　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

強化心律不整早期發現與治療　嘉基攜手扶輪社推動公益篩檢

▲▼ 嘉基與扶輪社合力推動公益篩檢成果豐碩 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲扶輪社吳孟松執行長、麗台生醫盧崑山總經理、個案謝先生、嘉基劉中賢副院長、扶輪社3470地區將上任總監莊和達、扶輪社吳上明社長、高明見教授、蔡子賢醫師、個案章先生以及謝先生與太太 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

心律不整是威脅國人健康的重要隱形殺手，其中以「心房顫動」最為常見，對健康危害甚巨，易導致血栓形成，引發缺血性腦中風或其他重要臟器梗塞，為強化心律不整早期發現與治療，嘉義基督教醫院與國際扶輪社3470地區合作，運用可攜式AI人工智慧心律不整檢測儀，突破傳統心電圖受限於醫療院所內的限制，將快速心律異常篩檢帶入基層社區，搭配專業醫療院所高成功率的心導管電燒術(簡稱電燒術、又稱射頻消融治療)，預防與治療為患者贏得重啟健康人生的新契機。

嘉義基督教醫院特別於今日(6/30)舉辦「嘉基與扶輪社合力推動公益篩檢成果記者會」，藉此呼籲國人應重視「心」的健康。根據健保署資料顯示，台灣每年有超過15萬人因心律不整就醫，卻約有四分之一患者處於未診斷或未治療狀態。傳統心律檢測不僅需前往醫療院所，過程繁瑣，難以普及。現可運用新AI科技可攜式設備於社區完成快速初篩，為多數潛在患者爭取黃金治療時機。

▲▼ 嘉基與扶輪社合力推動公益篩檢成果豐碩 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲▼ 嘉基與扶輪社合力推動公益篩檢成果豐碩 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲ 嘉義基督教醫院院長陳煒感謝出席「電燒穩心律 AI揪危機 嘉基與扶輪社合力推動公益篩檢成果記者會」來賓 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基心臟內科蔡子賢醫師表示，心房顫動(台語：心臟亂亂跳)為最常見心律不整之一，因心房快速且不規則地放電，導致心跳忽快忽慢。心房顫動可分為陣發性、持續性和永久性，皆可能形成血塊，若血塊剝落順著血液流至腦部造成血管阻塞，就可能引發缺血性腦中風；也可能流到腎臟造成阻塞導致腎中風，對健康危害甚大，所以預防與早期偵測至關重要。

▲▼ 嘉基與扶輪社合力推動公益篩檢成果豐碩 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲ 嘉義基督教醫院心臟血管科蔡子賢醫師說明心律不整的治療趨勢以及電燒術 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

針對確診的心房顫動患者，蔡子賢醫師進一步說明，目前已發展成熟的心導管電燒術（Catheter Ablation）為首選治療方式。該手術透過微創導管進入心臟內部，使用能量阻斷異常放電組織訊號，達到治療效果，手術時間約30分鐘，病人多可於1-2天內出院；風險低、併發症少，臨床成功率上心室頻脈達99%、心室早博成功根治達85%、心房顫動一年內不復發、目前累積超過2千名成功案例。

記者會中分享三起典型案例，其中2例皆於扶輪社社區篩檢活動中，檢出有心律異常狀況經建議就醫，謝先生，40多歲，長期苦於胸悶心跳慢，無法正常運動，到醫院就診經檢查發現有多發性心室早期收縮，接受專業醫師建議進行電燒術後，困擾多年的不適症狀終得解脫；章先生，50多歲，原無明顯不適，偶而感到胸悶，參加預防篩檢活動中被發現心律異常，經轉介至嘉基，由專業醫師確診為陣發性心房顫動，為中風高危險群，經評估建議最終透過電燒手術成功治療，他感動表示，「沒想到一場預防篩檢活動救了我」。這不僅驗證了AI科技的精準與可靠，也展現心導管電燒術的高度療效。

▲▼ 嘉基與扶輪社合力推動公益篩檢成果豐碩 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲ 嘉義基督教醫院心臟血管科蔡子賢醫師說明電燒術治療前後  。（圖／嘉義基督教醫院提供）

