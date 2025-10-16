新壽T17、T18今辦動工典禮　郝龍斌提合約：可笑愚昧適可而止

▲郝龍斌。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

北投士林科技園區T17、T18地主新光人壽昨晚（15日）突然發布聲明，表示今早要舉辦開工動土典禮引發熱議。前台北市長郝龍斌今（16日）受訪時直轟，新壽不只可笑，而且愚昧，今天動工只證明一件事，代表過去兩年新壽什麼事都沒做，只是在「養地」，建議新壽相關單位要適可而止。

新光人壽證實，T17、T18地上權開發案今舉辦動土典禮，不過他們也補充說明，這次的動工僅是一項內部舉行的儀式，未邀請外賓，也未對外開放媒體採訪，待活動結束後才會對外統一發布新聞稿說明。

郝龍斌上午接受《千秋萬事》主持人王淺秋訪問期間，郝龍斌表示，北投士林科技園區是在他台北市長任內所規劃，若台北市內湖科技園區、南軟園區加上北市科園區都到位，加起來的產值將超過全台灣所有科技園區，因此北士科土地要做為科技發展所用這件事情非常重要。

郝龍斌說明，新壽標得T17、T18土地上權後，當初一定要承諾多久內須動工、整地、完成設廠、投資，而最起碼到昨天為止，新壽應該至少拿到土地後2年以上完全沒動，現在動工應已違反合約規定。

郝龍斌說，新壽沒有得到北市府許可動工，這又涉及違法、違約，這不會對台北市政府造成任何干擾，沒有意義，北市府只要堅守立場，對他違約問題逕行處理，這塊土地照理來講本來就可以強勢收回，現在新壽才要動工，一點意義都沒有。

郝龍斌還說，新壽自己都承認沒有得到北市府的許可就動工，這真的是一個笑話，任何重大工程動工，都要向北市府拿到動工許可、安全規範許可等，如果通通沒有，動工本身又是一個違法違約，動工並沒有任何意義，也不會對北市府造成任何干擾。

郝龍斌表示，現在因為輝達要進駐，新壽想搞一個比較好的談判條件，但這一點用都沒有，台北市政府只要堅守立場，就新壽違約的部分來處理，照理說，這個土地本來就可以強制收回。