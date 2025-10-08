「挖土機超人」親友陸續趕赴靈堂致意　公祭時間仍未確定

▲桃園市張善政昨天下午率市府一級主管向挖土機超人林鴻森靈堂捻香致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市挖土機業者林鴻森日前自主前往花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災區協助救災，奮戰多日後不慎受傷，緊急送醫急救多日後仍不幸病逝。家屬昨天下午在桃園殯儀館附近民間禮儀社設置靈堂，包括賴清德總統、桃園市長張善政等人前往捻香慰問致意；此外，林的親友也陸續趕往靈堂捻香致意，懷念這位樂於助人的真正英雄，至於何時舉辦公祭儀式，據指出，目前家人還未敲定時間。

▲張善政昨天下午到挖土機超人林鴻森靈堂向家屬慰問致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

「挖土機超人」林鴻森中秋夜不幸因敗血症感染離世，家屬委託民間友人在桃園區大有路設置靈堂，靈堂於昨日下午設置後，市長張善政隨即率市府團隊前往捻香致意，並指示市府社會局等局處協助家屬善後處理事宜；賴清德總統於下午3時30分許也趕往捻香致意，國民黨籍立委傅崐萁也在傍晚前往捻香，感謝挖土機超人協助災區復原。

▲林鴻森靈堂設置在桃園區大有路上。（圖／記者沈繼昌攝）

除了政治人物相繼到靈堂捻香致意外，林鴻森生前親朋好友也陸續趕來靈堂上香致意，感念這位挖土機超人為幫助花蓮災區民眾，不幸犧牲生命成就大愛。此外，據指出，林鴻森家屬目前還未敲定公祭時間，禮儀公司表示，一切尊重家屬決定辦理。