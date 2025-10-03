叫車平台濫收「取消費」挨批　交通部：將審查收費合理性

▲消基會認為叫車平台取消費40元對消費者不公平，呼籲主管機關訂定明確範圍。（圖／消基會提供）

記者李姿慧／台北報導

消基會今(3日)揭露，不少民眾透過「叫車平台」搭車，因司機未依指定地點停靠等因素，導致消費者未搭上車還被扣40元「取消費」，對消費者不公平，呼籲主管機關制定統一規範。交通部表示，已發文給相關單位，提醒取消費用要納入營運計畫書審查並揭露，後續將請各單位進一步檢視。

消基會今天召開記者會，披露消費者因定位誤差或司機提前到達而無法及時上車，反而被收取取消費狀況。

消基會也舉例「Uber」乘客預約行程後超過3分鐘取消，或司機抵達並等待超過5分鐘取消，乘客需支付取消費40元。Yoxi即時行程若乘客取消或超過3分鐘未上車，需支付40元，預約行程取消則收取80元。Line Taxi則是乘客在司機抵達後取消，或司機等候3分鐘未見乘客上車，皆收取40元。機場專車取消費則更高。

消基會指出，業者也有資訊揭露不足問題，但卻都歸責在消費者身上，這樣設計偏袒司機且對消費者不公平，呼籲主管機關應制定統一規範。

交通部則回應，近日已發文給各主管機關，包括六都直轄市和公路局，提醒相關取消費用須納入營業計畫書內，主管機關審議時，就要同步審查其收費合理性，不見得一定要訂定統一標準，部分規模較小的叫車平台取消費收費較低，有的甚至沒收，重點是收費合理性，且應充分揭露資訊讓消費者清楚了解，後續交通部將再函請各主管機關進一步檢視情況。

Uber公司則回應，當乘客於確認叫車3分鐘後取消行程，且合作車隊已派遣職業駕駛前往指定上車地點時，或乘客超時抵達上車地點時，合作車隊可能會收取一筆取消費用，以補償駕駛為抵達乘客位置所投入的時間與成本。

Uber指出，行程取消費用的收取均依相關規定由合作車隊向主管機關申報，並充分揭露在合作車隊之旅客運送契約、 Uber App 與網站。倘若乘客對費用有疑義，皆可透過 Uber App 取得協助。Uber與合作車隊將持續確保所有收費機制公開透明。

LINE GO則表示，LINE GO 一向以保障乘客與司機的權益為首要原則。取消費制度的設立，是為了避免少數濫用叫車服務的情況，確保乘客能持續享有良好的乘車品質，同時保障司機投入的時間與成本。

LINE GO說明，目前LINE GO僅在車輛已經即將抵達或實際到達乘車地點，且因取消造成系統媒合司機所產生成本的情況下，才會向乘客收取取消費。所有相關收費規則皆已公開公告於官網，讓消費者事前即可清楚知悉。相信讓乘客安心、讓司機的付出獲得合理保障，才是大家都能放心使用叫車服務的基礎。若消費者對取消費用或相關規範有任何疑問，皆可隨時聯繫客服反應。