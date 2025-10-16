路中停車挨罰2萬4+吊牌6月　台南男提行政訴訟遭駁回

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

記者陳崑福／綜合報導

台南市一名張姓男子去年駕駛自用小客車行經市區路段時，因與後方駕駛發生口角糾紛，竟在綠燈放行期間於車道中央煞停不到10秒被檢舉開單告發，裁罰新台幣2萬4千元、牌照都被吊扣6個月。張男不服提出行政訴訟，遭法院駁回。

張男駕駛汽車於113年5月20日下午，行經台南市區某道路口，後方駕駛疑似按喇叭催促，引發他情緒失控。民眾拍下他在綠燈時突然煞停、探頭叫罵的畫面並檢舉。警方接獲檢舉後，依《道路交通管理處罰條例》第56條「非遇突發狀況在車道暫停」告發，並開罰新台幣24,000元，吊扣牌照六個月。

張男辯稱，他並非「無故停車」，而是因前方內側車輛變換車道過近，擔心發生擦撞才短暫停車避讓，而且停不到10秒，並非蓄意阻礙交通，訴請撤銷該處分。

法院審理，勘驗行車紀錄器後發現，當時路況順暢、號誌為綠燈，張男車前方並無其他車輛阻擋，反而可見他探出車窗、對後車叫罵，並非突發狀況。並指縱原告認檢舉人車輛未依規定變換車道，並非屬於緊迫性之突發狀況，而有迫使其不得已於車道中暫停之情形。原告理應檢具行車紀錄器報警處理，以維己身及對造權益，而非以上開驟然於車道中暫停回應，其所為主張顯不足採。

又認原告為考領有合法之駕駛執照之人，對於前揭道路交通相關法規，自難諉為不知而應負有遵守之注意義務，原告主觀上對此應有認識，是其就此違反行政法上義務之行為，即已具備不法意識，所為縱無故意亦有過失，應堪認定。被告依前開規定作成原處分，經核未有裁量逾越、怠惰或濫用等瑕疵情事，應屬適法。原告主張，並不可採。駁回該訴訟。