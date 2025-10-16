　
政治

揭露中共介選手法！　民進黨發短影音「超時空打臉」國民黨

▲▼民進黨網路節目 《爸媽叫我不要談政治》 15日推出短影音〈連國民黨都說中共正在影響選舉，你還會覺得認知作戰是假議題嗎？〉（圖／翻攝自Threads／@taaaaalk_politics）

▲民進黨網路節目 《爸媽叫我不要談政治》推出短影音。（圖／翻攝自Threads／@taaaaalk_politics，下同）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席選舉爆出遭中國介入操作，多位藍營人士包括趙少康、郝龍斌等皆指控出現大量境外假帳號、AI變造影片等情形。對此，民進黨網路節目 《爸媽叫我不要談政治》 昨（15日）推出短影音〈連國民黨都說中共正在影響選舉，你還會覺得認知作戰是假議題嗎？〉，剪輯趙、郝昔日發言，對照如今的指控「超時空打臉」。

針對國民黨主席選舉爆出遭中國介入操作，國安局長蔡明彥證實，TikTok約有上千部影片討論國民黨主席選舉，YouTube也有23個帳號、逾半位於境外，明確顯示介選跡象。

郝龍斌呼籲「境外抹黑到此為止」，趙少康更直言「若讓大陸介選，國民黨就完了」。有趣的是，這些呼籲與他們過去否認「中國介選」的說法形成強烈對比。對此，民進黨網路節目 《爸媽叫我不要談政治》 昨推出短影音〈連國民黨都說中共正在影響選舉，你還會覺得認知作戰是假議題嗎？〉，剪輯趙少康、郝龍斌昔日的發言，對照如今的指控「超時空打臉」。

▲▼民進黨網路節目 《爸媽叫我不要談政治》 15日推出短影音〈連國民黨都說中共正在影響選舉，你還會覺得認知作戰是假議題嗎？〉（圖／翻攝自Threads／@taaaaalk_politics）

此外，影片也進一步揭露中共介選手法與現象。自2019年起，社群上出現「Spamouflage（垃圾偽裝）」行動，混合假訊息與真實內容、偽裝為一般用戶，持續散播親中敘事。微軟分析也揭露此行動曾介入台灣2024總統大選，甚至利用AI技術偽造聲音與影像，操弄選情；各項研究都指出是來自中國有指揮的行動。

影片中也表示，面對中共認知作戰，近年持續以影片、資訊圖卡與闢謠素材，向社會揭露威脅，並推動「國安十法」，強化反滲透與資訊安全法制。

影片結尾呼籲，既然國民黨已親身體驗中共介選的危害，就不該推動不在籍投票法、兩岸人民關係條例修法等「助長介選」法案，而是應與民進黨攜手支持國安十法，鞏固國安防火牆，才能確保選舉公正與國家安全！

不必裝傻！說的就是劉秀玲　檢直中紅心成應曉薇加保500萬關鍵
快訊／台中2人遭砍！　血噴滿地
北士科T17、T18動土　新壽喊打造「新光水岸森林園區」
加熱菸將上市　「開箱分享」最重罰2500萬
直擊／2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！同框大咖影后
快訊／印尼發生規模6.7地震
快訊／台積電Q3財報令外界驚豔　ADR夜盤先飆逾4%
去花蓮救災！　他已失蹤10天
被漲租1.5倍　租客怒掛布條控「錯在貧窮」

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

趙少康郝龍斌民進黨國民黨主席選舉爸媽叫我不要談政治

