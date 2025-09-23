　
地方 地方焦點

嘉基籌建挪亞方舟設計長照園區　經費5億元募款計劃啟動

▲▼ 嘉基「八福長照學苑」籌建募款啟動八大創新服務，打造更像家的長照方舟 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲▼ 嘉基「八福長照學苑」籌建募款啟動。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導


嘉義基督教醫院所屬的戴德森醫療財團法人，23日舉辦「八福長照學苑」募款記者會，宣告將在嘉義縣民雄鄉打造一座以挪亞方舟為設計概念的全新型態長照園區，總體經費擬耗資約5億元，預計於今年12月動工。

▲▼ 嘉基「八福長照學苑」籌建募款啟動八大創新服務，打造更像家的長照方舟 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基同步啟動勸募方案，勸募目標約1.5億元，自籌約3.5億元。企盼國人攜手面對高齡化與長照需求，邀請社會各界一起支持籌建經費。捐款者將獲贈由日照中心長者及小朋友親手繪製的「阿里山特有種植物明信片」，以及象徵祝福的「阿里山櫻花胸針」等滿額紀念禮。


八福長照學苑籌建計畫亦獲得地方政府與民間企業的共同回響與投入，嘉義縣社會局張翠瑤局長、民雄鄉林于玲鄉長也出席記者會表達支持；玉山銀行與金龍冠食品股份有限公司等在地友好企業也共同參與，展現各界攜手承擔並推動長照永續的力量。記者會最後的募款啟動儀式，則以方舟啟航為意象，邀請貴賓一同揭示八福長照學苑的服務理念，包含「身心和療」、「多元守護」、「療癒方舟」、「價值重現」、「溫心科技」、「共好激勵」、「青銀共融」與「夢想啟航」等八項創新服務。

「長照機構不只是提供照顧，更是能學習、療癒與重拾自我價值的『家』。」嘉義基督教醫院陳煒院長表示，八福長照學苑與一般長照中心不同之處，是結合「日間照顧」與57床「住宿式長照」等多元服務，讓大嘉義地區的家庭能依據生活特性與不同的健康需求，選擇更適切的服務方案。其中也規劃大齡食堂、運動中心、多元共融共學空間、戶外綠化休閒區與寵物互動區等，兼顧關照長者及家屬的身心靈療癒。

▲▼ 嘉基「八福長照學苑」籌建募款啟動八大創新服務，打造更像家的長照方舟 。（圖／嘉義基督教醫院提供）


陳煒強調，「不只是想法，更應該是作法！」嘉基深耕地方長照服務已超過25年，深知「老與病」不只需要被照顧，更渴望被理解與激勵，甚至實現人生夢想，此思維促成八福長照學苑的籌建。如今，台灣已邁入超高齡化社會，嘉義縣又是人口老化程度最高區域，深切企盼將『八福長照學苑』打造為台灣長照領域的『方舟』新典範，引領全國長照服務邁向新高度。


戴德森醫療財團法人董事長高堂恩牧師進一步說明，「八福長照學苑」將與雙福基督教醫院相鄰，同步串聯醫療及長照資源，「八福」源自聖經中的重要典故，寓意真切祝福與盼望；而「學苑」則展現使用者「活到老學到老」的具體互助生活體驗。高堂恩牧師也勉勵照護團隊，「當社區中最年長的一群人被照顧得有尊嚴，整個社會也因此更完整、更永續！」期這使命能幫助長者不僅獲得專業全人照顧，更能擁有豐富多彩、實現自我價值。

▲▼ 嘉基「八福長照學苑」籌建募款啟動八大創新服務，打造更像家的長照方舟 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者會中也宣布，今年12月4日將攜手金龍冠食品合辦「愛、希望與相遇 公益音樂會」，相關索票資訊將於近期公布；明年3月7日接續舉辦第二屆「八福公益路跑 #Bless Run & Run for CARING」活動，提供醫護及警消人員報名費半價優惠回饋，此次賽事所得將全數投入「八福長照學苑」的籌建經費，邀請全民以行動響應公益，共築八福安心、長照安老、學苑圓夢的幸福家園。

相關新聞

國民黨出「萊爾校長」紓壓球要幫犯法黨工募款　綠批毫無羞恥心

國民黨出「萊爾校長」紓壓球要幫犯法黨工募款　綠批毫無羞恥心

國民黨大批黨工因在罷免案中造假連署，遭到起訴；而國民黨8月中推出「萊爾校長」CF後，在網路上迅速爆紅，國民黨昨宣布將「萊爾校長」實體化，只要捐款就可獲得「萊爾校長紓壓球」，幫國民黨遭受司法迫害的黨工募集司法資源。對此，民進黨今（5日）表示，AI山寨、造假連署，國民黨就是「區特黨」，違法事實攤在眼前，國民黨卻不願道歉，甚至還這些違法案件募款，簡直毫無羞恥心。

普渡化愛心　台電屏東區處送暖到社會角落

普渡化愛心　台電屏東區處送暖到社會角落

頂新和德攜手接棒未來女棒　串聯資源陪伴北海岸孩童

頂新和德攜手接棒未來女棒　串聯資源陪伴北海岸孩童

邱佩琳作證揭偵辦京華城疑洩密　柯文哲再轟檢

邱佩琳作證揭偵辦京華城疑洩密　柯文哲再轟檢

超音波檢出454人肝異常　嘉基曝「3分鐘」能救命

超音波檢出454人肝異常　嘉基曝「3分鐘」能救命

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

