　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉基黃漢群攜手特搜隊　挺進花蓮災區搶救受困民眾

▲▼ 奔赴花蓮堰塞湖災區　嘉基急診醫師黃漢群與特搜隊並肩生死救援 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基急診醫師黃漢群奔赴花蓮堰塞湖災區，與特搜隊並肩救援 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

當多數人仍在新聞畫面中關心花蓮堰塞湖潰堤的災情時，嘉義基督教醫院急診部醫師黃漢群，已背起醫療包，隨嘉義縣消防局特搜救隊趕赴現場。對他而言，這不只是醫師的責任，更是身為救災夥伴的一種信念「只要有人需要，我們就要在現場」。

▲▼ 奔赴花蓮堰塞湖災區　嘉基急診醫師黃漢群與特搜隊並肩生死救援 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基急診醫師黃漢群協助傷患清潔與消毒 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

黃漢群說，抵達災區的第一眼，那畫面至今仍深深印在腦海裡。「整片土地已被泥流覆蓋，分不清是農田還是道路，只有幾個屋頂還露在外面。」泥濘、各種大型機具往來與不確定的危險潛伏其中，每一步深陷泥漿的腳步都充滿挑戰。黃醫師與特搜隊員們相互支援、彼此拉扯著前進，只為能更快抵達疑似有人受困的地方；好不容易抵達施救現場，工具難以使用，只能徒手挖掘；隊員們頂著烈日救災，醫療組適時介入給鹽糖跟灌水跟要求休息，還要注意使用破壞器材時的潛在風險、與惡劣環境可能對隊員產生的影響。

救援的過程驚險又緊迫，一名民眾深陷泥漿中，體力幾乎耗盡，黃醫師回憶起當時，「隊員花了近半小時，用繩索與支撐物將他從泥中慢慢拉出，過程中得預防失溫與休克。當那名民眾終於脫困、我用礦泉水進行清潔與處理後判斷沒有大礙，大家都鬆了一口氣」。隨後，又在一處半掩的屋頂上救下一隻受困的狗，雖是動物，但黃醫師說：「生命同樣寶貴，那也是一條值得被救的命」。甚至，好不容易抵達救災現場後又通報水位上升警示，又急忙撤退。

▲▼ 奔赴花蓮堰塞湖災區　嘉基急診醫師黃漢群與特搜隊並肩生死救援 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基急診醫師黃漢群與特搜隊嘗試救出受困泥沼的民眾 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉義縣中型搜救隊此次動員迅速、行動專業，黃漢群身為嘉基急診部的代表，同時是特搜隊醫療組的固定成員，平時除值勤於醫院急診室，也定期參與消防局的搜救演練與醫療支援任務。他說：「在急診，我們搶的是時間；在災區，我們搶的是希望。」這樣的歷練讓他更深刻體會醫療端與搜救隊之間的連結，醫師不僅是醫院裡的守護者，更能是災害現場的生命防線。

嘉義基督教醫院急診部多年來與嘉義縣消防局保持緊密合作，醫療團隊常受邀參與大型災害演練，支援現場醫療與後送任務。這次花蓮堰塞湖潰堤事件，再次展現了跨單位合作的能量與專業默契。黃漢群醫師說，當看到嘉義縣的標誌出現在花蓮災區，感到非常驕傲。這不只是代表嘉基，更是代表嘉義的力量。除了國內的災害支援，嘉基急診部也積極參與國際人道救援的輪值計畫，準備隨時出隊至海外災區執行任務。他說：「醫療工作不應該被地域侷限，希望將嘉基的專業，帶到更多需要的地方。」

▲▼ 奔赴花蓮堰塞湖災區　嘉基急診醫師黃漢群與特搜隊並肩生死救援 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基急診醫師黃漢群與特搜隊不受限地形進行搶救 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

談到家人對他的擔心，黃漢群笑著說：「他們當然會擔心，但也了解這是我的選擇。因為若每個人都退縮，那前線就沒有人了。」他語氣平靜卻堅定，顯露出身為急診醫師的責任感與勇氣。

從醫院到災區，從面對病患到面對瓦礫與泥流，黃漢群醫師始終堅持那份「守護生命」的初衷。他說：「醫療現場和救災現場，都是生死一線間的戰場。能在那裡做一點事，讓生命繼續下去，就是我存在的意義。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
范有偉捐500萬元給柯文哲
刺200刀殺學姐！14歲大馬嫌單戀她...從廁間上方跳入狂捅
驚險畫面！新北倒塌意外　石塊噴飛現場如轟炸
周杰倫爆鬧翻小夥伴「牽扯上億元」　還收到催討信
快訊／要基層「交出臉書帳號」　高雄三民區長遭拔官

