社會 社會焦點 保障人權

普發1萬還沒領就被騙！2人慘損56萬　刑事局揭最新詐騙手法

▲普發1萬元確定落在11月上旬執行，但如今已傳出有詐騙出現。（圖／記者劉維榛攝）

▲普發1萬元確定落在11月上旬執行，但如今已傳出有詐騙出現。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

立法院明（17）日將處理攸關全民普發現金1萬元的「韌性特別預算案」，財政部預計最快11月上旬起發放。不過，錢還沒發，詐騙已經先出現！刑事局表示，目前已接獲2起與普發現金相關詐騙案件，總損失金額高達56萬元，呼籲民眾務必認明「.gov」官方網站，不要隨意點擊簡訊連結或填寫個資。

根據刑事局調查，其中一起案件為民眾收到假冒「普發現金入帳通知」的釣魚簡訊，點進連結後信用卡遭盜刷5萬多元；另一件則是假檢警手法，詐騙集團謊稱被害人身分被冒用盜領普發現金，誘騙配合偵辦後轉出51萬元。刑事局強調，政府網站絕不會要求填寫金融卡、信用卡或隱私資料，更不會要求轉帳，「有收、沒轉」才是真的。

為防範詐騙趁勢橫行，內政部警政署已於9月初成立專案打擊小組，與全台各縣市警局合作，每日搜報可疑廣告、假網站與釣魚簡訊。目前已下架普發現金詐騙廣告51則、停權14組社群帳號，並追查3個境外假冒網站。刑事局提醒，若發現疑似詐騙內容，應撥打165反詐騙專線查證，並秉持「不聽、不打、不接」原則。

▲▼內政部長劉世芳主持部務會報會後記者會。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲內政部長劉世芳。（圖／記者鄭毓齡攝）

內政部長劉世芳今（16）日特別示警，預算案一旦通過，勢必會引爆新一波詐騙潮，「恐怕明天三讀後，一堆假訊息就會出來！」她提醒，全民普發1萬元總額達2350億元，龐大資金流動易被不法分子鎖定，民眾務必提高警覺。

劉世芳也說，警政署自去年6月起推動「查找潛在詐欺被害人」機制，透過比對警示帳戶交易明細、調閱金融金流資料與擴大查訪通報，截至今年9月底，已查找潛在被害人逾10萬人次，成功攔阻詐騙款項超過6億元，並逮獲400多名車手，持續打擊詐騙犯罪鏈。

財政部則指出，普發現金領取方式共有5種，包括直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現及造冊發放。首批對象將為直接入帳者，詳細時程將於總統公布預算當天召開記者會說明。政府也再三強調，所有普發金網站均使用「.gov.tw」網域，請民眾小心辨識，勿讓1萬元變成詐騙陷阱。

10/15 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

缺工太嚴重！卓榮泰預告「擴大引進移工」　勞動部：三原則研擬中

貝魯琪退讓！瑟麗絲戴《拿坡里的美麗傳說》　榮獲「義大利奧斯卡」搖身新女神

火腿吞2連敗陷背水一戰　新庄監督喊話：連贏4場創造新劇本

大巨蛋秀泰影城搶先開箱！7座特殊影廳創全台之最　一日限定半價體驗

雀巢計畫全球裁1.6萬人　股價飆漲7.6％

OPPO旗艦機Find X9系列登場　天璣9500+2億哈蘇長焦對尬vivo

李千娜婚紗照曝光！舞台劇搶先曝光婚禮場景　「笑容縫隙埋下了壓抑」

百萬網紅魚乾「開箱翻轉布丁」　試吃曝甜度1.5倍：不會再買！

全台轉雨！準風神對撞共伴「紫爆」要來了　4天路徑甩水彈

新北水溝深處傳微弱貓鳴　動保員自製工具成功救援

【感人時刻】中風癱瘓爸爸站起來了！擁抱人質兒歸國爆哭

柯文哲也遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站

柯文哲也遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（16日）發文透露，有次柯文哲在電腦上看到出現一則訊息，就說電腦中毒了，要買防毒軟體，但自己這種門外漢一看就看出是詐騙釣魚網站，但柯文哲脫離社會太久，一時反應不過來，就把信用卡卡號打了上去，說要買防毒軟體，後來自己察覺到時已經來不及了，只能著急地趕快找銀行掛失卡片，或許柯文哲還要一段時間才會恢復跟「正常人」一樣的思維。

「風神」來襲！政府啟動防颱大作戰

「風神」來襲！政府啟動防颱大作戰

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

16歲女兒腦腫瘤剩1年壽命 媽刷短影音求醫...女兒12天後猝死

16歲女兒腦腫瘤剩1年壽命 媽刷短影音求醫...女兒12天後猝死

新加坡擬對詐騙犯判24鞭　洪孟楷：台灣也該思考我們能不能

新加坡擬對詐騙犯判24鞭　洪孟楷：台灣也該思考我們能不能

