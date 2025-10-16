雲林海線新據點「蕃薯會社醫療所」啟用　長輩看診不再舟車勞頓

▲縣府與醫療團隊共同啟動「蕃薯會社醫療所」，宣告偏鄉醫療再向前一步。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林水林鄉的早晨，風裡有海的鹹味，也飄著暖意。今（16）日，縣府團隊、醫界與地方代表齊聚在「蕃薯會社醫療所」，這裡正式成為最新的醫療據點「健康深耕‧幸福飛揚-水林全人健康照護加值方案」揭牌登場。

縣長張麗善、中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金、衛生局長曾春美、議員黃文祥、鄉長張東凱等人共同啟動儀式，象徵雲林偏鄉醫療網再添新環節，從草嶺山區到水林海邊，縣府推動的「醫療上山入庄」計畫，終於畫出完整一圈。

▲偏鄉醫療不再遙遠，北港附醫進駐水林打造雲林版「家門口醫院」。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善直言，這是她最牽掛的地方之一。水林是雲林高齡化最嚴重的鄉鎮，長輩占比高達28.3%，許多人為了看病得坐車往返數十公里，「對老人家來說，那不是距離，而是一種無奈。」她說，「我們希望讓醫療不用再等待，健康照護能走進每個村庄。」這次的據點選在蕃薯會社，就是要讓醫療更貼近生活，讓偏鄉也能有「家門口的醫院」。

現場氣氛溫馨又踏實，張麗善感謝中國醫藥大學北港附設醫院多年來深耕海線的付出，在吳錫金院長帶領下，與縣府公私協力，將專業醫療送進社區，讓「看診不必遠走」成為現實。未來每週三下午，北媽醫療團隊將進駐蕃薯會社提供門診與健康服務，還會深入村里進行在宅醫療與長照訪視，從慢性病追蹤到心理關懷，讓醫療照護成為鄉親的日常風景。

▲長輩們在蕃薯會社量血壓、問診，護理師親切指導。（圖／記者游瓊華翻攝）

吳錫金院長談起這項行動，提到，北港附醫與縣府攜手推動「醫療入庄-田庄全人照護行動」正式啟動，每週三固定派駐醫師巡迴服務，並導入全人健康加值系統，從內科門診、失智與骨鬆篩檢，到營養、復健與長照轉介，全方位整合，「讓居民不必出遠門，就能享有醫學中心等級的照護。」

衛生局長曾春美補充，自偏鄉醫療照護專案推動以來，縣府已完成「山海連線」的醫療布局，從草嶺、樟湖到水林，醫療車與巡診團隊翻山越嶺、走村入里。她笑說：「以前醫師在等病人，現在是醫療主動找人。」一年多下來，雲林民眾的醫療滿意度已逼近八成，許多長輩更會親切地稱呼巡迴醫師為「我的孩子」。

活動現場，長輩們圍在蕃薯會社醫療所試測血壓、問診、做健康評估，醫師們耐心指導，一句「阿嬤，這血壓要再注意喔」聽起來比藥更暖。這場在海風裡展開的醫療行動，不只是設備進駐，更像是一場長期陪伴的約定。張麗善說：「我們的目標很簡單，讓雲林的每一里都能看得到醫師、摸得到健康。」

