派支持者中，最欣賞的前三名依序是，28.6%鄭麗文、19.7%郝龍斌、18.3%羅智強；現狀派支持者中，最欣賞的前三名依序是，20.9%鄭麗文、19.9%郝龍斌、13.9%羅智強；獨派支持者，基本上不相干，省略。

游盈隆表示，根據以上分析，全國性民調所呈現的選民偏好模式和國民黨支持者的偏好模式有明顯不同。換言之，這次國民黨主席選舉，全國性民意呈現的第一選擇是郝龍斌，但國民黨支持者的第一選擇卻是鄭麗文；前者，郝龍斌領先鄭麗文10.1個百分點，後者，鄭麗文領先郝龍斌7.4個百分點。此外，從統獨傾向與省籍族群角度看，鄭麗文也稍有領先。

游盈隆指出，這些訊息強烈暗示，這是一次三足鼎立的國民黨主席選舉，選情空前緊繃，鹿死誰手，不到最後，不見分曉。顯然，百年大黨的中國國民黨已走到歷史性的十字路口，正面臨一次歷史性的空前巨變。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年10月13-15日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。

民調有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下，約正負三個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／6法官出國遭禁止入境　遭原機遣返
快訊／新北男墜社區中庭！　頭部重創滿地血亡
156.47克拉！　打破世界紀錄培育鑽石曝光
快訊／炎亞綸甜點工廠超髒還血汗　衛生局火速開罰
佐佐木朗希大復活！　羅伯斯讚賞：沒人想像得到
快訊／在日本露天溫泉「被熊拖走」屍體找到了！　熊當場射殺
快訊／在日本露天溫泉「被熊拖走」屍體找到了！　熊當場射殺
2年前刺鄰！　恐怖男搬台中再狂砍2鄰居

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2026國民黨選情不容樂觀？　謝寒冰：不是藍白合就搞定

台灣民意民調／郝龍斌全民調大贏10百分點　支持者民調反被鄭麗文輾壓

新壽動土　簡舒培列4矛盾質疑「想靠養地皮無痛套利」

逆轉！女助理稱「性騷指控是誤會」　邱臣遠：面對傷害我選擇原諒

缺工太嚴重！卓榮泰預告「擴大引進移工」　勞動部：三原則研擬中

市長好帥！蔣萬安逛台南婆媽嗨翻　大啖75年老字號滷肉飯

快訊／高雄三民區公所遭爆要基層「交出臉書帳號」　區長遭拔官

內政部推「台灣海圖APP」助漁船定位　潛水人也可防誤入航道

高雄市府遭爆要基層「交出臉書帳號」列冊管理　公務員全炸鍋

澄清從未提名馬治薇　民眾黨批：民進黨公然造謠實在可悲

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

奪命畫面曝！桃園男過馬路遭大客車撞倒地　疑「2次輾壓」傷重不治

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

2026國民黨選情不容樂觀？　謝寒冰：不是藍白合就搞定

台灣民意民調／郝龍斌全民調大贏10百分點　支持者民調反被鄭麗文輾壓

新壽動土　簡舒培列4矛盾質疑「想靠養地皮無痛套利」

逆轉！女助理稱「性騷指控是誤會」　邱臣遠：面對傷害我選擇原諒

缺工太嚴重！卓榮泰預告「擴大引進移工」　勞動部：三原則研擬中

市長好帥！蔣萬安逛台南婆媽嗨翻　大啖75年老字號滷肉飯

快訊／高雄三民區公所遭爆要基層「交出臉書帳號」　區長遭拔官

內政部推「台灣海圖APP」助漁船定位　潛水人也可防誤入航道

高雄市府遭爆要基層「交出臉書帳號」列冊管理　公務員全炸鍋

澄清從未提名馬治薇　民眾黨批：民進黨公然造謠實在可悲

高院庭長驚爆偷查134筆個資　「喪偶好奇未婚女」竟仍獲准退休

快訊／日本10/21選出新首相！　自民黨、立民黨基本達成協議

快訊／新北男墜社區中庭！頭部重創滿地血泊　送醫搶救不治

我國6法官亞塞拜然參加年會全遭遣返　法官協會聲明：深表遺憾

謝欣穎分手後「破尺度脫了」！胸前鈕扣全開bra被看光 上圍包不住

交通、建設、百貨同步啟動　在地曝：2030年將成彰化房市跳板

他球棒輕輕一撥就三壘安打！釀酒人教頭「左投群」對付大谷翔平

飯店禁一次性用品「礦泉水、免洗餐具都不行」　上路時間、地點曝光

買不到烤糖奶蓋罵「幹~」　飲料店老闆：取消購買權利！兩派吵翻

歐洲這國死抱黃金不放！全球儲備第3高價值10兆元　金融風暴也不賣

【飛來橫禍】壓車過彎摔飛到對向！　騎士「連滾帶爬」撞轎車坐地

政治熱門新聞

缺工太嚴重！卓榮泰預告擴大引進移工

逆轉！女助理稱「性騷指控是誤會」　邱臣遠：面對傷害我選擇原諒

市長好帥！蔣萬安逛台南婆媽嗨翻　大啖75年老字號滷肉飯

要基層「交出臉書帳號」　高雄三民區長遭拔官

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

高雄市府遭爆發公文要求「交出臉書帳號」

遭嗆作票　中央黨部18日開即時報票中心

新壽動土　簡舒培列4矛盾質疑

台灣民意民調／郝龍斌全民調大贏10百分點　黨員民調反被鄭麗文輾壓

撤回砍監察院預算案傅崐萁非常生氣！　黃國昌：承受很大壓力

新壽T17、T18今辦動工典禮　郝龍斌提合約：可笑愚昧適可而止

柯文哲也遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站

批謝龍介散佈謠言引恐慌　郭國文告發了：立委沒有造謠免責權

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

更多熱門

相關新聞

2026國民黨選情不容樂觀？　謝寒冰：不是藍白合就搞定

2026國民黨選情不容樂觀？　謝寒冰：不是藍白合就搞定

藍綠白三黨近來已逐步展開2026地方大選的布局，對此，媒體人謝寒冰昨（16日）表示，國民黨要贏其實很難，因為上一次贏太多了，就像考95分的人，要考100分很難，他強調，國民黨不要過度樂觀，不是單純國民黨、民眾黨，藍白合就搞定。

從「亂殺政治」到「合作政治」　台灣該學習日本的民主覺醒

從「亂殺政治」到「合作政治」　台灣該學習日本的民主覺醒

應曉薇交保後向女兒說對不起！　曝應佳妤含淚問「這句話」

應曉薇交保後向女兒說對不起！　曝應佳妤含淚問「這句話」

籲兩岸該回歸現實、理性、可落地　他讚郝龍斌政策務實可重新出發

籲兩岸該回歸現實、理性、可落地　他讚郝龍斌政策務實可重新出發

郝龍斌貼合照感謝期許　王金平：黨主席選舉採中立立場

郝龍斌貼合照感謝期許　王金平：黨主席選舉採中立立場

關鍵字：

國民黨主席選舉民調郝龍斌鄭麗文黨主席

讀者迴響

熱門新聞

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

缺工太嚴重！卓榮泰預告擴大引進移工

獨／男星年銷6億成銷售王　卻慘遭欠200萬不還

馬治薇接受中資案　二審改判2年8月

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面