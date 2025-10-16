　
地方 地方焦點

雲林海線新據點「蕃薯會社醫療所」啟用　長輩看診不再舟車勞頓

▲縣府與醫療團隊在象徵希望的彩帶下共同啟動儀式，宣告偏鄉醫療再向前一步。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣府與醫療團隊共同啟動「蕃薯會社醫療所」，宣告偏鄉醫療再向前一步。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林水林鄉的早晨，風裡有海的鹹味，也飄著暖意。今（16）日，縣府團隊、醫界與地方代表齊聚在「蕃薯會社醫療所」，這裡正式成為最新的醫療據點「健康深耕‧幸福飛揚-水林全人健康照護加值方案」揭牌登場。

縣長張麗善、中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金、衛生局長曾春美、議員黃文祥、鄉長張東凱等人共同啟動儀式，象徵雲林偏鄉醫療網再添新環節，從草嶺山區到水林海邊，縣府推動的「醫療上山入庄」計畫，終於畫出完整一圈。

▲偏鄉醫療不再遙遠，北港附醫進駐水林打造雲林版「家門口醫院」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲偏鄉醫療不再遙遠，北港附醫進駐水林打造雲林版「家門口醫院」。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善直言，這是她最牽掛的地方之一。水林是雲林高齡化最嚴重的鄉鎮，長輩占比高達28.3%，許多人為了看病得坐車往返數十公里，「對老人家來說，那不是距離，而是一種無奈。」她說，「我們希望讓醫療不用再等待，健康照護能走進每個村庄。」這次的據點選在蕃薯會社，就是要讓醫療更貼近生活，讓偏鄉也能有「家門口的醫院」。

現場氣氛溫馨又踏實，張麗善感謝中國醫藥大學北港附設醫院多年來深耕海線的付出，在吳錫金院長帶領下，與縣府公私協力，將專業醫療送進社區，讓「看診不必遠走」成為現實。未來每週三下午，北媽醫療團隊將進駐蕃薯會社提供門診與健康服務，還會深入村里進行在宅醫療與長照訪視，從慢性病追蹤到心理關懷，讓醫療照護成為鄉親的日常風景。

▲長輩們在蕃薯會社量血壓、問診，護理師親切指導。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲長輩們在蕃薯會社量血壓、問診，護理師親切指導。（圖／記者游瓊華翻攝）

吳錫金院長談起這項行動，提到，北港附醫與縣府攜手推動「醫療入庄-田庄全人照護行動」正式啟動，每週三固定派駐醫師巡迴服務，並導入全人健康加值系統，從內科門診、失智與骨鬆篩檢，到營養、復健與長照轉介，全方位整合，「讓居民不必出遠門，就能享有醫學中心等級的照護。」

衛生局長曾春美補充，自偏鄉醫療照護專案推動以來，縣府已完成「山海連線」的醫療布局，從草嶺、樟湖到水林，醫療車與巡診團隊翻山越嶺、走村入里。她笑說：「以前醫師在等病人，現在是醫療主動找人。」一年多下來，雲林民眾的醫療滿意度已逼近八成，許多長輩更會親切地稱呼巡迴醫師為「我的孩子」。

活動現場，長輩們圍在蕃薯會社醫療所試測血壓、問診、做健康評估，醫師們耐心指導，一句「阿嬤，這血壓要再注意喔」聽起來比藥更暖。這場在海風裡展開的醫療行動，不只是設備進駐，更像是一場長期陪伴的約定。張麗善說：「我們的目標很簡單，讓雲林的每一里都能看得到醫師、摸得到健康。」

▲偏鄉醫療不再遙遠，北港附醫進駐水林打造雲林版「家門口醫院」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲偏鄉醫療不再遙遠，北港附醫進駐水林打造雲林版「家門口醫院」。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


10/15 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

全運會熱潮延燒　12家名店聯手開辦《土庫宴》

全運會熱潮延燒　12家名店聯手開辦《土庫宴》

今（16）日全運會前夕，雲林縣政府與土庫鎮公所、土庫好COOL商圈發展協會攜手，在充滿歷史味的「土庫庄役場」舉辦《土庫宴×美食小旅行》啟動記者會。縣長張麗善、建設處長廖政彥、商圈理事長魏安助與多位地方代表齊聚，現場香氣與掌聲交錯，一場結合風土、文化與美味的序曲，就此揭開。

台中吸走人口紅利　雲彰投反現「人走價漲」怪象

台中吸走人口紅利　雲彰投反現「人走價漲」怪象

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

防制簽賭　刑事局副局長為味全龍授課

防制簽賭　刑事局副局長為味全龍授課

箔子寮普天宮150桌開席！176屏布袋戲盛大酬神

箔子寮普天宮150桌開席！176屏布袋戲盛大酬神

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

