　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園市府致贈「挖土機超人」慰問金　張善政：持續提供家屬關懷

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（9）日下午在市政會議上，特別向在花蓮救災過程中不幸身亡的「挖土機超人」林鴻森表達深切哀悼與崇高敬意。張善政表示，林鴻森先生以自己的小山貓機具，在花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流後，自發前往災區協助災後清理工作，在惡劣環境中不慎遭異物刺傷感染，病情急速惡化後不幸辭世，令人惋惜。市府除已由社會局先行發放10萬元慰問金外，也責成相關局處即刻啟動關懷機制，給予家屬必要協助與支持，陪伴他們度過難關。

張善政指出，林鴻森先生在救災過程中展現無私奉獻精神，體現桃園市民在災害面前不分你我、挺身而出的精神典範。雖然最後不幸離世，但其勇氣與善行將永遠留在人們心中，成為社會最溫暖的力量。市府已責成社會局與婦幼局持續關懷林先生越南籍配偶與家屬提供實質支持，並於必要時提供心理輔導與生活協助，讓家屬感受市府溫暖與關懷。

▲桃園市長張善政今天下午在市政會議上特別向花蓮救災過程不幸亡故的「挖土機超人」表達哀悼與敬意。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天下午在市政會議上特別向花蓮救災過程不幸亡故的「挖土機超人」表達哀悼與敬意。（圖／市府新聞處提供）

社會局強調，後續將由蘆竹家庭服務中心主動訪視，提供家屬情緒支持與生活關懷，並針對家庭經濟狀況進行完整評估，如有長期照顧或經濟需求，將即時轉介相關資源並持續追蹤協助，以確保家屬在生活及心理上均能獲得妥善的照顧。

▲在花蓮救災過程不幸亡故的「挖土機超人」，由其民間好友協助設置靈堂，但家屬低調表示未來不舉辦公祭儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

▲在花蓮救災過程不幸亡故的「挖土機超人」，由其民間好友協助設置靈堂，但家屬低調表示未來不舉辦公祭儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

 【更多新聞】

►桃園雙十國旗花海、黑貓升旗成打卡熱點　新人拍婚紗搶先入鏡

中科院飛彈火箭原料驚傳「洗產地」　承包商用陸製產品遭起訴

白牌計程車桃機非法攬客！拒檢催油門撞警跑了　這下慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
薇閣中學傳「5男2女搞出人命」　校方怒告！警方出手了
《歌劇魅影》男星驟逝！
快訊／諾貝爾文學獎得主揭曉！
新壽喊話中央政府協助　促成輝達進駐北士科
財神降臨！　飲料店開出發票特別獎1000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國慶晚會在台中人潮爆滿　盧秀燕致詞先提洪災：台灣患難見真情

