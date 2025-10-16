新壽T17、T18今動土典禮！　凌濤轟：若涉假開工就是台灣全民公敵

▲新壽北士科T17、T18土地今日確定舉行動土儀式。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

新光人壽今(16日)於北投士林科技園區T17、T18兩塊用地舉行動土典禮，引起議論。對此，國民黨桃園市議員凌濤批評，新壽若涉假開工，輝達因此離開，就是台灣全民公敵，為了拉抬談判籌碼，竟然出怪招，把產業大戲當兒戲，土地開發延宕已久，扮起家家酒，根本刷新台灣人民三觀，自己支持台北市政府對該案，有更強硬的攻防，團結留下輝達，全民都是靠山。



凌濤表示，輝達希望落腳台北，台北市政府全力推動，甚至已喊出新壽可以開自己的價碼，輝達也願意買單，若能成真是台灣產業發展的未來展望。

凌濤指出，孰不知，新壽為了拉抬談判籌碼，竟然出怪招，把產業大戲當兒戲，土地開發延宕已久，扮起家家酒，涉綵排疑似假動工，根本刷新台灣人民三觀。

凌濤認為，這不僅是與全台北市民作對，更可能成為全民公敵，極為自私，也非吳東亮董事長先前所提「定調協商」，恐怕已傷及新壽在國人的品牌形象，國人對新壽憤怒值正大幅提高。

凌濤說，自己支持台北市政府對該案，有更強硬的攻防，如果財團執意標了土地遲無開發，又想在輝達總部設立一案得利，那全台灣人民都會起身抵制。

凌濤提到，而正當台北努力為輝達落腳一事找解方，民進黨籍台北市立委吳思瑤及台北市議員，急著把產業當作2026的前哨戰，做政治髒水攻防，心中沒有真正為台北市民考慮，身為民進黨政策會執行長，一點有價值的建議都沒有，秀下限中的下限。

凌濤批評，民進黨追打蔣萬安市長，減損市民的談判力道，顯然，民進黨心中只有財團，站在財團利益，而財團心中只有自己。

最後，凌濤強調，支持蔣萬安市長對戰最醜惡的一樁政治與商業的爛戲，全台灣人團結留下輝達，全民都是靠山！也呼籲賴清德政府，不要再分藍綠，為了台灣利益，一起把輝達留下！

▼凌濤。（圖／記者周宸亘攝）