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癌症患者新選擇　嘉基推出免疫細胞治療技術

▲▼ 嘉基細胞治療雙啟動　癌症與關節炎患者迎接全新療法選擇 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基血液腫瘤科李育庭醫師、骨科江振豪醫師、大腸直腸科朱峻廷醫師(左至右) 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院持續以提升醫療品質與引進先進技術為使命，近期同步啟動兩項尖端細胞治療技術，「免疫細胞治療」及「幹細胞治療」分別應用於癌症與退化性關節炎領域，不僅為傳統治療受限的患者開啟新選擇，也讓中南部民眾可在地接受與國際接軌的創新療法。

針對國人十大死因之首的癌症，嘉基引進DC-CIK及CIK兩種免疫細胞治療技術，由大腸直腸科主任朱峻廷醫師與血液腫瘤科主任暨臨床試驗中心副主任李育庭醫師共同主持，打造個人化癌症照護新方案。朱峻廷主任指出，DC-CIK是結合樹突狀細胞（DC）與細胞因子誘導殺手細胞（CIK）的一種高階療法，需同時取得患者腫瘤組織與血液樣本，藉由體外培養訓練免疫細胞針對腫瘤進行專一性攻擊。這種方式副作用極低，且可配合手術、化療或放療，提升整體治療成效。

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而CIK療法已獲衛福部核准作為多種實體腫瘤的輔助治療選項，應用範圍涵蓋肺癌、肝癌、胃癌、大腸癌、乳癌等13種癌別。李育庭醫師說明，CIK細胞可大量擴增且活性強，經過回輸後可在體內巡邏並清除癌細胞，特別適合作為傳統治療後的輔助治療，能有效減輕復發風險，延長患者存活期，且治療過程舒適，幾乎無副作用，患者可維持正常生活品質。

▲▼ 嘉基細胞治療雙啟動　癌症與關節炎患者迎接全新療法選擇 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基引進DC-CIK及CIK兩種免疫細胞治療技術，由大腸直腸科朱峻廷醫師與血液腫瘤科李育庭醫師共同主持 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

另一方面，退化性關節炎是影響中老年人生活品質的常見慢性疾病。根據統計，台灣65歲以上人口中，高達五成有關節退化現象。嘉基率先引進幹細胞治療技術，為患者提供非手術、微創的再生醫學解方；骨科部主任江振豪醫師指出，幹細胞具備分化與修復能力，注射至關節後可促進軟骨再生、改善局部發炎環境，達到緩解疼痛、提升活動能力的效果。相較於藥物或手術，幹細胞療法具有副作用低、恢復期短的優勢。治療前會進行影像學與功能評估，並由骨科、復健科、影像診斷等多專科團隊共同制定療程；此療法特別適用於輕中度關節退化、藥物無效或不願接受人工關節置換的族群，也可作為手術前後的輔助強化治療。

▲▼ 嘉基細胞治療雙啟動　癌症與關節炎患者迎接全新療法選擇 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉義基督教醫院啟動2項細胞療法(示意圖) 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

江振豪補充，因發現許多年輕患者因活動力高、對置換手術有所顧慮，而選擇幹細胞療法來延緩手術時程，未來也可保留更多醫療彈性，是一個非常有潛力的治療方向。

▲▼ 嘉基細胞治療雙啟動　癌症與關節炎患者迎接全新療法選擇 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲骨科江振豪醫師說明，幹細胞具備分化與修復能力，注射至關節後可促進軟骨再生 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

在再生醫學與免疫醫學蓬勃發展的今日，嘉基透過跨科部專業整合與個人化療程設計，推出兩大臨床項目，提供多元、安全且副作用低的治療策略，展現等同醫學中心級醫療量能。無論是免疫細胞或幹細胞治療，嘉基皆秉持「全人照護」理念，結合臨床經驗、先進設備與個案管理制度，確保治療安全性與效果。李育庭主任強調，我們不僅看見細胞治療的潛力，也看見患者的希望，嘉基將持續推動臨床試驗與國際接軌研究，讓在地民眾無需北上，也能獲得世界級的療法選擇。

▲▼ 嘉基細胞治療雙啟動　癌症與關節炎患者迎接全新療法選擇 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲醫療團隊針對個別化治療規劃討論(示意圖) 。（示意圖／嘉義基督教醫院提供）

此外，嘉基透過院內轉診與社區合作機制，讓偏遠地區居民也能順利銜接尖端醫療資源，展現長期投入在地深耕與健康平權的承諾，有需要的民眾一同把握細胞治療新契機，走向健康新生活。

 
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