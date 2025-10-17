　
國際

把Uber當保姆？　離譜媽耍詐「丟包幼女」衝夜店嗨玩

▲▼ 把Uber當保姆？　離譜媽耍詐「丟包幼女」自己衝夜店嗨玩 。（圖／翻攝X）

▲傑伊控訴一名女乘客把寶寶丟包給她。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國密蘇里州聖路易斯市（St. Louis）一名Uber司機控訴，乘客竟然把她當成「保姆」，把嬰兒託付給她照顧後，自己跑去夜店狂歡，還提供假地址企圖逃避責任。

Uber司機潔伊（Jay Love）拍片揭露，一名女乘客叫車去夜店，並額外付費請她將寶寶送到孩子父親家中。

抵達指定地址後，潔伊才發現所謂「孩子父親家」根本是假地址，多次致電該女乘客也無人接聽。無奈之下，她只能將嬰兒帶回家過夜照顧。

隔天早上，憤怒的潔伊開啟直播，警告其他同行注意這名女乘客，「她把Uber當成保姆服務在用！」她痛批，「怎麼能把嬰兒交給完全不認識的人？我自己也有女兒，絕對不會把孩子交給陌生人。」

事後，潔伊將嬰兒送至警察局，但警方仍要求她把孩子送回母親身邊，這起事件才宣告落幕。網友抨擊女乘客的離譜行徑之餘，也質疑為何警方沒有通報兒童福利保護單位。

10/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

Uber丟包

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

