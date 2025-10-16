新壽T17、T18今動土　北市議員：輝達最強晶片卻算不出台灣複雜政經

記者郭運興／台北報導

新光人壽今(16日)於北投士林科技園區T17、T18兩塊用地舉行動土典禮，引起議論。對此，北市議員曾獻瑩表示，「輝達晶片最強卻算不出台灣政經複雜情境，市府該喊出解約新壽了」。另外，北市綠議員野陳賢蔚也喊話，「蔣萬安必須承擔責任，呼籲北市府跟新壽，如果執意透過放話不斷惡鬥，勢必兩敗俱傷」

▲新壽北士科T17、T18土地動土儀式。（圖／記者鄭毓齡攝）

台北市議員曾獻瑩表示，輝達落腳台北，本以為是件簡單的商業交易，付錢租地蓋總部，輝達現金滿滿，全世界搶著要，然而輝達卻在台灣複雜的政治經濟法律中卡關。大家有想過輝達的感受嗎? 能設計出最強算力晶片，卻算不出台灣複雜政經情境下，何時才能租地開工蓋樓。

曾獻瑩表示，輝達海外總部以台北作為首選，自然是考慮台灣半導體產業鏈及台北生活及交通機能，看上新壽已標下的T17、T18地上權土地，雖然貴了點，但輝達仍願意買單。新壽也想直接跟輝達直接交易，單純直接，新壽想開高價，輝達也買得起，地上未有任何建物，轉讓簡單，看似一件再正常不過的商業交易。

曾獻瑩說，所以輝達跟新壽簽了MOU，內容外界不得而知，但跟據新壽向北市府開口的107億分手費，可以推測新壽跟輝達要的金額應該不低。

曾獻瑩指出，但沒想到的是，碰上守法的台北市政府，要求新壽必須根據合約，T17、T18不能直接素地轉讓，必須建物蓋好後取得使用執照才能轉讓，但輝達想自己蓋總部，不願意冒「蓋總部工程交在別人手中」的風險。

曾獻瑩認為，輝達想留在台北，新壽想談成這筆生意，只能找北市府「合意解約」再由北市府將地給輝達，但新壽想要的百億分手費，在台灣特有的「圖利廠商罪」陰影下，沒有一個政治人物敢答應，又碰上把關預算的台北市議會，恐怕難上加難。

曾獻瑩提到，前日自己質詢逼問出合理的分手費是多少，市府算出除了退還新壽繳納的權利金約32億元外，補償金估算為5至8億元，跟新壽要的簡直是天差地別，輝達案至此卡關。

曾獻瑩指出，北市府手中還有兩張王牌可主張解約，一是因新光金合併新光人壽，新壽是否能將地上權轉移給存續公司，依據契約約定，市府擁有同意權，若不同意，可終止契約。另一是新壽在2022年取得土地遲未開發，閒置荒廢土地，履約進度與合約精神不符，這也是新壽近日急著「動工典禮」的原因。

曾獻瑩強調，此僵局該怎麼解，自己覺得，新壽拿了土地三年多卻未見開發，對台北市民已是虧欠，不開發就應轉給別人來開發，現在又獅子大開口要百億分手費擔誤輝達，市府守法沒有錯，但卻是可以再更強硬一些，先預備好新壽不願降價合意解約的情況，市府喊出解約沒在怕，同時也想好可能的備案留住輝達，籌碼拉高，戰鬥姿態作足，才能解此僵局。

國民黨台北市議員徐弘庭表示，面對新壽的緊急內部動工的事情，個人非常不以為然，首先要做所謂開工程序，並沒有獲得台北市政府同意，也沒有跟相關局處做報備動作。

徐弘庭表示，新壽持有地上權已經3年多沒有動過了，這應驗了現在最流行的話語「本來應該從從容容、游刃有餘」，現在居然為了談判獲得更多籌碼去做「匆匆忙忙、連滾帶爬」的開工，這樣低級的手段，都願意去做，只為了一個談資。

徐弘庭指出，當初議會在北士科調查小組時，也糾正了新壽非常多次不開工的事情，那時候也沒有看到新壽為了所謂社會輿論壓力、議會監督調查去做開工的動作，然而，現在為了談判、為了可能要獲取更多利益，去做這樣的一個動作，自己對這樣手段非常不以為然。

徐弘庭呼籲，新壽所擁有的籌碼已經不多，如果有成人之美，為了國家、為了台北市發展、也為了新壽自己，坦白講新壽不可能在接下來2027年2月之前完成新建，未來會被罰很多成本，如果現在有成人之美，請盡快的在合理條件下轉換給輝達，這是三贏的局面，千萬不要為了多一點利益搞到最後三方皆輸。

另外，民進黨台北市議員林延鳳表示，意氣用事，成不了大事，本來應該是一盤好棋，卻有可能淪為全盤皆輸，新壽現在這些動作都是在讓蔣萬安、蔣市府難堪而已，突然要辦開工典禮，蔣市府卻毫無掌握，這讓外界難以捉摸跟想像。

林延鳳表示，所以顯然T17、T18有可能就是破局了，如果是破局的狀況，請問蔣市府對未來T17、T18還要同意新壽的履約還是要合意解約？蔣萬安自己應該說明清楚。

民進黨台北市議員陳賢蔚則說，全體台北市民一定受夠了無良企業與無能市府的惡鬥肥皂劇，今天早上新光人壽已經在北士科T17、T18進行動土典禮，大家都懷疑是所謂的假動土，針對北市政府施壓的惡意作為。

陳賢蔚表示，呼籲北市府以及新光人壽，既然市府已經選擇採取協商的程序，以及後續協調作為，新光人壽必須盡速提出方案與北市府會商。

陳賢蔚認為，既然新光人壽擔心的是背信的疑慮、北市府擔心的是圖利罪名，自己想台北市民也有對於本案的底線，請新光人壽不要再幻想無謂的、尚未發生的未來50年利益，而是要正視企業形象，目前已經不斷敗壞淪落。

陳賢蔚喊話，也要求北市府、蔣萬安必須勇於任事，不要再當一個政治不沾鍋，應該承擔責任，針對與新壽如何儘速達成合意解約幫助輝達留在北士科，才是現在市政首要的職務，再次呼籲北市府跟新光人壽，如果執意透過媒體放話不斷惡鬥，勢必會形成兩敗俱傷的結果。