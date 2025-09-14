美21歲女大生「誤上假Uber」！遭司機狂刺120刀身亡　棄屍荒野

▲約瑟夫森上錯車，遭到歹徒殘忍殺害。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

美國一名就讀於法律系的21歲女學生在畢業前夕和友人一同外出狂歡，怎知返家時，卻因誤上假Uber，慘遭綁架殘忍殺害，被利刃刺傷多達120刀，傷口遍布全身，最終遭棄屍荒野。

根據《鏡報》報導， 21歲南卡羅來納大學法律系女大生莎曼莎・約瑟夫森（Samantha Josephson）2019年3月29日凌晨2時10分離開酒吧後，叫了一輛Uber準備搭車返回宿舍。然而根據監視器畫面顯示，她上了一輛黑色雪佛蘭轎車，該車並非她預約的Uber，而是由歹徒納撒尼爾・羅蘭德（Nathaniel Rowland）所駕駛的車輛。羅蘭德見她上車後立即鎖上車門，將她載往偏僻地點。

當晚由約瑟夫森遲遲未歸，室友擔心她的安危報警。沒想到14小時後，一名獵人就在距離事發地點65英里外的荒野發現約瑟夫森的屍體。

驗屍報告顯示，約瑟夫森遭雙刃利刀瘋狂攻擊，傷口遍布全身，多達120刀，其中一刀甚至刺穿頭骨。她的屍體僅剩一湯匙血液，遠低於人體正常的4公升血量，顯示她在短短10至20分鐘內因失血過多死亡。

警方迅速鎖定嫌犯車輛，並在3月30日凌晨3時在同一區域攔截嫌犯羅蘭德，他雖企圖逃跑，但當場被逮捕。警察搜查其車輛後，發現座椅和後車箱都有血跡，還有漂白劑等清潔用品。

警方也在嫌犯女友的住處查獲雙刃刀具、頭巾和襪子，均沾有被害人血液。而羅蘭德指甲縫中也發現約瑟夫森的DNA，證實雙方曾激烈搏鬥。

羅蘭德被指控綁架與謀殺，但他在2021年審判中，拒絕認罪。檢方傳喚31名證人，包括羅蘭德前女友作證看見他用漂白劑清洗車內血跡和刀具。法庭上也展示約瑟夫森當晚穿著的T恤，血漬斑斑已看不出原色。監視器則拍到羅蘭德案發前在該區域徘徊。

陪審團僅用1小時就裁定羅蘭德綁架、謀殺和非法持有武器罪名成立。法官克利夫頓・紐曼判處無期徒刑不得假釋，稱此案是他審理過「最殘酷的謀殺案」。

約瑟夫森的死亡也促成南卡州修法，規定所有共乘車輛必須張貼公司標誌。約瑟夫森遇害時，距離她從南卡羅來納大學畢業僅剩數周，學校則在2019年5月的畢業典禮上追授政治學學位。