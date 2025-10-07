蹲地緊握挖土機超人媽媽手！張善政致哀慰藉：絕不會讓家屬孤單

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市挖土機業者林鴻森日前主動前往花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災區協助救災，奮戰8天後不慎受傷，經轉送林口長庚醫院救治後仍不幸病逝。桃園市長張善政今天下午前往靈堂捻香致意，隨即在臉書貼文指出，鴻森兄是桃園人的驕傲，我們會延續他的大愛，繼續為更多需要幫助的人努力。

張善政在臉書指出，在花蓮災區奮戰多日的桃園市民林鴻森先生，昨日因傷不幸離世。媒體報導中，一幕幕他不顧身體不適、堅持投入救災的身影，令人動容。這份不計代價、只為助人的精神，值得我們永遠銘記。

林先生雖是自主前往花蓮協助，但救災期間也曾與市府團隊並肩作業，同仁們都記得他那份責任感與熱心。陪同他前往花蓮的侄子說，堂叔是個「外表粗魯、內心柔軟」的人。這句話，道盡了林先生不善言辭，但總在最需要的時候挺身而出，用行動守護別人。

▲桃園市張善政臉書貼文，林鴻森是桃園人的驕傲。（圖／翻攝自張善政臉書）

今天特別前往靈堂致意，將慰問金親交家屬，他們展現的堅強，更讓在場每一位都感到非常捨不得；我們不會讓家屬感到孤單，後續社會局會持續關懷，提供必要協助。目前仍有許多桃園隊同仁在花蓮支援，我已再次請現場指揮官務必掌握每位夥伴的身體狀況，並落實各項安全機制，讓第一線人員能安心投入、平安歸隊。

鴻森兄是桃園人的驕傲，我們會延續他的大愛，繼續為更多需要幫助的人努力，也請所有在前線的同仁與志工們記得，一定要先保護好自己。大家平安，就是最重要的事。