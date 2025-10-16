　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

通緝犯拒檢跳車逃逸　妻接手衝撞員警！警連開4槍擊中她大腿

▲桃園警方昨天傍晚在桃園區追捕郭姓通緝犯，在國際路二段附近停車後逃逸，警方隨後在草叢中查獲到案。（圖／桃園警方提供）

▲郭姓通緝犯在桃園國際路二段附近停車後逃逸，警方隨後在草叢中查獲到案。（圖／桃園警方提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（15）日根據台中警方提供線索，郭姓通緝犯駕車搭載妻子與3歲女兒與劉姓友人北上桃園地區藏匿，警網在傍晚發現該車出現在桃園區三民路，警網欲攔查時，郭男竟高速逆向逃逸，後棄車逃跑時仍被警方制伏；郭妻隨即接手駕車逃逸，過程中衝撞警員與警用巡邏機車，還倒車將警用機車壓在車底仍猛踩油門企圖逃逸，危急之時員警果斷連開4槍制止，其中1槍射中郭妻右大腿，郭妻才放棄抵抗，警網將郭男與郭妻依法究辦。

▲桃園警方昨天傍晚在桃園區追捕郭姓通緝犯，在國際路二段附近停車後逃逸，郭妻駕車衝撞員警企圖逃逸，警方果斷連開4槍制止。（圖／桃園警方提供）

桃園警分局昨天接獲台中警方情資，57歲郭姓男子（涉嫌組織犯罪及詐欺案件遭通緝）與友人於台中涉犯刑案後，駕車潛逃至桃園地區藏匿，請桃園警方協助查緝。其中青溪派出所所員警於傍晚5時許，在三民路二段發現該車行蹤，立即進行追捕攔查，郭男立即駕車逃逸。

▲桃園警方開槍擊中郭妻右大腿後，郭妻揮手表示放棄抵抗，員警上前檢視傷口，並扶其下車。（圖／桃園警方提供）

▲警方開槍擊中郭妻右大腿後，郭妻揮手表示放棄抵抗。

警方追捕過程正值下班尖峰，郭男沿途高速闖紅燈、蛇行與逆向等違規，嚴重影響來往民眾安全，員警立即通報線上警網攔截圍捕。郭男繞市區10餘分鐘後，沿國際路往南桃園交流道方向逃逸，隨後於國際路二段與力行路口處駛入對向車道，逆向逃逸迫使其他車輛紛紛閃避。

郭男隨即左轉進入某公司停車場，郭男跳車逃入草叢躲藏，但仍遭員警壓制逮捕；坐在副駕駛座25歲鄭姓女子（郭男妻子）接手跳至駕駛座開車，不顧員警制止，駕車前後衝撞員警與警車意圖逃逸，甚至倒車將警用機車壓在車底下仍猛踩油門企圖逃逸，員警見情況危急，果斷拔槍射擊輪胎3槍及向鄭女右大腿處射擊一槍，擊傷鄭女右大腿迫使其停止衝撞，鄭女揮手示意放棄抵抗，員警立即上前觀察傷勢，以止血帶進行救護，並通報消防救護人員到協助送醫，並將車內後座乘客33歲劉姓友人及郭男3歲女兒送返警局安置。

▲桃園警方昨天傍晚在桃園區追捕郭姓通緝犯，在國際路二段附近停車後逃逸，警方連開4槍制止後在車內搜查可疑證物。（圖／桃園警方提供）

員警在車內查獲依托咪酯（喪屍煙彈）2顆等二級毒品，警方訊後依妨害公務、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦；此外，警方攔截圍捕期間，郭男與郭妻闖紅燈、蛇行逆向、危險駕駛等各項違規，總計告發共27件，罰金總額約15萬元。

 

 【更多新聞】

 

奪命畫面曝！桃園男走斑馬線遭大客車撞　疑「前後輪2次輾壓」亡

桃園3男女組「喪屍煙彈」販毒集團被逮　2男撇清都推給女的

越籍男開無牌休旅上路拒檢狂衝　龜山警開2槍..他撞電桿落網

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中23歲無業男「狂砍2鄰」！　媽媽急奔派出所
快訊／「最美MC」回鍋啦啦隊！球團宣布了
柯文哲遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站
翁滋蔓「單身」不認愛千億小開　否認謊報年齡
快訊／台灣海峽規模4.1地震！4縣市有感
10天連假來了「機場會擠爆」　1縣市最大贏家！家長：孩不用請
快訊／新北最大「大陳都更」圍籬倒塌　女騎士路過慘遭壓
快訊／全身血衣！台中23歲男砍鄰居　呆坐畫面曝
NONO涉性侵判2年6月　上訴二審首度開庭現身
日本溫泉設施熊襲！發現血跡、動物毛髮　1人失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／東勢轎車擦撞民宅路緣翻覆　駕駛多處擦挫傷送醫