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市2025國際青年創意美學競賽登場　展現技藝與創意

《雲林縣志》年底結案　讓每個雲林人都在書中被看見

機捷A7站區外新闢道路工程開工　張善政：管冪工法確保地基穩固

老化體驗寓教於樂　官田國中生模擬「變老」生活學尊老也學關懷

雲林海線新據點「蕃薯會社醫療所」啟用　長輩看診不再舟車勞頓

嘉基黃漢群攜手特搜隊　挺進花蓮災區搶救受困民眾

嘉義日法料理餐廳　秋鮭石狩鍋、和牛鐵板料理新菜單出爐

香氣搶先開跑！全運會熱潮延燒　12家名店聯手開辦《土庫宴》

警局反詐熱門短片釋出　中埔警長變身夜市叫賣哥警惕股票詐騙

美國關稅影響下　朴子就業中心協助嘉義縣產業穩定

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

桃園市2025國際青年創意美學競賽登場　展現技藝與創意

《雲林縣志》年底結案　讓每個雲林人都在書中被看見

機捷A7站區外新闢道路工程開工　張善政：管冪工法確保地基穩固

老化體驗寓教於樂　官田國中生模擬「變老」生活學尊老也學關懷

雲林海線新據點「蕃薯會社醫療所」啟用　長輩看診不再舟車勞頓

嘉基黃漢群攜手特搜隊　挺進花蓮災區搶救受困民眾

嘉義日法料理餐廳　秋鮭石狩鍋、和牛鐵板料理新菜單出爐

香氣搶先開跑！全運會熱潮延燒　12家名店聯手開辦《土庫宴》

警局反詐熱門短片釋出　中埔警長變身夜市叫賣哥警惕股票詐騙

美國關稅影響下　朴子就業中心協助嘉義縣產業穩定

領錢要注意！17、18日將暫停「ATM跨行服務」　影響時間曝光

鳳梨座車遭開12槍「槍手、幕後首腦逃亡」　嘉檢起訴接應2人

室友整身臭躺睡「早上才洗澡」　一票人曝原因：晚上不敢女友啪啪

捐柯文哲500萬曝光被笑「盤仔」　范有偉出庭嘆：商界朋友跑光光

五人制足球簽證卡關　運動部要求足協再交檢討報告

驚險畫面！新北「大陳都更」折除倒塌　石塊噴飛如轟炸釀1傷

刺200刀殺學姐！14歲嫌單戀手機照片全是她　從廁間上方跳入狂捅

羅嘉翎全運會跆拳道出賽　首度挑戰67公斤級強勢奪金

台灣大賽G3逾2.6萬破紀錄、G4完售秒殺！前4戰進場人數寫新高

零經驗！馬士媛《左撇子女孩》入圍金馬　最迷惘時刻接到戲「重新找到目標」

【想躲太陽？】女騎士貪涼違停 下秒被公車慢慢「放倒」

地方熱門新聞

官員帶頭退出中央救災群組挨批　花蓮縣府回應了

花蓮縣府疏散引村長反彈！季連成開放垂直撤離

桃園市議員王珮毓　籲市府增加長者福利預算

在地照顧最溫暖！樂活七股龍山、義合日照雙雙奪「優等」肯定

桃園ROT綠能水資源中心　沼氣發電系統啟用

中國附醫攜手基金會捐20萬美金助世展會

屏東男遺失17萬現金　好心人完璧歸趙

機電整合國手陳勁達、謝育翰　挑戰亞洲技能賽

國道掉落鐵片釀車損警方追查來源呼籲駕駛注意裝載安全

藍軍再轟烏山頭水庫種電民眾不信政府數據在喝髒水

台中購物節2025年升級　拚萬名外籍客參與

台中老字號翻轉太陽餅！一口剛好、甜進人心

全運會開幕！預期1.5萬人潮湧虎尾　

箔子寮普天宮150桌開席！176屏布袋戲盛大酬神

更多熱門

相關新聞

八福長照學苑募款啟動　籌建經費5億元

八福長照學苑募款啟動　籌建經費5億元

嘉義基督教醫院所屬的戴德森醫療財團法人，23日舉辦「八福長照學苑」募款記者會，宣告將在嘉義縣民雄鄉打造一座以挪亞方舟為設計概念的全新型態長照園區，總體經費擬耗資約5億元，預計於今年12月動工。

超音波檢出454人肝異常　嘉基曝「3分鐘」能救命

超音波檢出454人肝異常　嘉基曝「3分鐘」能救命

嘉基攜手扶輪社推動公益篩檢

嘉基攜手扶輪社推動公益篩檢

王建堂與謝明瑾嘉基音樂會7月登場

王建堂與謝明瑾嘉基音樂會7月登場

嘉基推出免疫細胞治療技術

嘉基推出免疫細胞治療技術

關鍵字：

黃漢群嘉基

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面