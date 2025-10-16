川普嗆「我一聲令下」以軍重返加薩！　警告哈瑪斯違約後果

▲川普促成加薩停火協議。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普15日表示，若哈瑪斯拒絕履行停火協議，他將考慮允許以色列恢復加薩軍事行動，只要一聲令下，以軍就會重返街頭。

川普接受CNN採訪時，被問及若哈瑪斯拒絕解除武裝會如何處理。他回應，「我有想過這件事。只要我一聲令下，以色列就會立刻重返街頭。如果以色列能進去（加薩）把他們打得落花流水，他們會這麼做的。」

川普透露，他曾阻止以色列發動更激烈的軍事行動，「我必須阻擋他們，還跟納坦雅胡吵了一架。」但他似乎仍對加薩和平前景感到樂觀，宣稱有59國強力支持停火協議，並承諾哈瑪斯的情況將很快獲得解決。

▲加薩停火協議包括雙方人質囚犯的交換。（圖／路透）



另據《衛報》報導，川普14日也曾表示哈瑪斯將被迫解除武裝，「如果他們不解除武裝，我們將會讓他們解除武裝，這將發生得非常迅速，或許還會以暴力形式發生。但他們會解除武裝的，你們明白嗎？」

根據川普提出的「20點和平計畫」，以色列公開接受加薩停火協議的72小時內，所有生死人質都應獲釋。目前20名存活的以色列人質已全數返國，但哈瑪斯僅交出8具遺體，其中一具被確認身分並非以色列人質。

以色列指控哈瑪斯未遵守協議移交人質，威脅減少或延遲進入加薩的人道救援物資。2名美國高級顧問回應，他們不認為哈瑪斯違反停火承諾，已透過協調第三方獲得哈瑪斯保證，將盡全力尋找剩餘遺體，華府也會透過協調方積極提供情報與後勤支援。