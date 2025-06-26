跨時空音樂盛宴　王建堂與謝明瑾嘉基音樂會7月登場

▲穿越樂音時空的對話，王建堂與謝明瑾將於嘉基登場 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院將於2025年7月10日（星期四）晚間19:00至20:30，在院內路加堂國際會議廳舉辦一場別開生面的音樂會《小提琴與鋼琴的跨時空之夜》。本場音樂會特邀國際知名小提琴家王建堂與鋼琴家謝明瑾聯手演出，演出曲目橫跨三個音樂時期，為嘉義地區民眾帶來一場兼具古典深度與當代創意的藝術饗宴。全場免費入場，誠摯邀請熱愛音樂的民眾踴躍參與，感受現場演出的震撼與感動。

演出的主角之一小提琴家王建堂，擁有臺灣師範大學音樂系小提琴演奏博士學位，演奏風格細膩深刻、技藝純熟。自2012年奪得香港國際小提琴比賽首獎以來，接續於2015年摘下第16屆大阪國際音樂比賽絃樂組金獎、2020年勇奪瑞典North International Music Competition首獎，實力備受國際肯定。他曾與多個國內頂尖樂團合作，並於歐美亞洲舉行多場獨奏會，演出足跡遍及國際舞台，為臺灣音樂界增光添彩。現任教於輔仁大學音樂系，致力推廣音樂教育與演奏藝術。

聯手演出的鋼琴家謝明瑾，擁有輔仁大學鋼琴演奏博士學位，自幼展現卓越音樂天分，曾榮獲Asia Piano Competition第一名、中華好琴聲（上海賽區）專業組第一名等多項殊榮，並屢次於全國音樂比賽中奪得佳績。她曾參與德國Musikalischer Sommer音樂節，師承多位國際名家，演奏風格情感細膩、技術紮實，能以鋼琴詮釋出音符間細緻的情緒起伏，引領聽眾走入音樂建構的情感世界。

《小提琴與鋼琴的跨時空之夜》選曲涵蓋巴洛克、浪漫與當代三大音樂時期，從歷史巨匠的經典篇章，到當代作曲家的創新語彙，豐富多樣的曲目安排，將帶領觀眾穿越音樂時代，體驗不同時空的藝術精神與文化對話。演出中，小提琴與鋼琴將交織出如詩如畫的旋律，有時細語低喃、有時激昂澎湃，呈現精緻對話與張力共存的絕妙演出。

嘉基表示，音樂是一種無國界的語言，透過舉辦高水準音樂會，希望為醫院注入更多人文藝術氣息，豐富民眾的精神生活。本場音樂會免費入場，惟座位有限，建議提早入場，誠摯歡迎嘉義地區及外地樂迷共同蒞臨，與兩位音樂家一同共享這場心靈與藝術的跨時空之旅。