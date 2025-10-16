　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

路中停車挨罰2萬4+吊牌6月　台南男提行政訴訟遭駁回

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

記者陳崑福／綜合報導

台南市一名張姓男子去年駕駛自用小客車行經市區路段時，因與後方駕駛發生口角糾紛，竟在綠燈放行期間於車道中央煞停不到10秒被檢舉開單告發，裁罰新台幣2萬4千元、牌照都被吊扣6個月。張男不服提出行政訴訟，遭法院駁回。

張男駕駛汽車於113年5月20日下午，行經台南市區某道路口，後方駕駛疑似按喇叭催促，引發他情緒失控。民眾拍下他在綠燈時突然煞停、探頭叫罵的畫面並檢舉。警方接獲檢舉後，依《道路交通管理處罰條例》第56條「非遇突發狀況在車道暫停」告發，並開罰新台幣24,000元，吊扣牌照六個月。

張男辯稱，他並非「無故停車」，而是因前方內側車輛變換車道過近，擔心發生擦撞才短暫停車避讓，而且停不到10秒，並非蓄意阻礙交通，訴請撤銷該處分。

法院審理，勘驗行車紀錄器後發現，當時路況順暢、號誌為綠燈，張男車前方並無其他車輛阻擋，反而可見他探出車窗、對後車叫罵，並非突發狀況。並指縱原告認檢舉人車輛未依規定變換車道，並非屬於緊迫性之突發狀況，而有迫使其不得已於車道中暫停之情形。原告理應檢具行車紀錄器報警處理，以維己身及對造權益，而非以上開驟然於車道中暫停回應，其所為主張顯不足採。

又認原告為考領有合法之駕駛執照之人，對於前揭道路交通相關法規，自難諉為不知而應負有遵守之注意義務，原告主觀上對此應有認識，是其就此違反行政法上義務之行為，即已具備不法意識，所為縱無故意亦有過失，應堪認定。被告依前開規定作成原處分，經核未有裁量逾越、怠惰或濫用等瑕疵情事，應屬適法。原告主張，並不可採。駁回該訴訟。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中23歲無業男「狂砍2鄰」！　媽媽急奔派出所
快訊／「最美MC」回鍋啦啦隊！球團宣布了
柯文哲遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站
翁滋蔓「單身」不認愛千億小開　否認謊報年齡
快訊／台灣海峽規模4.1地震！4縣市有感
10天連假來了「機場會擠爆」　1縣市最大贏家！家長：孩不用請
快訊／新北最大「大陳都更」圍籬倒塌　女騎士路過慘遭壓
快訊／全身血衣！台中23歲男砍鄰居　呆坐畫面曝
NONO涉性侵判2年6月　上訴二審首度開庭現身
日本溫泉設施熊襲！發現血跡、動物毛髮　1人失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／東勢轎車擦撞民宅路緣翻覆　駕駛多處擦挫傷送醫

快訊／台中23歲無業男「狂砍2鄰」！曾有傷害前科　母急奔派出所

台中無業男嫌鄰居「電視聲音太大」揮刀　好心修車廠老闆命危

快訊／台南貨車撞電桿！女夾困副駕駛座一度命危　轉加護病房搶救中

居酒屋吃霸王餐！他誆友人會來付帳　店家枯等2小時報警逮人

「風神」來襲！防颱大作戰啟動　行政院：執行力是防災關鍵

只因朋友不理他　KTV縱火奪5命！死囚彭建源求再審：不是故意的

快訊／新北最大「大陳都更」圍籬倒塌　女騎士路過慘遭壓傷送醫

同島一命！新北消防結束11天花蓮救災　搜救犬將接力人道搜救

快訊／台中恐怖男砍殺2鄰居「全身血衣」進警局　呆坐現場畫面曝

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

快訊／東勢轎車擦撞民宅路緣翻覆　駕駛多處擦挫傷送醫

快訊／台中23歲無業男「狂砍2鄰」！曾有傷害前科　母急奔派出所

台中無業男嫌鄰居「電視聲音太大」揮刀　好心修車廠老闆命危

快訊／台南貨車撞電桿！女夾困副駕駛座一度命危　轉加護病房搶救中

居酒屋吃霸王餐！他誆友人會來付帳　店家枯等2小時報警逮人

「風神」來襲！防颱大作戰啟動　行政院：執行力是防災關鍵

只因朋友不理他　KTV縱火奪5命！死囚彭建源求再審：不是故意的

快訊／新北最大「大陳都更」圍籬倒塌　女騎士路過慘遭壓傷送醫

同島一命！新北消防結束11天花蓮救災　搜救犬將接力人道搜救

快訊／台中恐怖男砍殺2鄰居「全身血衣」進警局　呆坐現場畫面曝

數位金融滿意度86％！集保結算所調查指引未來發展路徑

T-ara又有人要結婚了！王恩晶曬喜訊「老公是大8歲導演」

颱風走了！廣西百色村莊仍「洪水圍村」十餘天　村民乘橡皮艇出入

波賽樂讚挑戰賽太瘋狂：以為要回家了...魔神樂神預言讓他嚇傻

多校傳出「Bilibili整晚連不上」　學生喊扯：其他都好好的

熬到3點才睡！48歲男腦中風右側癱　「電擊腦袋」1個月後能走了

快訊／東勢轎車擦撞民宅路緣翻覆　駕駛多處擦挫傷送醫

男行李藏「71萬寶可夢卡」沒申報　新加坡移民局攔截：全都收服

台南勞工領袖大學菁英班10／27開課　卓越校友遴選同步啟動

他赴陸賣蚵仔煎26年！走遍3百多座城市　兩岸社團交流節賣台小吃

【不是自動駕駛餒】懂事貨車「完美倒退」閃避2豪車

社會熱門新聞

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

即／台中驚悚砍殺！2人胸、頸中刀血噴滿地

5男為20歲正妹混戰　26歲情敵被捅17刀慘死

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

即／涉勾結線民「抓大放小」　新北2刑警遭帶走

75歲翁花蓮救災失蹤已10天！家人報警也請鏟子超人幫忙

雅虎奇摩知識+：小孩過世4天怎處理？　禮儀師鍵盤揪兇

留言「問候黃捷媽媽」挨告！法官判無罪

即／2月大男嬰突沒呼吸　119急送醫仍救不回

「中壢怪人」嗆朋友名吃霸王餐　被本尊K到滿臉血

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

更多熱門

相關新聞

台南推動樂齡教育再創佳績！獲教育部特優肯定奪下250萬獎勵金

台南推動樂齡教育再創佳績！獲教育部特優肯定奪下250萬獎勵金

台南市長年深耕樂齡教育成果豐碩！繼日前《天下雜誌》「幸福城市大調查」中，樂齡文教力指標連續四年居六都第一後，教育部再度傳來捷報——南市榮獲114年度推動樂齡學習政策計畫「特優」肯定，並獲獎勵金250萬元，將用於強化樂齡課程、師資培力與輔導資源，挹注永續推展能量。

蘆竹早午餐店瓦斯氣爆起火　1男燒燙傷

蘆竹早午餐店瓦斯氣爆起火　1男燒燙傷

疑逼停女駕駛！台南小黃司機還下車理論

疑逼停女駕駛！台南小黃司機還下車理論

快訊／台南宮廟清晨竄火！警消出動66人馳援

快訊／台南宮廟清晨竄火！警消出動66人馳援

探索未來職場從國中開始台南推「在地技職課後課程」接軌生活學習

探索未來職場從國中開始台南推「在地技職課後課程」接軌生活學習

關鍵字：

台南男子駕車口角糾紛罰單

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面