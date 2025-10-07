　
社會 社會焦點 保障人權

蹲地緊握挖土機超人媽媽手！張善政致哀慰藉：絕不會讓家屬孤單

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市挖土機業者林鴻森日前主動前往花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災區協助救災，奮戰8天後不慎受傷，經轉送林口長庚醫院救治後仍不幸病逝。桃園市長張善政今天下午前往靈堂捻香致意，隨即在臉書貼文指出，鴻森兄是桃園人的驕傲，我們會延續他的大愛，繼續為更多需要幫助的人努力。

▲桃園市張善政今天下午向挖土機超人林鴻森靈堂捻香致意，並向其家人慰問。（圖／翻攝自張善政臉書）

張善政在臉書指出，在花蓮災區奮戰多日的桃園市民林鴻森先生，昨日因傷不幸離世。媒體報導中，一幕幕他不顧身體不適、堅持投入救災的身影，令人動容。這份不計代價、只為助人的精神，值得我們永遠銘記。

林先生雖是自主前往花蓮協助，但救災期間也曾與市府團隊並肩作業，同仁們都記得他那份責任感與熱心。陪同他前往花蓮的侄子說，堂叔是個「外表粗魯、內心柔軟」的人。這句話，道盡了林先生不善言辭，但總在最需要的時候挺身而出，用行動守護別人。

▲桃園市張善政臉書貼文，林鴻森是桃園人的驕傲。（圖／翻攝自張善政臉書）

▲桃園市張善政臉書貼文，林鴻森是桃園人的驕傲。（圖／翻攝自張善政臉書）

今天特別前往靈堂致意，將慰問金親交家屬，他們展現的堅強，更讓在場每一位都感到非常捨不得；我們不會讓家屬感到孤單，後續社會局會持續關懷，提供必要協助。目前仍有許多桃園隊同仁在花蓮支援，我已再次請現場指揮官務必掌握每位夥伴的身體狀況，並落實各項安全機制，讓第一線人員能安心投入、平安歸隊。

鴻森兄是桃園人的驕傲，我們會延續他的大愛，繼續為更多需要幫助的人努力，也請所有在前線的同仁與志工們記得，一定要先保護好自己。大家平安，就是最重要的事。

挖土機超人敗血症亡！張善政指示社會局全力協助...下午靈堂致意

「挖土機超人」英勇身影曝！救災8天不幸感染亡　兒：為爸感到驕傲

鄭文燦貪污案再開庭　三度換人！新任承審法官田時雨首登場

10/06 全台詐欺最新數據

222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

顏正國從天才童星到導演《角頭2》　挺過入獄低潮人生落幕
顏正國入獄16年一度被判死刑！　自嘲「關最久藝人」
顏正國驚傳癌逝享年50歲　7日拔管告別⋯愛妻悲痛應對
顏正國生前最後貼文曝光！　粉絲湧入哀悼
快訊／「好小子」顏正國過世！
明起連3天降雨機率增　最新預測曝

傅崐萁：縣府負擔林鴻森子女未來就學費用

傅崐萁：縣府負擔林鴻森子女未來就學費用

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流重創災區後，全台各地「超人」志工接力投入救災，桃園挖土機行老闆林鴻森不幸在協助清理時受傷，因感染敗血症離世。花蓮縣長傅崐萁今(7)日下午趕赴靈堂致意，並表示縣府將比照災民標準發放慰問金，並負擔林鴻森子女未來的就學費用，「會讓孩子們都能好好讀書、長大，也希望他們能學習父親的大愛。」也呼籲政府與行政院「能接手災區，不要再讓善心人士把身體投入災區第一線」。

賴清德現身挖土機超人靈堂！張善政致上10萬慰問金

賴清德現身挖土機超人靈堂！張善政致上10萬慰問金

「挖土機超人」英勇身影曝！兒：為爸感到驕傲

「挖土機超人」英勇身影曝！兒：為爸感到驕傲

挖土機超人敗血症亡！張善政指示社會局全力協助

挖土機超人敗血症亡！張善政指示社會局全力協助

桃園國慶月登場　黑貓中隊教官領唱國歌

桃園國慶月登場　黑貓中隊教官領唱國歌

