台南勞工領袖大學菁英班10／27開課　卓越校友遴選同步啟動

▲台南市政府勞工局與國立成功大學合作辦理「勞工領袖大學」課程，協助在職勞工精進專業能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局為落實市長黃偉哲「希望家園」施政願景，協助在職勞工持續精進專業能力，持續與國立成功大學合作辦理「勞工領袖大學」階梯式課程。其中「2025年度菁英班」將於10月27日在成大成功校區小格致廳開課，並同步開放「卓越領袖校友」遴選報名，鼓勵勞工展現學習成果、推動職場共好。

勞工局王鑫基局長表示，勞工領袖大學邁入第15年，至今已培育3815名學員，許多學員在課程啟發下重返校園攻讀碩博士學位，或將所學帶回工會與企業推動組織成長。為呼應學員需求與社會變遷，今年菁英班課程以「自我探索與身心成長」為核心，規劃人際溝通、情緒紓壓、健康照護等主題，邀請專業師資授課，包括劉又瑄音樂治療師「聽音樂在說話」、黃婉雯理事「DISC好助力－職場溝通超能力」、安寧護理師根秀欽「快樂與轉念之間～談職場激勵與正向紓壓」、吳寶芬講師「吃對了！讓你樂活健康」、心理師梁婷婷「看見自己位置，找回穩穩的自己」，以及成大醫院線上課程「照顧被照顧者，從照顧者開始」等六門課。

王鑫基局長指出，菁英班除深化專業學習，也期待學員能回饋社會，勞工局特別設置「卓越領袖校友」遴選表揚制度，鼓勵學員將學習成果轉化為職場行動力與社會影響力。凡設籍或服務於台南市，已完成勞工領袖大學「高階班」課程，並具勞保、就保、農保、漁保或職災保險身分的在職勞工或工會現職人員，皆可報名菁英班。

報名自即日起開放，菁英班課程報名網址為：

https://forms.gle/WEqZrxxWQgtmCyV76

相關招生簡章可至市府永華市政中心8樓、民治市政中心10樓索取；完成菁英班課程並由所屬公司或工會推薦者，皆可報名參加「卓越校友」遴選，收件至11月5日止。更多資訊可至台南市勞工局網站查詢（https://web.tainan.gov.tw/jobtainan/），或洽06-6330820轉303吳小姐。