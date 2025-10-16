　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

世界旗袍皇后總決賽台南登場！　全球佳麗共譜美與力量國際盛典

▲2025年世界旗袍皇后國際大賽總決賽於台南登場，全球佳麗齊聚府城展現旗袍之美。（記者林東良翻攝，下同）

▲2025年世界旗袍皇后國際大賽總決賽於台南登場，全球佳麗齊聚府城展現旗袍之美。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年世界旗袍皇后國際大賽總決賽16日在歷史悠久的府城台南隆重登場，來自全球15個國家、35名佳麗齊聚一堂，為年度最盛大的國際夫人美學盛典揭開序幕。本屆賽事不僅展現東方服飾文化的優雅之美，更是一場歌頌女性勇氣、智慧與力量的心靈饗宴。

在總決賽登場前，選手們歷經六天五夜的專業培訓課程，內容涵蓋儀態訓練、舞台表現、美學修養及公益實踐等主題。郭博士於結訓典禮中勉勵佳麗們：「無論身在何方，都要以行動傳遞善意，成為散播正能量的女性榜樣。」這番話引起全場共鳴，象徵「旗袍皇后」不僅外表優雅，更以愛與智慧照亮世界。

今日下午登場的「才藝競賽」是全場最受矚目的環節之一，來自不同國家的選手以舞蹈、音樂、戲劇表演等多元才藝登台，展現女性在舞台上的自信與魅力。經過激烈評選，評審團選出前五名優秀佳麗晉級晚間總決賽，角逐前三名榮耀。
晚會以「森林野獸風」為主題，舞台結合綠意與自然光影，營造神秘且充滿力量的氛圍。森林象徵女性的深邃與生命力，野獸元素寓意無懼挑戰、勇於突破的精神。佳麗們穿上融合自然紋理與時尚剪裁的旗袍登場，配合創意表演，完美詮釋東方美學與現代藝術的交融。

▲2025年世界旗袍皇后國際大賽總決賽於台南登場，全球佳麗齊聚府城展現旗袍之美。（記者林東良翻攝，下同）

最終，冠軍由（冠軍國家）佳麗奪得、亞軍為（亞軍國家）佳麗、季軍則由（季軍國家）佳麗獲得殊榮。三位得獎者以優雅姿態與深厚文化底蘊征服評審，更以真誠笑容與堅定信念感動全場，成為新一屆旗袍文化的最佳代言人。

主辦單位表示，「世界旗袍皇后國際大賽」自創辦以來，秉持「傳承旗袍文化、弘揚女性力量」宗旨，致力推動國際文化交流與公益理念。旗袍不僅是一件服飾，更是一種文化的延伸與精神的象徵，期望透過這場國際賽事，讓全世界再次看見東方女性的典雅、自信與堅韌。

隨著冠軍誕生，2025年世界旗袍皇后國際大賽在台南畫下完美句點，但屬於女性的光芒與善意，將繼續在世界舞台上閃耀，傳遞「美、愛與力量」的永恆精神。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2刑警被帶走！　小隊長15萬交保
逆轉！女助理稱「性騷指控是誤會」　邱臣遠發聲明
KTV奪5命！死囚彭建源求再審：不是故意的

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投今年共136名百歲人瑞　許淑華親送漆藝人間國寶王清霜重陽賀禮

