通緝犯拒檢跳車逃逸　妻接手衝撞員警！警連開4槍擊中她大腿

▲郭姓通緝犯在桃園國際路二段附近停車後逃逸，警方隨後在草叢中查獲到案。（圖／桃園警方提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（15）日根據台中警方提供線索，郭姓通緝犯駕車搭載妻子與3歲女兒與劉姓友人北上桃園地區藏匿，警網在傍晚發現該車出現在桃園區三民路，警網欲攔查時，郭男竟高速逆向逃逸，後棄車逃跑時仍被警方制伏；郭妻隨即接手駕車逃逸，過程中衝撞警員與警用巡邏機車，還倒車將警用機車壓在車底仍猛踩油門企圖逃逸，危急之時員警果斷連開4槍制止，其中1槍射中郭妻右大腿，郭妻才放棄抵抗，警網將郭男與郭妻依法究辦。

桃園警分局昨天接獲台中警方情資，57歲郭姓男子（涉嫌組織犯罪及詐欺案件遭通緝）與友人於台中涉犯刑案後，駕車潛逃至桃園地區藏匿，請桃園警方協助查緝。其中青溪派出所所員警於傍晚5時許，在三民路二段發現該車行蹤，立即進行追捕攔查，郭男立即駕車逃逸。

▲警方開槍擊中郭妻右大腿後，郭妻揮手表示放棄抵抗。

警方追捕過程正值下班尖峰，郭男沿途高速闖紅燈、蛇行與逆向等違規，嚴重影響來往民眾安全，員警立即通報線上警網攔截圍捕。郭男繞市區10餘分鐘後，沿國際路往南桃園交流道方向逃逸，隨後於國際路二段與力行路口處駛入對向車道，逆向逃逸迫使其他車輛紛紛閃避。

郭男隨即左轉進入某公司停車場，郭男跳車逃入草叢躲藏，但仍遭員警壓制逮捕；坐在副駕駛座25歲鄭姓女子（郭男妻子）接手跳至駕駛座開車，不顧員警制止，駕車前後衝撞員警與警車意圖逃逸，甚至倒車將警用機車壓在車底下仍猛踩油門企圖逃逸，員警見情況危急，果斷拔槍射擊輪胎3槍及向鄭女右大腿處射擊一槍，擊傷鄭女右大腿迫使其停止衝撞，鄭女揮手示意放棄抵抗，員警立即上前觀察傷勢，以止血帶進行救護，並通報消防救護人員到協助送醫，並將車內後座乘客33歲劉姓友人及郭男3歲女兒送返警局安置。

員警在車內查獲依托咪酯（喪屍煙彈）2顆等二級毒品，警方訊後依妨害公務、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦；此外，警方攔截圍捕期間，郭男與郭妻闖紅燈、蛇行逆向、危險駕駛等各項違規，總計告發共27件，罰金總額約15萬元。