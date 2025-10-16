世界旗袍皇后總決賽台南登場！　全球佳麗共譜美與力量國際盛典

▲2025年世界旗袍皇后國際大賽總決賽於台南登場，全球佳麗齊聚府城展現旗袍之美。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年世界旗袍皇后國際大賽總決賽16日在歷史悠久的府城台南隆重登場，來自全球15個國家、35名佳麗齊聚一堂，為年度最盛大的國際夫人美學盛典揭開序幕。本屆賽事不僅展現東方服飾文化的優雅之美，更是一場歌頌女性勇氣、智慧與力量的心靈饗宴。

在總決賽登場前，選手們歷經六天五夜的專業培訓課程，內容涵蓋儀態訓練、舞台表現、美學修養及公益實踐等主題。郭博士於結訓典禮中勉勵佳麗們：「無論身在何方，都要以行動傳遞善意，成為散播正能量的女性榜樣。」這番話引起全場共鳴，象徵「旗袍皇后」不僅外表優雅，更以愛與智慧照亮世界。

今日下午登場的「才藝競賽」是全場最受矚目的環節之一，來自不同國家的選手以舞蹈、音樂、戲劇表演等多元才藝登台，展現女性在舞台上的自信與魅力。經過激烈評選，評審團選出前五名優秀佳麗晉級晚間總決賽，角逐前三名榮耀。

晚會以「森林野獸風」為主題，舞台結合綠意與自然光影，營造神秘且充滿力量的氛圍。森林象徵女性的深邃與生命力，野獸元素寓意無懼挑戰、勇於突破的精神。佳麗們穿上融合自然紋理與時尚剪裁的旗袍登場，配合創意表演，完美詮釋東方美學與現代藝術的交融。

最終，冠軍由（冠軍國家）佳麗奪得、亞軍為（亞軍國家）佳麗、季軍則由（季軍國家）佳麗獲得殊榮。三位得獎者以優雅姿態與深厚文化底蘊征服評審，更以真誠笑容與堅定信念感動全場，成為新一屆旗袍文化的最佳代言人。

主辦單位表示，「世界旗袍皇后國際大賽」自創辦以來，秉持「傳承旗袍文化、弘揚女性力量」宗旨，致力推動國際文化交流與公益理念。旗袍不僅是一件服飾，更是一種文化的延伸與精神的象徵，期望透過這場國際賽事，讓全世界再次看見東方女性的典雅、自信與堅韌。

隨著冠軍誕生，2025年世界旗袍皇后國際大賽在台南畫下完美句點，但屬於女性的光芒與善意，將繼續在世界舞台上閃耀，傳遞「美、愛與力量」的永恆精神。