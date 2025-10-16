郝龍斌貼合照感謝期許　王金平：黨主席選舉採中立立場

▲郝龍斌貼出與王金平合照。（圖／翻攝自Facebook／郝龍斌）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席選舉將於10月18日投票，候選人郝龍斌今（16日）發出與前立法院長王金平合照表示，謝謝王金平院長傾囊相授，自己特別向王院長請益，讓自己對國民黨與各方合作的具體作法有了藍圖，謝謝王院長的鼓勵和期許，自己會努力。對此，王金平表示，這次黨主席選舉採中立立場，所以對來看他的候選人，都會提出鼓勵及期許。

王金平辦公室聲明表示，國民黨黨主席候選人郝龍斌今（16日）臉書貼文，稱立法院前院長王金平對他若當選黨主席，有諸多期許。對此，王金平強調，這次黨主席選舉採中立立場，所以對來看他的主席候選人，都會提出鼓勵及期許。

聲明指出，國民黨黨主席選舉將在18日投票，各候選人紛紛祭出「名人牌」，為選舉造勢。針對郝龍斌今早臉書貼文指王金平對他的期許，王金平回應，過去這段時間共有五位黨主席候選人來看他，「郝龍斌來看過我兩、三次」，王強調，不管是黨主席候選人，還是「未來可能的黨主席」來看他，他都會談到對未來國民黨黨主席的期許。

最後，王金平強調，面對當前國內外情勢，未來的黨主席當然要能整合黨內意見、找出民意最大公約數，並將人民的褔祉擺在第一位

郝辦人士表示，郝龍斌領表（9月18日）當天已與王金平會面深談，稍早王辦聲明純屬其辦誤解，王金平第一時間也致電郝龍斌解釋、澄清。