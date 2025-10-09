桃園市府致贈「挖土機超人」慰問金　張善政：持續提供家屬關懷

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（9）日下午在市政會議上，特別向在花蓮救災過程中不幸身亡的「挖土機超人」林鴻森表達深切哀悼與崇高敬意。張善政表示，林鴻森先生以自己的小山貓機具，在花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流後，自發前往災區協助災後清理工作，在惡劣環境中不慎遭異物刺傷感染，病情急速惡化後不幸辭世，令人惋惜。市府除已由社會局先行發放10萬元慰問金外，也責成相關局處即刻啟動關懷機制，給予家屬必要協助與支持，陪伴他們度過難關。

張善政指出，林鴻森先生在救災過程中展現無私奉獻精神，體現桃園市民在災害面前不分你我、挺身而出的精神典範。雖然最後不幸離世，但其勇氣與善行將永遠留在人們心中，成為社會最溫暖的力量。市府已責成社會局與婦幼局持續關懷林先生越南籍配偶與家屬提供實質支持，並於必要時提供心理輔導與生活協助，讓家屬感受市府溫暖與關懷。

▲桃園市長張善政今天下午在市政會議上特別向花蓮救災過程不幸亡故的「挖土機超人」表達哀悼與敬意。（圖／市府新聞處提供）

社會局強調，後續將由蘆竹家庭服務中心主動訪視，提供家屬情緒支持與生活關懷，並針對家庭經濟狀況進行完整評估，如有長期照顧或經濟需求，將即時轉介相關資源並持續追蹤協助，以確保家屬在生活及心理上均能獲得妥善的照顧。

▲在花蓮救災過程不幸亡故的「挖土機超人」，由其民間好友協助設置靈堂，但家屬低調表示未來不舉辦公祭儀式。（圖／記者沈繼昌攝）