快訊／台中23歲無業男「狂砍2鄰」！曾有傷害前科　母急奔派出所

台中無業男嫌鄰居「電視聲音太大」揮刀　好心修車廠老闆命危

快訊／台南貨車撞電桿！女夾困副駕駛座一度命危　轉加護病房搶救中

居酒屋吃霸王餐！他誆友人會來付帳　店家枯等2小時報警逮人

「風神」來襲！防颱大作戰啟動　行政院：執行力是防災關鍵

只因朋友不理他　KTV縱火奪5命！死囚彭建源求再審：不是故意的

快訊／新北最大「大陳都更」圍籬倒塌　女騎士路過慘遭壓傷送醫

同島一命！新北消防結束11天花蓮救災　搜救犬將接力人道搜救

快訊／台中恐怖男砍殺2鄰居「全身血衣」進警局　呆坐現場畫面曝

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

快訊／東勢轎車擦撞民宅路緣翻覆　駕駛多處擦挫傷送醫

快訊／台中23歲無業男「狂砍2鄰」！曾有傷害前科　母急奔派出所

台中無業男嫌鄰居「電視聲音太大」揮刀　好心修車廠老闆命危

快訊／台南貨車撞電桿！女夾困副駕駛座一度命危　轉加護病房搶救中

居酒屋吃霸王餐！他誆友人會來付帳　店家枯等2小時報警逮人

「風神」來襲！防颱大作戰啟動　行政院：執行力是防災關鍵

只因朋友不理他　KTV縱火奪5命！死囚彭建源求再審：不是故意的

快訊／新北最大「大陳都更」圍籬倒塌　女騎士路過慘遭壓傷送醫

同島一命！新北消防結束11天花蓮救災　搜救犬將接力人道搜救

快訊／台中恐怖男砍殺2鄰居「全身血衣」進警局　呆坐現場畫面曝

美國關稅影響下　朴子就業中心協助嘉義縣產業穩定

高雄燃起夢幻粉紅海！6大地標、百貨點燈　商圈飯店推應援好康

數位金融滿意度86％！集保結算所調查指引未來發展路徑

T-ara又有人要結婚了！王恩晶曬喜訊「老公是大8歲導演」

颱風走了！廣西百色村莊仍「洪水圍村」十餘天　村民乘橡皮艇出入

波賽樂讚挑戰賽太瘋狂：以為要回家了...魔神樂神預言讓他嚇傻

多校傳出「Bilibili整晚連不上」　學生喊扯：其他都好好的

熬到3點才睡！48歲男腦中風右側癱　「電擊腦袋」1個月後能走了

快訊／東勢轎車擦撞民宅路緣翻覆　駕駛多處擦挫傷送醫

男行李藏「71萬寶可夢卡」沒申報　新加坡移民局攔截：全都收服

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

社會熱門新聞

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

即／台中驚悚砍殺！2人胸、頸中刀血噴滿地

5男為20歲正妹混戰　26歲情敵被捅17刀慘死

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

即／涉勾結線民「抓大放小」　新北2刑警遭帶走

75歲翁花蓮救災失蹤已10天！家人報警也請鏟子超人幫忙

雅虎奇摩知識+：小孩過世4天怎處理？　禮儀師鍵盤揪兇

留言「問候黃捷媽媽」挨告！法官判無罪

即／2月大男嬰突沒呼吸　119急送醫仍救不回

「中壢怪人」嗆朋友名吃霸王餐　被本尊K到滿臉血

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

更多熱門

相關新聞

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

44歲邱姓通緝犯9日在台北車站大廳性侵外籍女子，10分鐘的過程完全無人制止，直到外籍生報警全案才曝光，且進一步調查才知道，邱嫌與受害女子相識、是朋友關係，並非隨機犯案。目前檢察官已對被害人製作完筆錄，將成全案的關鍵證據。

國人赴德被當中國通緝犯遭盤查4小時　外交部：獲報後即持續關切

國人赴德被當中國通緝犯遭盤查4小時　外交部：獲報後即持續關切

桃園男違規拒攔查狂逃　警連開5槍射爆輪胎

桃園男違規拒攔查狂逃　警連開5槍射爆輪胎

北車爆通緝犯性侵外籍女！鐵警「秀肌肉」草草收兵

北車爆通緝犯性侵外籍女！鐵警「秀肌肉」草草收兵

公車上互毆！女拿拖鞋狂巴阿伯反遭踹

公車上互毆！女拿拖鞋狂巴阿伯反遭踹

關鍵字：

通緝犯拒檢駕車逃逸妻子接手逃亡桃警連開四槍

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面