民眾黨辦聯合政府論壇　黃國昌：組執政聯盟追求政策價值而非政黨利益

內政部與12縣市推「原民特搜隊」　強化高風險部落救災能量

桃園市府致贈「挖土機超人」慰問金　張善政：持續提供家屬關懷

注意！內政部啟動備役替代役助花蓮重建　未報到失聯恐吃20萬罰金

馬英九曾說挺羅智強！郝龍斌今拜會　獲「我這邊你不用擔心」鼓勵

中央想搶功？　李四川：輝達留台北是蔣萬安、賴清德共同政績

光復重災要遷村？　原民會：「沒有遷村議題」族人希望原地重建

轉落腳松南營區？　蔣萬安稱輝達「已看過」：年底前有初步結果

輝達落腳北士科卡關中央幫解套　內政部：北市在法規面無太大困擾

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

國慶晚會在台中人潮爆滿　盧秀燕致詞先提洪災：台灣患難見真情

民眾黨辦聯合政府論壇　黃國昌：組執政聯盟追求政策價值而非政黨利益

內政部與12縣市推「原民特搜隊」　強化高風險部落救災能量

桃園市府致贈「挖土機超人」慰問金　張善政：持續提供家屬關懷

注意！內政部啟動備役替代役助花蓮重建　未報到失聯恐吃20萬罰金

馬英九曾說挺羅智強！郝龍斌今拜會　獲「我這邊你不用擔心」鼓勵

中央想搶功？　李四川：輝達留台北是蔣萬安、賴清德共同政績

光復重災要遷村？　原民會：「沒有遷村議題」族人希望原地重建

轉落腳松南營區？　蔣萬安稱輝達「已看過」：年底前有初步結果

輝達落腳北士科卡關中央幫解套　內政部：北市在法規面無太大困擾

〈釣魚記2.0〉大寶寶跟上了嗎？　兒歌變電音舞曲掀網朝聖：世界瘋了

全運會基隆隊授旗出征　謝國樑加碼金牌每月補助2.5萬

美貧富差距擴大推升「房市兩極化」　高端買家瘋搶千萬豪宅

台南安平開台天后宮添文物　科頂科技董事長捐贈紅木神明桌

基隆海巡新戰力！35噸級巡防艇成軍　強化東北角海域防線

薇閣中學傳「5男2女搞出人命」校方怒告！警方出手了　追查身分中

加熱菸10月開賣「未禁加味菸」遭批　石崇良揭進度：修法後討論

快訊／中共發航行警告　黃海10日至11日火箭發射

屏東光電涉違證交法！三地總裁2000萬交保翻盤　羈押禁見理由曝

國慶晚會在台中人潮爆滿　盧秀燕致詞先提洪災：台灣患難見真情

【不想上車】被逼看同事跳舞 受害者求放過XD

政治熱門新聞

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

卓榮泰玩諧音哏？　嗆傅崐萁「你的茶瓶」藏深意

傅崐萁喝水嗆：這你的水平！卓揆回應網笑翻

總統府光雕秀出現《零日攻擊》　粉專：憑什麼

涉詐助理費1412萬起訴　林宜瑾發聲了

普發1萬要來了！立院「韌性特別預算案」初審通過　10/17有望三讀

柯文哲解釋碎紙　稱橘子早出國「真爽」

簡舒培問新壽開百億解約　蔣萬安冷回：妳去問它

2026對決蔣萬安　他曝王世堅威脅最高

台北市加碼每人發2.1萬？　蔣萬安說話了

快訊／台北橋站「異物卡車門」　北捷回應了

輝達還是最喜歡T17、T18　龔明鑫：其他算備胎

總統願協助留輝達　李四川：松南營區有6公頃是「蠻好的一塊地」

更多熱門

相關新聞

「挖土機超人」林鴻森公祭時間仍未確定

「挖土機超人」林鴻森公祭時間仍未確定

桃園市挖土機業者林鴻森日前自主前往花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災區協助救災，奮戰多日後不慎受傷，緊急送醫急救多日後仍不幸病逝。家屬昨天下午在桃園殯儀館附近民間禮儀社設置靈堂，包括賴清德總統、桃園市長張善政等人前往捻香慰問致意；此外，林的親友也陸續趕往靈堂捻香致意，懷念這位樂於助人的真正英雄，至於何時舉辦公祭儀式，據指出，目前家人還未敲定時間。

張善政力挺郝龍斌！　「帶領國民黨2028重返執政的黨主席人選」

張善政力挺郝龍斌！　「帶領國民黨2028重返執政的黨主席人選」

蹲地緊握挖土機超人媽媽手！張善政致哀慰藉

蹲地緊握挖土機超人媽媽手！張善政致哀慰藉

傅崐萁：縣府負擔林鴻森子女未來就學費用

傅崐萁：縣府負擔林鴻森子女未來就學費用

賴清德現身挖土機超人靈堂！張善政致上10萬慰問金

賴清德現身挖土機超人靈堂！張善政致上10萬慰問金

關鍵字：

挖土機超人市政會議張善政致敬關懷協助

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

女神「現身災區清水溝」！

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

能躺就不坐「最懶散星座」Top 3公開

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面