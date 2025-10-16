　
政治

被爆勸郭台銘選總統、批侯友宜「奄奄一息」　鄭麗文：太抬舉我了

▲▼建研會與國民黨主席有約-鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

▲鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉18日將投票，有媒體爆料，候選人鄭麗文在擔任不分區立委時，曾力勸郭台銘參選總統、還批評藍白候選人侯友宜「奄奄一息、混吃等死」。對此，鄭麗文今（16日）日表示，「太抬舉我了，我對郭董沒有這樣的影響力」，她強烈感受到有人不希望她當選，但仍希望能夠君子之爭，也強調，沒有批評過侯友宜。

近日有多家媒體爆料指出，2023年鄭麗文還擔任立委時，曾力勸郭台銘參選總統，並批評藍白候選人侯友宜、柯文哲「奄奄一息、混吃等死」；也有媒體指出，鄭麗文2018年8月任青年團營隊講師時，不僅臨時延後授課時間，還「喝嗨」上陣，對參與營隊青年極不尊重。

鄭麗文今天拜會前黨主席洪秀柱，會前受訪表示，選舉剩最後兩天，這陣子對她過去總總有太多指教，能貼在她身上標籤都貼滿了，一下說她是中共同路人，是紅統；又說她是李登輝第二；再說她影響郭台銘，「真的太抬舉我了」。

媒體追問，是否有批評過侯友宜？鄭麗文無奈笑回，當然沒有，這不需要再講。

鄭麗文指出，希望最後選舉能回歸理性，展現民主風度，不要讓國民黨支持者失望。「我強烈感受到有人不希望我當選」，希望能君子之爭，最後決定者是黨員手中選票，呼籲大家睜大雙眼，星期六投下寶貴一票。

另外，關於前黃復興黨部主委季麟連為候選人鄭麗文助講時脫口稱「5號5號（指鄭麗文）拍拍手、4號4號（指郝龍斌）死了了」。鄭麗文說，選舉過程中大家情緒過嗨，不管什麼發言，但是讓候選人或是支持者心裡不舒服，還是盡量避免，她對此致意，呼籲不要網內互打。

10/15 全台詐欺最新數據

