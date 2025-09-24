麻煩人物打死前妻「丟包鄰居門口」　社區怒罵：好竹出歹筍

▲台中張男打死前妻棄置在鄰居家，隨即落跑到彰化躲藏，圖為張男住所。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名張男昨日疑似跟陳姓前妻吵架，竟把人活活打死，帶回鄰居閒置的透天厝騎樓棄置，社區民眾群起激憤，直指張男是頭痛人物，每天開車亂飆製造噪音，也常常跟家人發生爭吵，相比爸爸開設開發公司，簡直是「好竹出歹筍」，要記者「報大一點」替死者出氣。

事發在昨天清晨4點半左右，張男（30歲）突然駕車載著前妻陳女（33歲）回家，把陳女丟包在鄰居閒置的透天厝騎樓下，張男接著跟爸爸求救，稱前妻昏迷要報119，自己則駕車往南落跑，一路逃往彰化田尾。

▲▼張男前妻陳女被棄置在鄰居閒置透天厝騎樓。（圖／記者許權毅攝）



警消昨日到場時，發現陳女已經明顯死亡，並未送醫，立即封鎖現場，檢警相驗後，確定陳女頭部受傷，明日將解剖進一步釐清死因，張男則被警方在彰化逮捕，檢方複訊後今天凌晨向法院聲押獲准。

《ETtoday新聞雲》記者重回事發地點，發現案發地是寧靜社區，但社區民眾一提到張男，滿滿的都是惡評，有鄰居直言，張男有4、5台不同轎車，車牌私自拔牌互換，每次都半夜駕車亂竄，故意製造聲響，要引人注意，平常也是跟家人爭吵，拿刀拿棍出來，十足是地方頭痛人物，相比張父開設建設公司、阿公開國術館，張男真的是「好竹出歹筍」。

有鄰居透露，張和前妻育有一女，還在讀幼稚園，兩人已經分開許久，也想不通為何還有聯繫，甚至一起出門。替死者感到憤憤不平，還要媒體「報大一點」，要替死者伸冤。

▲鄰居說，張男是頭痛人物，要媒體替死者報大一點深冤。（圖／記者許權毅攝）



據悉，陳女有對張男聲請保護令獲准，張應該無法接觸陳，但兩人昨天卻一起四處亂逛，結果凌晨陳女被帶回張男鄰居家棄置，現場初步研判並非第一現場，檢警正深入追查，釐清事發經過。

台中地檢署指出，本案死者昨日相驗完畢，今日進行電腦斷層掃描，預計明日下午解剖，法官已裁定張男涉犯傷害致死等罪嫌羈押禁見，但全案疑點甚多，仍須待解剖鑑定結果確定死因。