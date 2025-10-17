把Uber當保姆？　離譜媽耍詐「丟包幼女」衝夜店嗨玩

▲傑伊控訴一名女乘客把寶寶丟包給她。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國密蘇里州聖路易斯市（St. Louis）一名Uber司機控訴，乘客竟然把她當成「保姆」，把嬰兒託付給她照顧後，自己跑去夜店狂歡，還提供假地址企圖逃避責任。

Uber司機潔伊（Jay Love）拍片揭露，一名女乘客叫車去夜店，並額外付費請她將寶寶送到孩子父親家中。

抵達指定地址後，潔伊才發現所謂「孩子父親家」根本是假地址，多次致電該女乘客也無人接聽。無奈之下，她只能將嬰兒帶回家過夜照顧。

An Uber driver claims a woman deliberately left her baby in the car and went clubbing, giving a fake drop-off address where no one lived. The driver claims she had no choice but to take the baby home overnight after the mother stopped answering her calls.

pic.twitter.com/GOf19b8Zuw — Daily Loud (@DailyLoud) October 15, 2025

隔天早上，憤怒的潔伊開啟直播，警告其他同行注意這名女乘客，「她把Uber當成保姆服務在用！」她痛批，「怎麼能把嬰兒交給完全不認識的人？我自己也有女兒，絕對不會把孩子交給陌生人。」

事後，潔伊將嬰兒送至警察局，但警方仍要求她把孩子送回母親身邊，這起事件才宣告落幕。網友抨擊女乘客的離譜行徑之餘，也質疑為何警方沒有通報兒童福利保護單位。