而另一位則是四處求醫無解的謝姓病人，因心悸及喘被送至急診，經醫師診斷是持續性心房顫動導致心衰竭，經進行電燒術治療後，心衰症狀改善，目前已可正常生活。

扶輪社3470地區即將就任總監莊和達強調，自去年8月到今年4月分別於雲嘉南澎等地區，共辦理約180場篩檢活動，篩檢人數達18,544人，發現有近2,100人心律異常，由現場醫師開出轉介單，民眾可自行前往配合的醫院就醫；這不僅是一項醫療技術的突破，更是社區健康守護的重要實踐。透過AI進入基層社區，讓每一位潛在病人獲得及時預警與協助，是智慧醫療與公益行動的最佳結合。

▲▼ 嘉基與扶輪社合力推動公益篩檢成果豐碩 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲記者現場體驗快速AIAI人工智慧心律不整檢測 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

致力推廣腦中風預防篩檢的醫界泰斗高明見教授表示，近年台灣腦神經疾病發生率逐年增加，且中風長年穩居台灣十大死因之一，每15分鐘就有一人中風的速度在危害民眾健康，其中多數患者需長期復健或面臨生活品質下降的艱鉅挑戰，能透過扶輪社社區篩檢活動連結到醫療，能快速解決可能面臨中風的危機，及時挽救許多家庭，希望未來能持續進行。

嘉基院長陳煒表示，心律不整往往來得無聲無息，嚴重卻能致命。嘉基秉持「愛人如己」的核心價值，結合AI科技與社區公益，讓醫療從醫院走入社區；此次與扶輪社合作推動公益篩檢，不僅是智慧醫療科技的應用，也是實踐預防醫學的具體行動，希望透過這樣的模式，守護每一顆心跳動的節奏，邁向幸福的健康人生。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
382 1 9137 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本外海5.1地震！最大震度5弱　強烈搖晃
疲老闆爆「老婆跟多男有不正當關係」　公開3人全名
全台最富里換人！　前5名大洗牌
19歲櫻花妹「胸口插刀」　全裸倒臥玄關亡
馬國畢正式改名回歸八點檔！健身成功「差點認不出」
快訊／台幣上演逆轉秀！　5年來最大轉折
快訊／台南連2震　氣象署：研判屬1/21規模6.4的餘震序列
出國玩她代班　資深黑貓女遭公開洗臉怒奪命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

