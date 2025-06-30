強化心律不整早期發現與治療　嘉基攜手扶輪社推動公益篩檢

▲扶輪社吳孟松執行長、麗台生醫盧崑山總經理、個案謝先生、嘉基劉中賢副院長、扶輪社3470地區將上任總監莊和達、扶輪社吳上明社長、高明見教授、蔡子賢醫師、個案章先生以及謝先生與太太 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

心律不整是威脅國人健康的重要隱形殺手，其中以「心房顫動」最為常見，對健康危害甚巨，易導致血栓形成，引發缺血性腦中風或其他重要臟器梗塞，為強化心律不整早期發現與治療，嘉義基督教醫院與國際扶輪社3470地區合作，運用可攜式AI人工智慧心律不整檢測儀，突破傳統心電圖受限於醫療院所內的限制，將快速心律異常篩檢帶入基層社區，搭配專業醫療院所高成功率的心導管電燒術(簡稱電燒術、又稱射頻消融治療)，預防與治療為患者贏得重啟健康人生的新契機。

嘉義基督教醫院特別於今日(6/30)舉辦「嘉基與扶輪社合力推動公益篩檢成果記者會」，藉此呼籲國人應重視「心」的健康。根據健保署資料顯示，台灣每年有超過15萬人因心律不整就醫，卻約有四分之一患者處於未診斷或未治療狀態。傳統心律檢測不僅需前往醫療院所，過程繁瑣，難以普及。現可運用新AI科技可攜式設備於社區完成快速初篩，為多數潛在患者爭取黃金治療時機。

▲ 嘉義基督教醫院院長陳煒感謝出席「電燒穩心律 AI揪危機 嘉基與扶輪社合力推動公益篩檢成果記者會」來賓 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基心臟內科蔡子賢醫師表示，心房顫動(台語：心臟亂亂跳)為最常見心律不整之一，因心房快速且不規則地放電，導致心跳忽快忽慢。心房顫動可分為陣發性、持續性和永久性，皆可能形成血塊，若血塊剝落順著血液流至腦部造成血管阻塞，就可能引發缺血性腦中風；也可能流到腎臟造成阻塞導致腎中風，對健康危害甚大，所以預防與早期偵測至關重要。

▲ 嘉義基督教醫院心臟血管科蔡子賢醫師說明心律不整的治療趨勢以及電燒術 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

針對確診的心房顫動患者，蔡子賢醫師進一步說明，目前已發展成熟的心導管電燒術（Catheter Ablation）為首選治療方式。該手術透過微創導管進入心臟內部，使用能量阻斷異常放電組織訊號，達到治療效果，手術時間約30分鐘，病人多可於1-2天內出院；風險低、併發症少，臨床成功率上心室頻脈達99%、心室早博成功根治達85%、心房顫動一年內不復發、目前累積超過2千名成功案例。

記者會中分享三起典型案例，其中2例皆於扶輪社社區篩檢活動中，檢出有心律異常狀況經建議就醫，謝先生，40多歲，長期苦於胸悶心跳慢，無法正常運動，到醫院就診經檢查發現有多發性心室早期收縮，接受專業醫師建議進行電燒術後，困擾多年的不適症狀終得解脫；章先生，50多歲，原無明顯不適，偶而感到胸悶，參加預防篩檢活動中被發現心律異常，經轉介至嘉基，由專業醫師確診為陣發性心房顫動，為中風高危險群，經評估建議最終透過電燒手術成功治療，他感動表示，「沒想到一場預防篩檢活動救了我」。這不僅驗證了AI科技的精準與可靠，也展現心導管電燒術的高度療效。

▲ 嘉義基督教醫院心臟血管科蔡子賢醫師說明電燒術治療前後 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

而另一位則是四處求醫無解的謝姓病人，因心悸及喘被送至急診，經醫師診斷是持續性心房顫動導致心衰竭，經進行電燒術治療後，心衰症狀改善，目前已可正常生活。

扶輪社3470地區即將就任總監莊和達強調，自去年8月到今年4月分別於雲嘉南澎等地區，共辦理約180場篩檢活動，篩檢人數達18,544人，發現有近2,100人心律異常，由現場醫師開出轉介單，民眾可自行前往配合的醫院就醫；這不僅是一項醫療技術的突破，更是社區健康守護的重要實踐。透過AI進入基層社區，讓每一位潛在病人獲得及時預警與協助，是智慧醫療與公益行動的最佳結合。

▲記者現場體驗快速AIAI人工智慧心律不整檢測 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

致力推廣腦中風預防篩檢的醫界泰斗高明見教授表示，近年台灣腦神經疾病發生率逐年增加，且中風長年穩居台灣十大死因之一，每15分鐘就有一人中風的速度在危害民眾健康，其中多數患者需長期復健或面臨生活品質下降的艱鉅挑戰，能透過扶輪社社區篩檢活動連結到醫療，能快速解決可能面臨中風的危機，及時挽救許多家庭，希望未來能持續進行。

嘉基院長陳煒表示，心律不整往往來得無聲無息，嚴重卻能致命。嘉基秉持「愛人如己」的核心價值，結合AI科技與社區公益，讓醫療從醫院走入社區；此次與扶輪社合作推動公益篩檢，不僅是智慧醫療科技的應用，也是實踐預防醫學的具體行動，希望透過這樣的模式，守護每一顆心跳動的節奏，邁向幸福的健康人生。