桃園推大客車駕駛「受訓即就業」　市議員揭「落跑率」高

BLACKPINK開唱倒數！高雄小綠人變身「BLIИK號誌燈」　3地點曝光

勞動部南下傾聽產業聲音！六大措施撐雇主挺勞工　助企穩定渡關稅風暴

世界旗袍皇后總決賽台南登場！　全球佳麗共譜美與力量國際盛典

快訊／爬谷關七雄馬崙山　國中生摔倒膝蓋受傷求援

高雄議員爆「80萬噸爐碴山」堆置15年　環保局：僅剩1萬噸

新北水溝深處傳微弱貓鳴　動保員自製工具成功救援

新北推「雙保PLUS健檢+」　侯友宜：加碼全額補助農職保費

支持多元共融！新北身障就業成果展開跑　體驗互動闖關送好禮

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

南投今年共136名百歲人瑞　許淑華親送漆藝人間國寶王清霜重陽賀禮

桃園推大客車駕駛「受訓即就業」　市議員揭「落跑率」高

BLACKPINK開唱倒數！高雄小綠人變身「BLIИK號誌燈」　3地點曝光

勞動部南下傾聽產業聲音！六大措施撐雇主挺勞工　助企穩定渡關稅風暴

世界旗袍皇后總決賽台南登場！　全球佳麗共譜美與力量國際盛典

快訊／爬谷關七雄馬崙山　國中生摔倒膝蓋受傷求援

高雄議員爆「80萬噸爐碴山」堆置15年　環保局：僅剩1萬噸

新北水溝深處傳微弱貓鳴　動保員自製工具成功救援

新北推「雙保PLUS健檢+」　侯友宜：加碼全額補助農職保費

支持多元共融！新北身障就業成果展開跑　體驗互動闖關送好禮

長庚醫院領航癌症防治　AI精準篩檢等三大亮點守護全民健康

105榴砲「直接瞄準射擊」　澎防部鎮疆操演強化臨戰應變

愛車被鳥屎攻擊「機率最高車色＆品牌曝光」！這些撇步能避免遭殃

白兔夢境裡的青春告白！　比菲多董座愛女梁個兒畫展亮相

南投今年共136名百歲人瑞　許淑華親送漆藝人間國寶王清霜重陽賀禮

桃園推大客車駕駛「受訓即就業」　市議員揭「落跑率」高

首發長拉火繩確保人員安全　105榴砲原級校正射擊

李洋、李遠相見歡　運動部、文化部跨界合作打造運動文化新產業

千千PO大片瘀青照！　「深紅紫黑佔半個腿肚」粉絲嚇壞

速霸陸「2款全新STI概念車」東京移動展首演！燃油引擎＆電動車都有

【這話太戳心啦】湘荷妹妹找不到媽媽緊張喊「我很擔心你」

地方熱門新聞

官員帶頭退出中央救災群組挨批　花蓮縣府回應了

花蓮縣府疏散引村長反彈！季連成開放垂直撤離

爆高雄「80萬噸爐碴山」堆15年　環保局：剩1萬噸

桃園市議員王珮毓　籲市府增加長者福利預算

在地照顧最溫暖！樂活七股龍山、義合日照雙雙奪「優等」肯定

桃園ROT綠能水資源中心　沼氣發電系統啟用

中國附醫攜手基金會捐20萬美金助世展會

屏東男遺失17萬現金　好心人完璧歸趙

中學生摔倒膝蓋受傷求援

機電整合國手陳勁達、謝育翰　挑戰亞洲技能賽

世界旗袍皇后總決賽台南登場！全球佳麗共譜美與力量國際盛典

國道掉落鐵片釀車損警方追查來源呼籲駕駛注意裝載安全

藍軍再轟烏山頭水庫種電民眾不信政府數據在喝髒水

BLACKPINK開唱倒數！高雄小綠人變身BLIИK號誌燈

更多熱門

相關新聞

台南勞工領袖大學菁英班10／27開課卓越校友遴選同步啟動

台南勞工領袖大學菁英班10／27開課卓越校友遴選同步啟動

台南市勞工局為落實市長黃偉哲「希望家園」施政願景，協助在職勞工持續精進專業能力，持續與國立成功大學合作辦理「勞工領袖大學」階梯式課程。其中「2025年度菁英班」將於10月27日在成大成功校區小格致廳開課，並同步開放「卓越領袖校友」遴選報名，鼓勵勞工展現學習成果、推動職場共好。

路中停車挨罰2萬4+吊牌6月　男提行政訴訟遭駁回

路中停車挨罰2萬4+吊牌6月　男提行政訴訟遭駁回

台南推動樂齡教育再創佳績！獲教育部特優肯定奪下250萬獎勵金

台南推動樂齡教育再創佳績！獲教育部特優肯定奪下250萬獎勵金

疑逼停女駕駛！台南小黃司機還下車理論

疑逼停女駕駛！台南小黃司機還下車理論

快訊／台南宮廟清晨竄火！警消出動66人馳援

快訊／台南宮廟清晨竄火！警消出動66人馳援

關鍵字：

旗袍皇后總決賽台南盛典

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面