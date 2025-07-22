超音波檢出454人肝異常...15人疑肝癌　嘉基曝「3分鐘」能救命

▲▼ 嘉基腹部超音波篩檢3分鐘揪出454人肝異常 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院與肝病防治基金會日前聯合舉辦腹部超音波篩檢活動，吸引將近500人參與，發現肝異常達454人，其中成功揪出疑似肝癌(15人)、肝硬化(4人)、肝實質病變(48人)、良性肝腫瘤(73人)，另有314人有脂肪肝，胰臟、腎臟與膽結石等早期異常徵象也高達210人，「只要三分鐘」的簡單檢查，幫助許多人在無明顯症狀下提早察覺問題，為健康爭取寶貴時間，顯示定期腹部超音波的重要性不容忽視。

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腹部超音波是一項快速、無痛、無輻射的檢查，可有效掃描肝、腎、膽、胰、脾等五大重要器官。40歲以上民眾應定期接受檢查，因為肝臟等腹腔器官並無痛覺神經，當身體出現腹痛、黃疸、體重驟減等症狀時，常已是疾病中晚期，錯失治療黃金時機。

肝病防治基金會執行長也是嘉基胃腸肝膽科醫師陳啟益指出，根據國健署統計，台灣每年有超過1萬人死於肝病相關疾病，特別是肝癌，若能早期發現，存活率與治療成效將大幅提高。期透過篩檢活動，讓肝炎帶原者、肝癌家族史、糖尿病、高血脂患者，能定期接受超音波檢查，最好至少每六個月一次，讓高風險族群能在第一時間發現異常，早期治療，早期控制。

陳啟益主任也提醒，B型與C型肝炎患者即使透過健保給付的藥物獲得病毒控制或根治，但仍有部分病人會存在演變成肝癌的風險；因此建議肝炎帶原者，應每半年進行一次腹部超音波檢查，並搭配肝功能與腫瘤指數檢測，才能真正達到「預防勝於治療」的目標。

本次篩檢活動亦觀察到脂肪肝有日漸年輕化的趨勢，與民眾飲食西化、久坐少動等習慣有關。透過腹部超音波檢查能早期發現並及時介入，對預防慢性病發展至嚴重器官損傷具有關鍵意義。

嘉義基督教醫院呼籲：「你超音波了沒？」只要短短3分鐘腹部超音波檢查，卻能換得一整年的健康保障，遠比等一杯咖啡或手搖飲還省時，就可能為健康加上一道防火牆，救你一命。