溪口鄉美南村清潔大作戰　綠美化展現全民參與行動力

室內空氣品質優良　嘉縣托嬰中心7家取得標章

嘉義縣蟬聯食育力五星城市！　食安教育再獲好評

台南市奪全國特優縣市與23獎項　學生體位、視力全面進步

長者營養照護強化　嘉義縣辦社區據點培訓課程

嘉義縣垃圾分類亂象　環保局啟動「跟車稽查」盼改善

嘉藥西廚隊征戰五國奪64面獎牌　模具科生轉職摘銀翻轉人生

關懷社會！聯華食品捐環保圍兜贈嘉義日照中心

嘉義縣政府智慧農業計畫　助力阿里山咖啡園轉型成功

南投縣就博會7/5會展中心登場　52廠商供2000工作機會、頂薪9萬

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

【代罪羔羊...】被冒用身分證租車犯罪 苦主無奈炭：人生從此失控

頭髮太乾被誤認成鳥巢　友笑：是韓國太乾了XD

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

【鍋鏟留下咖哩痕跡怎麼辦？】曬太陽30mins輕鬆去漬！

溪口鄉美南村清潔大作戰　綠美化展現全民參與行動力

室內空氣品質優良　嘉縣托嬰中心7家取得標章

嘉義縣蟬聯食育力五星城市！　食安教育再獲好評

台南市奪全國特優縣市與23獎項　學生體位、視力全面進步

長者營養照護強化　嘉義縣辦社區據點培訓課程

嘉義縣垃圾分類亂象　環保局啟動「跟車稽查」盼改善

嘉藥西廚隊征戰五國奪64面獎牌　模具科生轉職摘銀翻轉人生

關懷社會！聯華食品捐環保圍兜贈嘉義日照中心

嘉義縣政府智慧農業計畫　助力阿里山咖啡園轉型成功

南投縣就博會7/5會展中心登場　52廠商供2000工作機會、頂薪9萬

黃紹庭詐助理費1455萬一審遭判刑　國民黨高市黨部送考紀會

大法官被提名人拜會民眾黨團　黃國昌：問卷別再壓線交

蘋果準備推出史上最便宜MacBook？傳將搭載iPhone A18 Pro晶片

快訊／日本「吐噶喇列島」5.1地震！最大震度5弱　強烈搖晃

出手反制！陸7/1起繼續徵收不鏽鋼反傾銷稅　歐盟與英國維持43%

聯發科基層2024年薪431萬　稱霸上市公司

結婚15年還每天讓老婆愛上他一次？網友看完都羨慕了！這些日常小舉動才是真愛的證明

溪口鄉美南村清潔大作戰　綠美化展現全民參與行動力

印度暴雨！5層樓建築倒塌「牆壁裂開」恐怖畫面曝光

金正恩輕撫「戰死俄烏」北韓士兵棺木！神情哀戚　大打英雄化宣傳

許富凱串場「沒遞麥克風」魏如萱爆氣　尷尬好笑不硬聊..搶時間「強制結束XD」

地方熱門新聞

日台專家直播　拆解龍樹諒地震預言

即／高雄廟會濺血　2人中刀、1人爆頭

快訊／台南科技廠房起火　藏氰化物、王水

新住民同樂會多元文化美食展熱鬧登場異國料理、才藝接力上陣

台南×仙台20週年黃偉哲赴日參與締盟紀念儀式贈蘭花深化情誼

興濟宮乞虎活動圓滿落幕七連杯小一童成最強虎緣王

桃園捷運綠線6/30擴大招募73個職缺

10元便當嬤公祭　許效舜到場致意

雲林推「濁水溪堤南側聯絡道」　強化四鄉鎮產業動脈

斗南小東休閒娛樂中心工程拚2026完工

澎湖生蠔老闆曝未來動向　自知「個性X掰」

福容桃園慶18載　身分證有1、8住房享半價

虎爺聖誕香火鼎盛捐血送「虎力五保庇」小神衣

國道1號麻豆段晚間驚傳8車連環追撞6人受傷送醫

更多熱門

相關新聞

王建堂與謝明瑾嘉基音樂會7月登場

王建堂與謝明瑾嘉基音樂會7月登場

嘉義基督教醫院將於2025年7月10日（星期四）晚間19:00至20:30，在院內路加堂國際會議廳舉辦一場別開生面的音樂會《小提琴與鋼琴的跨時空之夜》。本場音樂會特邀國際知名小提琴家王建堂與鋼琴家謝明瑾聯手演出，演出曲目橫跨三個音樂時期，為嘉義地區民眾帶來一場兼具古典深度與當代創意的藝術饗宴。全場免費入場，誠摯邀請熱愛音樂的民眾踴躍參與，感受現場演出的震撼與感動。

嘉基推出免疫細胞治療技術

嘉基推出免疫細胞治療技術

打破資源落差！　扶輪社捐贈球衣力挺台東籃球少年的夢

打破資源落差！　扶輪社捐贈球衣力挺台東籃球少年的夢

埔榮、國際扶輪社合推偏鄉在宅醫療照護

埔榮、國際扶輪社合推偏鄉在宅醫療照護

嘉基與中興大學簽署生醫創新合作協議

嘉基與中興大學簽署生醫創新合作協議

關鍵字：

嘉基扶輪社公益篩檢

讀者迴響

熱門新聞

快訊／2刀殘殺男同事！黑貓宅急便女員工正面曝

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

5天前媽媽辭世！金鐘主持人王浩一驟逝

YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉

伊朗宗教領袖下令追殺川普！極刑內容曝

汽車隔熱紙透光率「前擋70%、前側窗40%」　明年新車強制納管

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

鄧佳華戀愛了　交往2個月！女友身分曝光

黑貓送貨員抱怨：車內弄很髒！遭女同事捅死　留下妻與2兒

野牛墜89度高溫泉　鏡頭前活活煮死

八仙塵爆滿10年「男星被逼換假逃死劫」！

館長直播喊：台灣人性命由大陸14億同胞決定

劉品言頂5個月孕肚燦笑現身　老公連晨翔專車接送愛妻

雨天開日行燈挨罰1千2！他收罰單才知規定

台灣女客越南旅遊　吃完早餐送醫不治

更多

最夯影音

更多

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

【代罪羔羊...】被冒用身分證租車犯罪 苦主無奈炭：人生從此失控

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面