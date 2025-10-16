嘉基黃漢群攜手特搜隊　挺進花蓮災區搶救受困民眾

▲嘉基急診醫師黃漢群奔赴花蓮堰塞湖災區，與特搜隊並肩救援 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

當多數人仍在新聞畫面中關心花蓮堰塞湖潰堤的災情時，嘉義基督教醫院急診部醫師黃漢群，已背起醫療包，隨嘉義縣消防局特搜救隊趕赴現場。對他而言，這不只是醫師的責任，更是身為救災夥伴的一種信念「只要有人需要，我們就要在現場」。

▲嘉基急診醫師黃漢群協助傷患清潔與消毒 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

黃漢群說，抵達災區的第一眼，那畫面至今仍深深印在腦海裡。「整片土地已被泥流覆蓋，分不清是農田還是道路，只有幾個屋頂還露在外面。」泥濘、各種大型機具往來與不確定的危險潛伏其中，每一步深陷泥漿的腳步都充滿挑戰。黃醫師與特搜隊員們相互支援、彼此拉扯著前進，只為能更快抵達疑似有人受困的地方；好不容易抵達施救現場，工具難以使用，只能徒手挖掘；隊員們頂著烈日救災，醫療組適時介入給鹽糖跟灌水跟要求休息，還要注意使用破壞器材時的潛在風險、與惡劣環境可能對隊員產生的影響。

救援的過程驚險又緊迫，一名民眾深陷泥漿中，體力幾乎耗盡，黃醫師回憶起當時，「隊員花了近半小時，用繩索與支撐物將他從泥中慢慢拉出，過程中得預防失溫與休克。當那名民眾終於脫困、我用礦泉水進行清潔與處理後判斷沒有大礙，大家都鬆了一口氣」。隨後，又在一處半掩的屋頂上救下一隻受困的狗，雖是動物，但黃醫師說：「生命同樣寶貴，那也是一條值得被救的命」。甚至，好不容易抵達救災現場後又通報水位上升警示，又急忙撤退。





▲嘉基急診醫師黃漢群與特搜隊嘗試救出受困泥沼的民眾 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉義縣中型搜救隊此次動員迅速、行動專業，黃漢群身為嘉基急診部的代表，同時是特搜隊醫療組的固定成員，平時除值勤於醫院急診室，也定期參與消防局的搜救演練與醫療支援任務。他說：「在急診，我們搶的是時間；在災區，我們搶的是希望。」這樣的歷練讓他更深刻體會醫療端與搜救隊之間的連結，醫師不僅是醫院裡的守護者，更能是災害現場的生命防線。

嘉義基督教醫院急診部多年來與嘉義縣消防局保持緊密合作，醫療團隊常受邀參與大型災害演練，支援現場醫療與後送任務。這次花蓮堰塞湖潰堤事件，再次展現了跨單位合作的能量與專業默契。黃漢群醫師說，當看到嘉義縣的標誌出現在花蓮災區，感到非常驕傲。這不只是代表嘉基，更是代表嘉義的力量。除了國內的災害支援，嘉基急診部也積極參與國際人道救援的輪值計畫，準備隨時出隊至海外災區執行任務。他說：「醫療工作不應該被地域侷限，希望將嘉基的專業，帶到更多需要的地方。」

▲嘉基急診醫師黃漢群與特搜隊不受限地形進行搶救 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

談到家人對他的擔心，黃漢群笑著說：「他們當然會擔心，但也了解這是我的選擇。因為若每個人都退縮，那前線就沒有人了。」他語氣平靜卻堅定，顯露出身為急診醫師的責任感與勇氣。

從醫院到災區，從面對病患到面對瓦礫與泥流，黃漢群醫師始終堅持那份「守護生命」的初衷。他說：「醫療現場和救災現場，都是生死一線間的戰場。能在那裡做一點事，讓生命繼續下去，就是我存在的意義。」